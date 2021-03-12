«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области

Обзор новых правил розничной торговли в системе КонсультантПлюс

Больше не нужна книга отзывов и предложений, покупатель вправе вернуть качественную технику, купленную дистанционно, нельзя запрещать фотографировать товар в торговом зале. Об этих и других важных изменениях читайте в нашем материале.