Годовая бухгалтерская отчетность с системой КонсультантПлюс

Не позднее 31 марта 2021 г. нужно сдать годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год. Подготовить отчетность коммерческим организациям помогут новые материалы в системе КонсультантПлюс:

практические пособия по бухгалтерской отчетности;

образцы заполнения форм;

готовые решения с ответами на вопросы по отчетности;

книги и статьи;

справочная информация.

Подготовка отчетности коммерческих организаций

В "Практическом пособии по годовой бухгалтерской отчетности - 2020" рассмотрен порядок заполнения:

- бухгалтерского баланса;

- отчета о финансовых результатах;

- отчета об изменениях капитала;

- отчета о движении денежных средств;

- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Также есть информация о заполнении упрощенных форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Их могут представлять малые предприятия.

Проверить правильность заполнения отчетности поможет раздел "Взаимоувязка показателей". Он содержит таблицы соответствия показателей всех форм бухгалтерской отчетности.

С 2021 г. организации обязаны учитывать запасы по новым правилам. Тем организациям, которые приняли решение уже в 2020 г. начать применять требования ФСБУ 5/2019 "Запасы", обязательные к применению с отчетности за 2021 год, рекомендуем "Практическое пособие по составлению промежуточной бухгалтерской отчетности в 2021 г.".

Быстро перейти к информации по годовой отчетности в КонсультантПлюс можно, указав в поисковой строке интересующий вопрос, например: бухгалтерский баланс 2020.

Готовые решения по бухгалтерской отчетности

Ответы на конкретные вопросы по подготовке бухгалтерской отчетности специалисты найдут в Готовых решениях, например:

- "Как сдать бухгалтерскую отчетность в налоговый орган и орган статистики";

- "Как отражать в бухгалтерской отчетности курсовые разницы и денежные потоки в иностранной валюте";

- "Как отражать кредиторскую задолженность в бухгалтерской отчетности";

- "Как отражать дебиторскую задолженность в бухгалтерской отчетности" и др.

Для организаций, которые начали досрочно применять ФСБУ 25/2018 и ФСБУ 5/2019, могут быть полезны Готовые решения:

- "Как при применении ФСБУ 25/2018 отражать в бухгалтерском учете и отчетности операционную аренду";

- "Как при применении ФСБУ 25/2018 отражать в бухгалтерском учете и отчетности неоперационную (финансовую) аренду";

- "Как при применении ФСБУ 5/2019 "Запасы" раскрывать информацию в отчетности".

Для поиска информации укажите в запросе интересующий вопрос и выберите Готовое решение из списка.

Книги по годовой отчетности

В КонсультантПлюс включены популярные книги по отчетности:

"Годовой отчет 2020" (Т.Л. Крутякова);

"Годовой отчет 2020" (под общ. ред. В.И. Мещерякова);

"Годовой отчет. Бухгалтерская отчетность коммерческих организаций - 2020" (под общ. ред. Ю.А. Васильева);

"Годовой отчет. Упрощенная система налогообложения - 2020" (под общ. ред. Ю.А. Васильева) и др.

Чтобы найти книгу, укажите в запросе ее название и автора.

Актуальные формы и справочная информация

Бухгалтеры всегда могут уточнить сроки сдачи отчетности в "Календаре бухгалтера", скачать актуальные формы отчетности в формате Word и Excel и получить другую справочную информацию, которая может потребоваться.

Найти нужные сведения можно, задав соответствующий запрос в Быстром поиске.

Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».