От полуфабриката – к дому «под тапочки». Как коммерческое партнерство помогает Meta_Estate создавать дома нового уровня

На Байкальском тракте продолжается строительство поселка «Патроны Парк». Девелопер проекта сегодня предлагает заказчикам не только возвести загородный дом, но и полностью обустроить его. Meta_Estate объединила профессионалов из разных сфер – от инженерии до отделки – и взяла на себя всю ответственность за конечный результат. Такая партнерская схема позволяет вести эти работы быстрее, качественнее и без переплат. Руководитель проекта «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов рассказал Газете Дело о плюсах кооперации.

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

Работать с лучшими

Партнерский подход к работе над созданием домов сложился у команды проекта «Патроны Парк» исторически: загородное жилье – продукт сложный и многогранный. Построить стены и крышу – лишь полдела. Дальше возникают новые задачи: инженерные системы, отделка, благоустройство территории…

Дмитрий Кузнецов: Заказчики с самого начала строительства «Патроны Парк» приходили и спрашивали: «Кого бы вы нам порекомендовали, чтобы сделать отделку и инженерные системы? Может быть, сами возьмётесь?». Но нельзя быть профессионалом во всем. В партнерстве усилиться гораздо проще: не начинать направление с нуля, а привлечь тех, кто давно в этом бизнесе и реально профи. Найти лучшего – и с ним договориться.

Так мы начали искать партнеров, которым могли бы довериться и передать наши дома. Это компании с большим опытом работы, зарекомендовавшие себя на рынке, готовые работать с нами в связке, делать свое дело быстро, качественно, честно, не «кошмаря» клиента, понимая и разделяя нашу концепцию и философию.

За главное направление – девелопмент – в коммерческом партнерстве отвечает Meta_Estate, являясь агрегатором. Все наши партнеры – самостоятельные юрлица или предприниматели. Они делают свою работу не только для нас, но в «Патроны Парке» представляют наш бренд и предлагают тот продукт, который максимально отвечает требованиям наших заказчиков.

Прозрачно и понятно

Одна из главных идей партнерства состояла в том, чтобы унифицировать работу, сделать ее быстрее и прозрачнее для клиентов, предложить заказчикам максимально комфортное и адекватное решение за разумные деньги. При таком подходе логистика процессов оптимально выстроена, все участники работают строго по проекту, опираясь на реальную смету, а не на гипотетическую «цену за квадратный метр». Это позволяет избегать лишних издержек и переделок.

Дмитрий Кузнецов: Любую систему можно сделать излишне дорого, чтобы заработать больше. Или, наоборот, чересчур сэкономить – в ущерб надежности и комфорту. А можно качественного результата добиться взвешенным решением, которое будет стоить адекватных денег, но будет при этом долговечным. Наша задача – сделать максимально комфортно, но при этом за разумные деньги. Исходя из этого принципа, мы поработали с продуктами всех наших партнеров: что-то добавили, что-то убрали. Оптимизировали – но не в ущерб качеству и надежности. Мы четко понимаем, что наш продукт, может быть, не самый дешевый, но он точно сбалансирован по соотношению цена-качество, и мы в нем уверены.

С заказчиком мы работаем следующим образом: делаем качественный проект инженерных систем и дизайн-проект, а потом, когда уже понятна эргономика, известно, где что будет стоять, готовим смету – и она до конца отделочных работ никак не меняется и соответствует действительности.

Важно, что когда мы унифицируем технологию производства работ, то унифицируем и материалы, они на всех домах примерно одинаковые – отобранные, проверенные. Чем больше покупателей заказывают нам инженерные и отделочные работы, тем выгоднее мы приобретаем все необходимое – и тем дешевле в итоге людям обходится стоимость работ.

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

Ответственный – один

Ключевым в партнерской схеме стал и вопрос ответственности. Ее несет Meta_Estate, контролируя все процессы финансово, юридически, осуществляя авторский надзор. Зачастую, если на объекте работают несколько самостоятельных подрядчиков, много времени и денег уходит из-за простого несогласования работ. А уж найти виноватого в случае ошибок и неисправностей и вовсе почти невозможно: каждый будет перекладывать ответственность на другого. Устранять проблемы в итоге придется заказчику, тратя не только дополнительные средства, но и нервы.

Дмитрий Кузнецов: Знаете, как бывает, когда один пришёл и установил водопровод, другой – залил стяжку, третий сделал пол, четвертый поставил дверь – и где-то что-то протекло. То ли когда дверь ставили, что-то просверлили, то ли когда пол монтировали, допустили ошибку – спросить не с кого, виноватого не найдешь. В итоге – и переделки, и сорванные сроки…

В нашем случае у клиента об этом голова не болит. Не важно, где была допущена ошибка: в строительстве или в отделке – за все отвечает девелопер Meta_Estate. Когда любая гарантийная и постгарантийная ответственность лежит на одном исполнителе, заказчику это очень удобно.

Впрочем, подобных ситуаций у нас не возникало. Компании-партнеры работают в связке, по отстроенной технологии. Если мы заходим на объект, то делаем его целиком: все технологические цепочки увязаны, последовательность работ прописана, график поступления материалов известен. Ребята, которые занимаются инженерными системами, и отделочники, работая вместе не над первым объектом, легко находят общий язык и выполняют задачу сообща, решая технические вопросы между собой. Все заинтересованы в качественном результате.

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

На связи архитектор

Коммуникация клиента с Meta_Estate идет в режиме «одного окна»: заказчик работает в первую очередь с архитектором, который, как никто другой, заинтересован в точном воплощении своих задумок и в том, чтобы дом, который строится по его проекту, был максимально качественным. Архитектор ведет заказчика от проекта, включающего весь комплекс работ: инженерные системы, эргономику, отделку – до итогового результата, контролируя работу всех подрядчиков. Каждый этап работ отдельно согласуется с клиентом. Но, конечно, у него всегда есть свобода выбрать и другого исполнителя на конкретное направление.

Дмитрий Кузнецов: В теории, у заказчика есть право на любом этапе остановиться и сказать: «Спасибо, дальше я работаю без вас». Но таких случаев не было. А вот обратных примеров очень много: «Сделали инженерку – сделайте, пожалуйста, и отделку. А может, и благоустройство территории сможете?» Когда подрядчик хорошо делает работу и ты ему доверяешь, хочется продолжать сотрудничество, получая то же соотношение цены и качества.

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

Новый продукт

Коммерческое партнерство компаний-профессионалов позволяет Meta_Estate формировать загородный продукт совсем иного качества – максимально отвечающий требованиям заказчиков не только с точки зрения внешнего вида поселка, его архитектурной концепции, но и с точки зрения внутреннего наполнения домов.

Дмитрий Кузнецов: Мы знаем наших заказчиков, знаем дома, которые строим, философию, которую закладываем в посёлок – и наши партнеры разделяют наши ценности. Продукт получается более целостный: поселок не только внешне, концептуально выглядит гармонично, но и наполнение домов становится более совершенным: инженерные системы – энергоэффективными, интерьер – качественным, экологичным. Философия поселка начинает работать на всех уровнях.

Не секрет, что во всем мире, в Европе, Америке, люди покупают готовые дома, меблированные, с отделкой, инженерией – никто не думает о том, какую технологию применить, какие поставить трубы. Человек покупает готовый, понятный продукт. Наша задача – постепенно прийти к тому, чтобы и наш продукт стал целостным, завершенным, комплексным, чтобы ничего в нем не надо было после доделывать, переделывать. Не полуфабрикатом, как когда-то, когда мы строили, условно, только коробку дома, а дальше каждый сам делал то, что считал нужным, а домом «под тапочки»: заезжай – и живи.

(3952) 62-01-01

www.poselok-park.ru

г. Иркутск, ул. Ширямова, 32,

3 этаж, оф. 7