Расчетный счет – бесплатно: весенняя акция для новых клиентов Банка «Приморье»

Банк «Приморье» начинает весеннюю акцию для новых клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей*. В рамках акции до 30 июня 2021 года новые клиенты получают:

- бесплатное открытие счетов в рублях и иностранной валюте и подключением к системе Банк-клиент;

- эквайринг без абонентской платы;

- зарплатный проект без затрат для организации и сотрудников.

– По нашим оценкам, деловая активность понемногу начинает восстанавливаться: открываются новые компании, предприниматели ищут альтернативные варианты для развития бизнеса и минимизации собственных затрат. Мы готовы поддержать этот тренд с помощью нашей акции, – комментирует директор департамента корпоративного бизнеса Банка «Приморье» Антон Сабадаш. – Клиенты, не имеющие счетов в нашем банке на момент обращения, могут абсолютно бесплатно не только открыть расчетные, валютные и карточные счета, но и заключить договоры на услуги эквайринга и зарплатные проекты с бесплатными картами премиального класса на очень выгодных условиях.

Акционное предложение актуально при открытии счетов не только в рублях, но и в 13 видах иностранной валюты. Среди других преимуществ расчетно-кассового обслуживания в Банке «Приморье» – индивидуальная длительность операционного дня, высокая скорость расчетов благодаря развитой сети банков-корреспондентов, начисление процентов на остаток на расчетном счете, удобная и доступная инкассация, широкая сеть банкоматов и терминалов.

Подробная информация об акции для новых клиентов – на сайте Банка «Приморье». Все детали открытия расчетного счета можно уточнить:

В контакт-центре: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный)

В Отделе обслуживания юридических лиц: +7 (423) 222-32-01.

В Департаменте корпоративного бизнеса: +7 (423) 222-56-83.

Или в ближайшем офисе Банка «Приморье» во всех городах присутствия (г. Владивосток, г. Артём, г. Уссурийск, г. Находка, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Иркутск, г. Москва). Иркутский офис Банка «Приморье» расположен по адресу ул. Дзержинского, 20/1.

* В акции могут участвовать клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие действующих счетов в ПАО АКБ «Приморье».

ПАО АКБ «Приморье». Генеральная лицензия Банка России №3001 от 11 декабря 2015 года