Как брокер «Фридом Финанс» становится экосистемой

Freedom Holding Corp.– международный инвестиционный холдинг с филиалами в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии и на Кипре. Акции холдинга с 2019 года торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq. Это единственный брокер из СНГ, получивший там листинг. FRHC специализируется на предоставлении клиентам из стран присутствия прямого доступа к торгам в США. Но, как рассказывает глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, для успешного развития бизнеса сейчас недостаточно быть лидером только в своей области, в своей нише.

Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

Фото из архива компании

Инвестиционная компания «Фридом Финанс», российская часть холдинга, входит в число пяти крупнейших брокеров по объему предоставляемого доступа к рынку ценных бумаг США среди розничных клиентов. Компания была основана в Москве в 2008 году, а в 2012 уже стала акционерным обществом. Дочерняя структура Freedom Holding Corp. в Казахстане появилась в 2013 году, а сейчас уже является лучшим институциональным брокером и банком в стране.

По итогам 2020 года количество клиентов холдинга достигло 229 тыс. (+72% год к году), из них активных – 68 тыс. (+84% год к году). В третьем квартале 2021 финансового года, который совпадает с четвертым кварталом 2020 года, выручка FRHC достигла $100 млн, увеличившись на 239% год к году. Чистая прибыль за период вдвое превысила всю прибыль за 2020 фингод ($42 млн). За прошедший год акции эмитента выросли в 3,5 раза – с $14,51 до $51,31, а капитализация превысила $3 млрд.

Большие компании растут быстрее

В эпоху цифровизации создатели эффективных технологий получают очень быстрый рост аудитории. В свою очередь, большие экосистемы, которые сумели добиться доверия клиентов, достаточно легко начинают внедрять новые продукты. Диджитализация меняет мир быстро и достаточно безвозвратно, отмечает Турлов.

Быть большим становится очень выгодно в этом мире, говорит глава Freedom Holding Corp. Индекс Nasdaq 100 растет быстрее S&P 500, а последний – быстрее Russell 2000 (индекс фондового рынка компаний малой капитализации). Чем крупнее компании, тем быстрее они растут и более прибыльными являются. Говоря о конкурентах Freedom Finance, Турлов напомнил, что брокеры, входящие в экосистемы крупных банков, будут создавать новые продукты, уже имея миллионы клиентов.

Ключевая задача «Фридом Финанса» сейчас во всех регионах присутствия – «обрасти банковскими подразделениями и построить эффективный расчетный инвестиционный банк, который будет делать качественные платежные сервисы для своих клиентов, будет выполнять роль инвестиционного банка и организатора облигационных займов, сможет сделать интересные продукты по финансированию расчетов для своих клиентов». Турлов добавляет: «Мы будем свою IT-систему и маркетинговую компетенцию, силу бренда распространять на другие части финансового рынка».

Банк «Фридом Финанс» пополнил состав Freedom Holding Corp. в 2015 году. С 1990 года кредитная организация работала под вывеской «Охабанк». Сегодня по всей стране функционирует 27 отделений. Организация является участником Московской биржи, системы страхования вкладов, Московской международной валютной ассоциации, а также НАУФОР. В 2019 году ЦБ РФ внес Банк «Фридом Финанс» в единый реестр инвестиционных советников.

В 2020 году, несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19, банк продемонстрировал позитивную динамику. За 11 месяцев 2020 года Банк «Фридом Финанс» нарастил объем чистых активов более чем в два раза: на 1 декабря они достигли 11,5 млрд рублей. В октябре Банк «Фридом Финанс» увеличил размер уставного капитала на 907,4 млн рублей, до 1,4 млрд рублей. Среди продуктов банка – кэшбэк акциями Apple, Facebook, Tesla, Nvidia, Freedom Holding Corp. и др. Акции можно продать в любой момент и получить дополнительную прибыль.

В структуру холдинга в 2020 году также вошел казахстанский банк «Kassa Nova». Сумма сделки составила $52,9 млн. Сейчас он переименован в «Банк Фридом Финанс Казахстан».

Чтобы не стать жертвой конкуренции со стороны крупного банка, компании необходимо самой создать такой банк в каждой стране присутствия. Развивая розничный бизнес и страхование, Freedom Holding Corp. в рамках экосистемы сможет предлагать клиенту полный спектр услуг.

Об уникальных продуктах

Уже сейчас клиентам «Фридом Финанс» доступны небанальные финансовые продукты. Например, в Казахстане была запущена страховка автомобиля по Индивидуальному идентификационному номеру и госномеру автомобиля. Там же еще в начале пандемии COVID-19 можно было приобрести страховку от коронавируса, премия по которой выплачивается в случае госпитализации или смерти.

Следуя принципу «крутой продукт – везде крутой продукт», компания запустила в стране по российскому образцу брокерскую карту, привязанную к брокерскому счету. Средний оборот по «Карте инвестора» выше в пять раз, чем, к примеру, по средней карте в Казахстане. У российских инвесторов она уже давно пользуется популярностью.

Сейчас в Казахстане «Фридом Финанс» прорабатывает еще один продукт – цифровую ипотеку. Ее идея, рассказывает Тимур Турлов, в том, что почти все ипотечные кредиты выдаются «на стандартные квартиры в стандартных домах в стандартных районах, где цены известны». То есть роль оценщика сможет выполнять компьютер, сравнивая цены на похожие объекты. Также автоматизировать можно процесс проверки документов, чистоты сделки, зарегистрированных в квартире. Благодаря цифровой ипотеке, в одном приложении можно будет купить в кредит квартиру на первичном или вторичном рынке, в том числе – с использованием государственных программ поддержки.

Но, так как «Банк Фридом Финанс Казахстан» не может кредитовать на триллионы тенге, через несколько месяцев стабильных выплат от заемщиков пул ипотечных кредитов возможно секьюритизировать – «упаковать в облигационный выпуск и продать на бирже» с разницей ставок около 1,5%. Инвесторы будут получать практически весь поток платежей, которые будут приходить по этим ипотечным кредитам. Такие облигации получат высокий кредитный рейтинг, выше рейтинга банка. Как правило, фонды с большим удовольствием покупают такие пулы закладных. Такой же продукт возможен с автокредитами.

Еще одной интересной стратегической идеей Турлов назвал желание сделать «бесшовную» торговлю – чтобы клиент мог из приложения брокера покупать и продавать бумаги на любой доступной бирже, выбирая лучшее предложение, а не только, к примеру, Nasdaq или Санкт-Петербургскую биржу. «Весь банк должен жить в кармане – виртуальная карта и мобильное приложение, где можно управлять всеми счетами и оформлять ипотечный и автокредит. Дать там же инвестиции, страхование», – поделился планами развития Тимур Турлов.

ИК «Фридом Финанс» уже вывела на рынок успешные паевые инвестиционные фонды: БПИФ «Лидеры технологий» и ЗПИФ «Фонд первичных размещений». В первый входят акции десяти компаний – лидеров с точки зрения устойчивости и потенциала роста с листингом в США. Купив пай фонда на Московской бирже, за одну сделку можно стать акционером Apple, Microsoft, Facebook, Netflix и других.

«Фонд первичных размещений» торгуется не только на Мосбирже (там его стоимость с начала торгов выросла на 380%, до 3,2 тыс. руб.), но и на Санкт-Петербургской и Казахстанской биржах, где котируется в долларах. По формализованной стратегии в него включаются IPO на торговых площадках США самых перспективных компаний. Сейчас владельцы паев фонда являются акционерами 29 компаний.