Игорь Кобзев обсудил форматы взаимодействия с деловым клубом «Байкальские стратегии»

Игорь Кобзев обсудил возможные форматы взаимодействия с участниками Интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии». Прежде всего Губернатор поблагодарил членов клуба за активное участие в разработке и обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года. Также глава региона отметил вклад «Байкальских стратегий» в развитие Приангарья.

Участники Интеллектуального делового клуба входят в состав Общественной палаты Иркутской области, участвуют в различных рабочих группах органов власти по вопросам цифровой экономки, высшего образования, поддержки местных товаропроизводителей и др. Наработки клуба ценны в деятельности областного Правительства. Они могут быть использованы в том числе при подготовке документов стратегического планирования, программ поддержки и развития тех или иных направлений в Иркутской области. В апреле текущего года «Байкальские стратегии» отметят свое пятилетие.

Губернатор выделил участие клуба в разработке проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны», создание «Точки кипения - Иркутск», проведение форума «Байкальский регион: достижения прошлого. Образы будущего», интенсива «Городские практики», Форсайта Байкальского региона.

– Сегодня перед нами стоит множество вызовов, многие из которых я обозначил две недели назад в своем послании. Это и базовые вопросы развития систем здравоохранения, образования, социальной защиты. Это и вопросы ускоренного восстановления экономики после пандемии. Это и новые для нас задачи комплексного развития отдельных территорий, связанных как с реализацией масштабных проектов, так и с налаживанием эффективной экономической деятельности. Я рассчитываю, что Клуб «Байкальские стратегии» включится в данную работу, – сказал Игорь Кобзев.



По итогам встречи будет сформирован протокол с указанием конкретных договоренностей и ответственных за их реализацию.