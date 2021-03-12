Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.03.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

«Сделайте так, чтоб ваш бизнес вызывал страсть». 8 советов предпринимателям от Сергея Макшанова

В 2020 году многие компании с удивлением обнаружили, что от их услуг клиент может легко отказаться. Для некоторых этот шок оказался последним. «Даже крупные бизнесы подчас бредут без стратегии, – удивляется управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов. – Но если в спокойные времена позиция "Нас невозможно сбить с пути – нам все равно, куда идти" могла сойти за смелость, то во время чумы с ней явно пора заканчивать». На традиционных «Базовых стратегиях» в феврале эксперт дал несколько советов иркутскому бизнесу.