Памятка по расчету пособий в КонсультантПлюс

Все основные показатели для расчета пособий вы найдете в справочном материале "Пособия и их расчетные данные на 2018-2021 годы". Размер МРОТ и минимального среднего дневного заработка, минимальный размер пособия по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, минимальный и максимальный размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, размер предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС и др.

Материал будет полезен всем бухгалтерам как памятка для расчета выплат сотрудникам.

Даны размеры не только в текущем году, но и в предыдущие 3 года (начиная с 2018 г.).

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