В СберБанк Онлайн появился первый инструмент для ответственных инвестиций

Сбер Управление Активами вывел в мобильное приложение СберБанк Онлайн стратегию доверительного управления «Ответственные инвестиции». Это первый инвестиционный инструмент, которые позволяет пользователям мобильного приложения вложиться в акции российских компаний, которые отвечают принципам ответственного инвестирования ESG.

Ответственное инвестирование набирает популярность по всему миру. Так, в 2020 году общемировые вложения частных инвесторов в ESG-фонды достигли своего пика: в августе стоимость активов таких фондов превысила 100 млрд долларов. В России этот тренд ещё только набирает обороты, но любой клиент СберБанк Онлайн уже имеет возможность внести свой вклад в улучшение экологии и снижение социального неравенства. Тем более что сделать это очень просто и выгодно — всего за пару кликов в смартфоне от 10 тысяч рублей без комиссий за «вход» и «выход».

Игорь Мамонтов Вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка

С помощью стратегии клиенты могут вложиться в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance — экология, социальная ответственность, корпоративное управление), основанным на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

Для стратегии рассчитаны три возможных сценария доходности*: позитивный, нейтральный и негативный. Из них наиболее вероятен нейтральный. Так, доходность в случае реализации нейтрального сценария составит +22,3% в рублях, позитивного +39,8%, а негативного +6,5%. Инвестирование осуществляется путём приобретения инвестиционных паёв ПИФ под управлением Сбер Управление Активами.

Чтобы вложиться в новую стратегию, в главном меню СберБанк Онлайн нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать раздел «Стратегии доверительного управления».

*Сценарии среднегодовой доходности рассчитаны по историческим значениям цен активов из портфеля стратегии и/или индексов, с которыми осуществляется сравнение результатов управления ПИФ в портфеле стратегии, а также индексов, которым следуют биржевые ПИФ из портфеля стратегии, за 5 лет при условии инвестирования в стратегию не менее чем на 3 года. Для расчёта нейтрального сценария используется медианное значение доходности из всех возможных значений на заданном временном горизонте; для расчёта позитивного сценария — 10% лучших показателей доходности; для расчёта негативного сценария — 10% худших показателей доходности. Приведённые выше сценарии доходности не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в соответствии с предлагаемой инвестиционной стратегией. Сценарии рассчитаны с учетом комиссий управляющей компании.Услуга доверительного управления предоставляется(100%-ная дочерняя компания ПАО Сбербанк). АО «Сбер Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами No 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России No 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбер Управление Активами» и иную необходимую информацию заинтересованные лица до заключения договора доверительного управления могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sber-am.ru , по телефону: +7 (495) 258-05-34. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО «Сбер Управление Активами» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 No 177-ФЗ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.