Годовая бухгалтерская отчетность с системой КонсультантПлюс

Не позднее 31 марта 2021 г. нужно сдать годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год. Подготовить отчетность коммерческим организациям помогут новые материалы в системе КонсультантПлюс:
- практические пособия по бухгалтерской отчетности;
- образцы заполнения форм;
- готовые решения с ответами на вопросы по отчетности;
- книги и статьи;
- справочная информация.
Подготовка отчетности коммерческих организаций
В "Практическом пособии по годовой бухгалтерской отчетности - 2020" рассмотрен порядок заполнения:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Также есть информация о заполнении упрощенных форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Их могут представлять малые предприятия.
Проверить правильность заполнения отчетности поможет раздел "Взаимоувязка показателей". Он содержит таблицы соответствия показателей всех форм бухгалтерской отчетности.
С 2021 г. организации обязаны учитывать запасы по новым правилам. Тем организациям, которые приняли решение уже в 2020 г. начать применять требования ФСБУ 5/2019 "Запасы", обязательные к применению с отчетности за 2021 год, рекомендуем "Практическое пособие по составлению промежуточной бухгалтерской отчетности в 2021 г.".
Быстро перейти к информации по годовой отчетности в КонсультантПлюс можно, указав в поисковой строке интересующий вопрос, например: бухгалтерский баланс 2020.
Готовые решения по бухгалтерской отчетности
Ответы на конкретные вопросы по подготовке бухгалтерской отчетности специалисты найдут в Готовых решениях, например:
- "Как сдать бухгалтерскую отчетность в налоговый орган и орган статистики";
- "Как отражать в бухгалтерской отчетности курсовые разницы и денежные потоки в иностранной валюте";
- "Как отражать кредиторскую задолженность в бухгалтерской отчетности";
- "Как отражать дебиторскую задолженность в бухгалтерской отчетности" и др.
Для организаций, которые начали досрочно применять ФСБУ 25/2018 и ФСБУ 5/2019, могут быть полезны Готовые решения:
- "Как при применении ФСБУ 25/2018 отражать в бухгалтерском учете и отчетности операционную аренду";
- "Как при применении ФСБУ 25/2018 отражать в бухгалтерском учете и отчетности неоперационную (финансовую) аренду";
- "Как при применении ФСБУ 5/2019 "Запасы" раскрывать информацию в отчетности".
Для поиска информации укажите в запросе интересующий вопрос и выберите Готовое решение из списка.
Книги по годовой отчетности
В КонсультантПлюс включены популярные книги по отчетности:
- "Годовой отчет 2020" (Т.Л. Крутякова);
- "Годовой отчет 2020" (под общ. ред. В.И. Мещерякова);
- "Годовой отчет. Бухгалтерская отчетность коммерческих организаций - 2020" (под общ. ред. Ю.А. Васильева);
- "Годовой отчет. Упрощенная система налогообложения - 2020" (под общ. ред. Ю.А. Васильева) и др.
Чтобы найти книгу, укажите в запросе ее название и автора.
Актуальные формы и справочная информация
Бухгалтеры всегда могут уточнить сроки сдачи отчетности в "Календаре бухгалтера", скачать актуальные формы отчетности в формате Word и Excel и получить другую справочную информацию, которая может потребоваться.
Найти нужные сведения можно, задав соответствующий запрос в Быстром поиске.
Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».