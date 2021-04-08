Пакет стимулов от Байдена: американцы инвестируют правительственные выплаты в рынок акций

Президент США Джо Байден утвердил в марте пакет стимулирования экономики на фоне пандемии COVID-19 объемом $1,9 трлн. Самая главная его часть – социальная – включает чеки на $1400 большинству американцев и повышение федерального пособия по безработице. Большая часть этих денег окажется на фондовом рынке – так же граждане распорядились чеками на $1800, полученными в прошлом году в начале пандемии. О том, как эти вливания повлияют на фондовые рынки, рассказывает Вадим Остапенко, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске.

Вадим Остапенко, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото А.Федорова

Опрос японского инвестиционного банка Mizuho Securities показал, что около $40 миллиардов из выделенных в марте 2021 года $380 миллиардов на прямые выплаты американцам могут быть инвестированы в акции и криптовалюты. Каждый второй из пяти участников опроса ответил, что планирует инвестировать по крайней мере часть выплат в акции.

Оценка Deutsche Bank выше: приток средств на американский фондовый рынок за счет выплат может составить до $170 млрд. Причем больше всех готовы инвестировать люди в возрасте от 25 до 34 лет, с доходом от $100 тыс. в год и имеющие менее одного года опыта в инвестициях.

Некоторые эксперты предостерегают, что множество новичков на рынке могут сделать его еще более непредсказуемым. Ярким примером служит волна шорт-сквизов, начавшаяся в январе 2021-го с роста акций продавца видеоигр GameStop (NYSE: GME) в несколько раз. Пользователи Reddit покупали бумаги GME и еще нескольких эмитентов, против которых хэдж-фонды выставляли больше всего шортов (то есть рассчитывали, что котировки упадут).

С другой стороны, на большинстве финансовых инструментов эти аномальные колебания не отразились. Особенно это касается надежных с точки зрения фундаментального анализа акций.

Новые траты государства

Нужно отметить, что Байден может вскоре объявить о новом пакете объемом $3 трлн для инвестиций в инфраструктуру. Ожидается, что в него войдут меры по переходу на альтернативные источники энергии и улучшению конкурентоспособности США в мире, почти $1 трлн инвестиций в инфраструктуру (дороги, мосты, порты, все необходимое для электромобилей), средства для развития сети 5G.

Общий объем пакета может приблизиться к $4 трлн, если будут продлены действующие льготы, введенные из-за пандемии COVID-19, или введены налоговые льготы и кредиты для населения с невысокими доходами.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что для финансирования инфраструктурного пакета правительственных расходов президент рассматривает возможность изменения налогового кодекса. Йеллен отметила, что Байден не будет «предлагать политику, которая наносит ущерб малому бизнесу или американцам».

Все эти вливания наполняют экономику и финансовые рынки ликвидностью, и уровень в 4000 пунктов по индексу S&P 500 выглядит, по мнению аналитиков ИК «Фридом Финанс», вполне достижимым уже в ближайшие недели.

Россияне и иностранные бумаги

Почему для российских инвесторов важно, на что американцы потратят полученные от правительства доллары? Наши соотечественники всё активнее интересуются фондовым рынком США, свидетельствуют данные торговых площадок. На Московской бирже в феврале 2021 года самыми популярными среди иностранных бумаг стали акции Tesla (TSLA), Alibaba (BABA), Apple (AAPL), Pfizer (PFE) и Boeing (BA). На Мосбирже торги акциями крупных компаний с листингом в США, входящих в индекс S&P 500, начались 24 августа 2020 года. Сейчас инвесторам доступны 87 акций и депозитарных расписок, к концу 2021 года торговая площадка планирует допустить к торгам более 250 новых иностранных бумаг.

По данным Санкт-Петербургской биржи, объем торгов иностранными ценными бумагами в 2020 году увеличился в 30 раз, до 242 млрд рублей. Январь и февраль 2021 года также были очень успешными – показатель вырос на 14,2% и 11,3% месяц к месяцу соответственно. Топ-5 самых популярных акций здесь немного отличается: Tesla, Virgin Galactic Holdings, Alibaba, Apple и Amazon (AMZN).

Инвестиционные идеи на рынке США

Эксперты «Фридом Финанс» рекомендуют инвестировать не только в популярные бумаги, но и искать на рынке доходные идеи среди менее известных акций: General Electric, Verizon, NortonLifeLock, Pure Storage и Wells Fargo.

General Electric (GE)

Американский промышленный гигант, выпускающий широкую линейку продукции в подсегментах энергетическое оборудование, возобновляемая энергетика, авиация и здравоохранение. Важно, что эмитент последовательно избавляется от непрофильных активов и повышает уровень цифровизации рабочих процессов. Также поможет котировкам то, что General Electric относится к циклическим компаниям и акциям «роста» – обе категории ожидает приток средств.

Целевая цена от ИК «Фридом Финанс» по акциям General Electric – $15,3, рекомендация – покупать.

Verizon (VZ)

Телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги проводной и беспроводной связи и доступ в интернет. Эмитент приобрел C-полосу частот (3,4 до 8 ГГц) для связи 5G, что может частично сократить дефицит частот по сравнению с ключевыми конкурентами. При этом Verizon не планирует повышать стоимость сервисов 5G, а сможет наращивать долю пользователей безлимитным тарифом. Преимуществом компании аналитики также считают устойчивый рост дивидендной доходности – с 2011 года величина выплаты на акцию выросла на 26,7%.

Целевая цена – $64, акции также рекомендуют к покупке.

NortonLifeLock (NLOK)

Поставщик ПО и услуг для обеспечения кибербезопасности. У компании сильные квартальные результаты, демонстрирующие ускорение роста. Она сохраняет потенциал дальнейшего улучшения финансовых показателей благодаря высокой востребованности решений для кибербезопасности и увеличению числа источников угроз.

Целевая цена – $26,36, рекомендация – покупать.

Pure Storage Inc. (PSTG)

Один из ведущих поставщиков аппаратных и программных продуктов для хранения данных на базе массивов памяти «All flash». Pure Storage может оказаться в числе бенефициаров вакцинации, что будет стимулировать восстановление ИТ-расходов. Также важно, что эмитент прошел нижнюю точку бизнес-цикла – отчет за 4 квартал 2020 года оказался лучше прогнозов компании и рынка.

Целевая цена по акциям Pure Storage, по расчетам экспертов «Фридом Финанс», $27,13, рекомендация – покупать бумаги свой портфель.

Wells Fargo (WFC)

Третий по размеру активов банк США, который выдает кредиты, выпускает дебетовые карты и оказывает инвестиционные услуги. По мнению аналитиков, среднесрочные факторы роста – это восстановление экономической активности и рост спроса на кредиты. В связи с этим также позитивна сосредоточенность на банковском кредитовании как часть стратегии эмитента по повышению маржинальности операций.

Аналитики также рекомендуют рассмотреть эти бумаги для включения в инвестиционный портфель. Целевая цена по акциям банка на уровне $42.

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