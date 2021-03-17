Владимир Черкасов: «Я бы не распылялся и не пытался поднимать все отрасли в Иркутской области»

Независимый инвестор и автор проекта «Ньютон Финанс» Владимир Черкасов считает запрет экспорта круглого леса спасительным решением для отрасли, льготный лизинг – инструментом недобросовестной конкуренции, а стратегию – необходимым условием для долгосрочного развития любого региона.

Владимир Черкасов, независимый инвестор и автор проекта «Ньютон Финанс»

Фото А.Федорова

О запрете экспорта круглого леса

Владимир Черкасов считает, что это спасительное решение для отрасли и региона, позволяющее на основе возобновляемого сырья сделать эффективный производственный цикл на 30, 50, 100 лет и больше.

– Говорят, лучше поздно, чем никогда, пускай с опозданием в несколько десятков лет такое решение по запрету экспорта круглого леса было принято президентом. Хотя и сейчас есть в лесной отрасли те, кто надеется, что решение отменят. Но здесь очень приятно видеть позицию губернатора, который лично поддерживает проект по восстановлению лесов, реализованный в Иркутской области.

Сейчас мы видим взрывной спрос на оборудование по глубокой переработке леса. Честно сказать, он начался чуть раньше, чем объявили о запрете. Это произошло ещё 2-3 года назад, когда сказали: «Нет производства, мы заберем у вас лесосырьевые базы. Они вам не нужны». Ведь у тех, у кого были хорошие производственные мощности, зачастую как раз не было сырья. И вот этот неправильный баланс начали исправлять.

О льготном лизинге

Поддержка отдельных отраслей экономики важна, но правильнее это делать через общую систему налогообложения, а не через льготный лизинг, уверен Владимир Черкасов.

– Если вы меня спросите, нужен ли льготный лизинг? Я скажу – нет. На сегодняшний день мы видим, что все льготы попадают крупным игрокам, крупным производителям, отдельным участникам отрасли. Получается, что льготный лизинг создает условия недобросовестной конкуренции. А для того, чтобы отрасль развивалась, необходимо обеспечить легкий вход для новичков и поддерживать их. Нужны равные условия для всех. И лучше поддерживать экономику за счет снижения налогов, в первую очередь, снижая нагрузку на производство – это тот вид деятельности, который сегодня максимально нагружен налогами.

О перспективных отраслях экономики для лизинга в Иркутской области

Рассуждая о перспективах Иркутской области, Владимир Черкасов уверен, что в Иркутской области нужно развивать три-четыре отрасли экономики и быть в них передовыми и сильными.

– Например, мы видим, что в области активно развивается фармацевтика, значит, вокруг этого можно ещё строить дополнительные предприятия и производства.

Относительно недорогая электроэнергия позволяет ставить здесь энергоёмкие предприятия – вычислительные и дата-центры, которые могут выполнять заказы для китайских и российских потребителей. Это отрасль, которая на основе возобновляемости может иметь перспективу долгосрочного развития.

У нас есть ещё один сильный ресурс – высшее образование, где можно было бы развивать технические компетенции, химию для фармацевтики, биологию для медицины, биофизику. Для этого требуются лаборатории, экспериментальные центры, и регион вполне может стать местом для их создания. Здесь можно заниматься разработкой идей и поиском экспериментальных решений, а потом продавать эти идеи или разработки.

Ещё одно направление, в котором мы видим перспективы, – это высокотехнологичная медицина, тема очень острая, актуальная, тем более 2020 год показал, что эта отрасль, как никакая другая, нуждается в дорогостоящем оборудовании. При этом рынок лизинга здесь очень невелик. И мы видим в ней точки роста и в 2021-м, и в 22-м годах, в том числе по формированию спроса на услуги лизинга.

Кстати, возможно, не все представители медицинского менеджмента знают, что государство отменило НДС по лизингу медицинского оборудования. Теперь нет такого стоп-фактора, как 20-процентная «донакрутка» НДС, и лизинг стал хорошим инструментом для развития материально-технической базы медучреждений.