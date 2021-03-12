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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.03.2021 г. (тыс. руб./кв. м)
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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