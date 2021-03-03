Более 1,2 млрд рублей направят на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области

Готовность региона к выполнению планов благоустройства территории Приангарья на 2021 год обсудили на совещании, которое провёл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Все объекты текущего года должны быть включены в единый график производства работ. По каждому следует определить дату начала работ и окончания. Это – персональное поручение министерству жилищной политики, энергетики и транспорта, – сказал Игорь Кобзев.

Губернатор Иркутской области потребовал проанализировать все проблемы и риски, выявленные в 2020 году и обеспечить контроль исполнения обязательств подрядчиков по договорам, а также качество выполнения работ.



– Все контракты должны быть уже заключены. А работы по благоустройству следует завершить до наступления холодов, – отметил Игорь Кобзев.



Всего в благоустройстве территорий Приангарья в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда», примут участие 85 муниципалитетов. Станут комфортными 161 дворовая территория многоквартирных домов и 99 общественных пространств. На эти цели выделено 1 млрд 261 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Проголосовать за территорию, которая нуждается в благоустройстве по программе «Формирование комфортной городской среды», жители смогут с 26 апреля по 30 мая на специальном сайте http://za.gorodsreda.ru