Ольхонское притяжение: как ледовый фестиваль поможет привлечь туристов из Европы на Байкал

Казалось бы, что общего между островом Ольхон на Байкале и Францией? И тем не менее общее есть – это фестиваль Olkhon Ice Fest, который организовали руководитель туристической компании «Ольхон Скай» Семён Майор и французский меценат Филипп Дютей. Почему бывший нефтяник из Красноярска перебрался на Байкал и стал заниматься туристическим бизнесом? Как нашли друг друга сибиряк и француз? В чём заключается идея и «сакральный» смысл Olkhon Ice Fest? И с какими трудностями приходится сталкиваться его организаторам? Об этом Семён Майор рассказал Газете Дело.

С чего всё начиналось

Ещё лет десять назад Семён Майор ничего не знал про остров Ольхон: жил в Красноярском крае, работал в крупной нефтедобывающей компании на севере региона. Но в 2012 году решил поставить карьеру нефтяника на паузу.

– Вахты за Полярным кругом – это довольно своеобразный стиль жизни. Решил: хватит, пора отдохнуть, пересмотреть направление деятельности. Случайно попал на Ольхон, о котором до этого момента ничего не знал, и захотел остаться. Свою роль сыграли не только свежий воздух и потрясающие пейзажи, но и возможности для развития бизнеса, самореализации. Да ещё и с будущей супругой здесь познакомился.

Вместе с женой Семён с 2013 года и занимается туристическим бизнесом: они организуют однодневные экскурсии по Ольхону для российских и иностранных гостей, а также авторские туры в Бурятию. По словам предпринимателя, основной акцент они делают на трёх- четырёхдневные туры на Ольхон, но и на премиальные туруслуги спрос тоже есть.

– Самый «крутой» тур мы делали для трёх туристов из Германии: организовали недельный круиз по Байкалу с посещением Ольхона и заповедника в Бурятии, – рассказал Семен. – Гости были в восторге.

Кстати, по его мнению, именно Ольхон может стать точкой, которая свяжет популярные туристические точки Иркутской области и Республики Бурятия.

– Какие места в Бурятии на слуху у массового туриста? Конечно, Чивыркуйский залив и Баргузинская долина. От Ольхона до них – рукой подать. Но сейчас люди вынуждены либо делать большой крюк через Улан-Удэ, либо нанимать транспорт в частном порядке. Такое решение сильно бьет по карману даже среднего туриста, не говоря уже о массовом. Поэтому можно было бы разработать совместный проект по организации регулярных круглогодичных рейсов от Ольхона до Усть-Баргузина. Только представьте: например, летом, вместо утомительных переездов – несколько часов на быстроходном катере, и ты уже наслаждаешься красотами Бурятии. Да и зимой такой маршрут был бы не менее востребован.

При этом Семён отмечает, что наши соседи проявляют завидную активность в вопросах развития туротрасли. И не только на своей территории: в частности, власти Бурятии заинтересовались мероприятием, которое уже можно назвать визитной карточкой компании «Ольхон Скай», – международным фестивалем Olkhon Ice Fest.

И лёд, и спорт, и культура

Пару лет назад Семён Майор решил всерьёз заняться развитием событийного туризма на Ольхоне. И так случилось, что в этом желании его поддержал… гражданин Франции Филипп Дютей, который до этого был частым гостем на Ольхоне и настолько полюбил это место, что загорелся идеей организовать здесь масштабное красивое мероприятие.

– Филипп приезжал на Ольхон восемь или девять раз, по большей части зимой или в межсезонье, – рассказал Семен Майор. – Не думаю, что я был первым, с кем он обсуждал идею ледового фестиваля, просто у меня уже был опыт строительства небольшого ледового городка. Мы разговорились об этом и решили: проекту быть.

Первый Olkhon Ice Fest прошёл в феврале 2020 года и стал одним из ярких туристических событий, внимание к нему проявили не только ледовые мастера – среди гостей фестиваля был даже скульптор с мировым именем Даши Намдаков. Об ольхонском фестивале узнали и на федеральном уровне – это был единственный проект из Иркутской области, который вышел в финал девятой Национальной премии RUSSIAN EVENT AWARDS и занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере культуры».

Ключевым событием фестиваля, конечно же, считается конкурс ледовых скульптур, который проходит на льду Байкала с вовлечением природного ландшафта, то есть резчики создают свои произведения не только из ледяных блоков, но и используют наплески байкальской воды, замёрзшие на прибрежных скалах.

Помимо этого в программу Olkhon Ice Fest входят выступления творческих коллективов и спортивные мероприятия. Это сделано неспроста: по убеждению организаторов, арт-направление и концертная программа стратегически усиливают друг друга.

– Ледовые скульптуры – это мировой уровень мастеров-резчиков. Культурная и спортивная часть – это местный колорит. В выигрыше все: скульпторы получают признание и знакомятся с местной культурой, а творческие и спортивные коллективы, местные жители и гости острова получают возможность увидеть настоящие шедевры.

Конкурсная работа «Послание трех миров». Olkhon Ice Fest – 2021. Фото В.Вахрушева

В феврале 2021 года Olkhon Ice Fest прошёл второй раз. Хотя из-за пандемии коронавируса и закрытых границ мог и не состояться. Но ситуацию спасли российские путешественники и жители Иркутской области – на даты фестиваля, по словам Семёна, были забронированы почти все местные гостиницы.

– Ольхон даже в сложные времена даёт возможности для заработка, – отмечает предприниматель. – К примеру, если говорить о финансовых результатах турсезона 2020, то, несмотря на пандемию коронавируса, они не сильно отличаются от предыдущих лет. Пик пандемии пришёлся на межсезонье, когда и так достаточно тихо из-за распутицы. В начале июля карантинные меры ослабили, из Центральной России возобновились полёты, да и иркутяне поехали, поэтому летний сезон, хотя и сместился с середины июня на конец месяца, был достаточно активным. Люди засиделись дома, и, как только появилась такая возможность, поехали отдыхать. А программа с кэшбэком, которую приняло правительство, позволила продлить туристический сезон до начала сентября.

Работа «Время-песок», победившая в конкурсе ледовых скульптур на Olkhon Ice Fest – 2021

Фото В.Вахрушева

Фестивалю нужны партнёры

Тем не менее, провести масштабное культурное мероприятие, на которое приезжают сотни участников и гостей, – сродни подвигу. Особенно если делать это исключительно за счёт собственных средств, без финансовой поддержки государства или многочисленных спонсоров. Руководитель «Ольхон Скай» понимает это, как никто другой.

– Olkhon Ice Fest организован на частные средства, существенную лепту вносит партнёр нашей компании и мой друг – продюсер фестиваля Филипп Дютей, – говорит Семён Майор. – Спонсоры к новым, нераскрученным мероприятиям относятся осторожно, в этом году сложностей добавила пандемия, но мы надеемся, что на третий-четвертый год фестиваль выйдет на самоокупаемость.

Кроме этого, Семён надеется заручиться поддержкой как спонсоров, так и госструктур.

– Мы работаем над привлечением в проект новых партнёров, возможно, у нас появится и государственная поддержка. Начало уже положено: если в прошлом году мы организовали всё мероприятие своими силами, то нынче культурную программу полностью взяла на себя администрация Ольхонского района, и всё получилось отлично.

Чем более масштабное мероприятие, тем больше деталей приходится учитывать. Семен рассказал, что в прошлом году посетители ледового городка платили за вход символическую сумму, которая шла на охрану площадки и оплату услуг по вывозу ЖБО. В этом году вход сделали свободным, и все расходы полностью легли на организаторов.

– Инфраструктура требует тщательного внимания, и в следующий раз мы обязательно учтем все нюансы, которые были этой зимой, – заверил Семен Майор.

Мировые амбиции

Желание и цели у Семёна Майора, как руководителя туристической компании и организатора Olkhon Ice Fest, – весьма амбициозные: не просто сделать фестиваль традиционным, а вывести его на уровень достояния страны. Более того, он уверен, что событие способно в перспективе сформировать позитивный имидж Сибири в глазах европейцев, у которых наши края до сих пор ассоциируются с ГУЛАГом и медведями в ушанках.

– И ещё один аспект: люди приезжают сюда, видят красивую природу, но неужели всё, что мы можем, – это использовать только рекреационные ресурсы? – рассуждает Семён Майор. – Поэтому на нашем празднике мы решили показать, что, кроме красивейших пейзажей, у нас есть и талантливые мастера, и богатая русская и бурятская культура. В прошлом году про Olkhon Ice Fest рассказали Euronews и Associated Press. Если эта картинка будет и дальше транслироваться в Европу, у людей постепенно сложится другой имидж Сибири и Байкала.

Семен Майор считает, что территории не помешает и более четкое позиционирование.

– Все местные знают, что Байкальск – это про горные лыжи, в Листвянке есть обсерватория, а Ольхон – место с сильной энергетикой, которое притягивает творческих людей. Почему бы нам не продвигать Ольхон как центр творчества?

Сделать остров центром притяжения творческих людей со всего мира – музыкантов, фотографов хореографов – мечтает и партнёр ольхонского предпринимателя француз Филипп Дютей.

Наталья Краз