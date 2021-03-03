Почти миллиард рублей направил РУСАЛ на благотворительность в Братске в 2020 году

Рекордные 923 миллиона рублей направила компания РУСАЛ в Братске на благотворительность в 2020 году. Об этом рассказал управляющий директор БРАЗа Евгений Зенкин на встрече с представителями Законодательного собрания Иркутской области. В ходе рабочего визита группа парламентариев посетила градообразующие предприятия, в том числе и Братский алюминиевый завод.
Большая часть средств израсходована на антиковидные мероприятия. Так, строительство и оснащение медицинского центра по лечению внебольничной пневмонии обошлось в 405 миллионов. Напомним, центр возведен на улице Курчатова за рекордные полгода, начал работать в конце ноября. На открытии присутствовал промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска, которому принадлежит идея появления таких учреждений в семи городах России. Кроме того, благотворительные деньги РУСАЛа пошли на выполнение обязательств в рамках социально-экономического партнёрства с городом: отдых детей в санаториях, благоустройство парка Металлургов и других городских объектов.