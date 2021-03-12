«Гранд-Строй» – 16 лет на строительном рынке

150 тысяч квадратных метров жилья и четыре реализованных крупных проекта комплексного освоения территории – таков итог работы иркутской строительной компании «Гранд-Строй» за 16 лет. Своё «совершеннолетие» она отметила в этом году. Сейчас компания строит в Иркутске два новых жилых комплекса и проектирует ещё один.

ЖК "SUNCITY". Фото из архива компании

Как рассказала Газете Дело генеральный директор ООО «СЗ «Гранд-Строй» Екатерина Прядко, в настоящее время идёт активное строительство ЖК «SUNCITY» (ул. Байкальская). Ключи от новых квартир первые новосёлы получат уже во втором квартале 2021 года. – ЖК «SUNCITY» можно назвать квинтэссенцией компетенций нашей компании, – отмечает Екатерина Прядко. – В этом проекте мы постарались воплотить все современные технические решения и дизайнерские тренды, характерные для жилья комфорт-класса: свободную планировку, интересную квартирографию, большие окна, тёплые лоджии, общественные пространства в подъездах, тематические дворы.

Своеобразной репликой 1-3 блок-секций «SUNCITY»будет ещё один новый проект «Гран-Строя» – ЖК «LIFE». Но, как подчёркивает Екатерина Прядко, это всё равно – другая история, потому что «LIFE» находится на другой территории города, со своим ландшафтом и окружающей средой. «Здесь мы точно придумаем что-то новое. Например, у нас уже есть идеи тематических дворов-парков», – говорит Екатерина Прядко.

Кроме этого, компания – совместно с проектировщиками из Екатеринбурга – работает над новым проектом, который станет продолжением микрорайона «Союз».

– То, что мы видим даже на стадии проектирования, – это абсолютно другой продукт, не похожий ни на один из наших предыдущих объектов. В новом жилом комплексе будут дома разной этажности, в том числе небольшие урбан-виллы, закрытые дворы, а также общественные пространства нового типа, которые, как мне кажется, смогут изменить концепцию всего «Союза». Причём какие-то современные решения и тренды покупатель увидит на иркутском рынке впервые, но совершенно точно оценит новый уровень комфорта и эргономики, – считает генеральный директор «Гранд-Строя».

Также компания активно занимается развитием социальной инфраструктуры микрорайона «Союз», в том числе, вопросами строительства автодороги, школы, детсада.

Екатерина Прядко. Фото А.Федорова

– Мы с оптимизмом смотрим в будущее, – констатирует Екатерина Прядко. – У компании есть планы развития и несколько площадок под застройку на ближайшие пять лет. Мы активно следим за развитием земельного фонда в регионе: для нас важно иметь прозрачное понимание процесса вовлечения земель в строительство жилья, и мы готовы в нём участвовать. Наша компания находится в постоянном процессе анализа, реагирования и изменения под рынок, под потребительские предпочтения, анализирует работу других компаний и корректирует свою нишу.

ООО СЗ "Гранд-Строй

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