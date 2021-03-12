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«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области
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Годовая бухгалтерская отчетность с системой КонсультантПлюс [12.03.2021]Не позднее 31 марта 2021 г. нужно сдать годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год. Подготовить отчетность коммерческим организациям помогут новые материалы в системе КонсультантПлюс:
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.03.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [12.03.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.03.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [12.03.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.03.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [12.03.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Ярмарка недвижимости пройдёт в Иркутске 18-21 февраля [12.02.2021]19-21 февраля 2021. г. Иркутск, ул. Байкальская, 253А. Тел.: +7 (3952) 35-29-00.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.02.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [12.02.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.02.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [12.02.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.02.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [12.02.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [12.02.2021]Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии АРЕНДА / ПРОДАЖА
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«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области [12.02.2021]
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Агентство недвижимости "Слобода" предлагает объекты [12.02.2021]
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Обзор новых правил розничной торговли в системе КонсультантПлюс [12.02.2021]Больше не нужна книга отзывов и предложений, покупатель вправе вернуть качественную технику, купленную дистанционно, нельзя запрещать фотографировать товар в торговом зале. Об этих и других важных изменениях читайте в нашем материале.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 04.12.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [11.12.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области [11.12.2020]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [10.12.2020]Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии АРЕНДА / ПРОДАЖА
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 30.10.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [06.11.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области [06.11.2020]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [06.11.2020]Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии АРЕНДА / ПРОДАЖА
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [02.10.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [02.10.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303