Байкальский Институт БРИКС: образование будущего. Как Дмитрий Савкин строит «Кембридж на Байкале»

«Экологический инжиниринг и чистая энергетика», «Устойчивая инновационная экономика», «Журналистика и коммуникативные технологии», «Международный бизнес», «Искусственный интеллект» – все это не перечень модных терминов, а названия действующих образовательных программ в Байкальском институте БРИКС. Новый образовательный проект был запущен в ИрНИТУ четыре года назад. Сегодня здесь учатся 300 студентов, 70% из которых – иностранцы. Как удается экспортировать образование за рубеж? Почему престижное образование возможно не только в столицах? И какие навыки нужно осваивать сегодня, чтобы быть конкурентным через 10 лет? Об этом мы поговорили с директором Байкальского института БРИКС Дмитрием Савкиным.

Личный вызов

Образование на английском языке, уникальные специальности, заграничные стажировки и развитие soft skills – Байкальский институт БРИКС стал по-настоящему прорывным проектом на иркутском рынке высшего образования, ничего подобного в городе еще не было.

Во главе нового образовательного комплекса – молодой амбициозный руководитель, кандидат политических наук Дмитрий Савкин. За его плечами – учеба на факультете международных отношений и юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, работа в СПБГУ, Высшей Школе Экономики, РАНХИГС и ведущих вузах Китая.

В Иркутск Дмитрий приехал в 2017 году по приглашению ректора ИрНИТУ – чтобы создать здесь проект мирового уровня, сибирский «гринфилд», работающий на перспективу и предлагающий абитуриентам профессии будущего. «Для меня это, конечно, личный вызов – личный проект, который я начал вообще с нуля», – признается директор БИ БРИКС.

По его словам, идея создания образовательного проекта мирового уровня на Байкале возникла в аппарате правительства РФ. Там же придумали и запоминающееся название. «Идея БРИКС объединяет развивающиеся страны, это альтернативный «полюс силы» и перспективное направление развития России, которое привлекает федеральную повестку, – говорит Дмитрий. – Чтобы здесь, в удалённом от Москвы регионе, эту повестку сохранять и, возможно, привлекать ресурсы из центра, было предложено такое название».

Кстати, первые преподаватели в институте были как раз из стран БРИКС – россияне, индийцы, китайцы. Сейчас география педагогического состава значительно шире. Например, Джеффри Шуберт, раньше работал главным экономистом в одном из банков Австралии, а Брендан Джонс – лауреат премии «Лучший молодой писатель США» – занимался журналистикой в США. Всего в Байкальском институте БРИКС работают 44 штатных преподавателя из 8 стран мира, и у всех есть опыт работы в зарубежных вузах и корпорациях

«Зеленая» экономика и инжиниринг

Идеология Байкальского института БРИКС связана с устойчивым развитием: эта идея пронизывает все образовательные программы. В 2017 году руководители проекта провели масштабное маркетинговое исследование, изучив, что конкретно требуется бизнесу и экономике, в том числе азиатской. Оказалось, что «в топе» экология, возобновляемая энергетика и, разумеется, квалифицированные кадры, владеющие навыками будущего. Полученные данные легли в основу образовательной программы нового института.

В 2018 году БРИКС провел первый набор студентов по трем направлениям: «Устойчивая инновационная экономика» (совместно с Шаньдунским университетом), «Экологический инжиниринг и чистая энергетика» и «Международный бизнес». В 2019-м линейка образовательных программ дополнилась «Журналистикой», «Возобновляемой энергетикой» и MBA. В 2020 году с открытием двух лабораторий добавился и исследовательский компонент.

«В программе обучения всех образовательных программ помимо профессионального модуля предусмотрены когнитивный и ценностный блоки, которые формируют у студентов навыки критического мышления, ответственности, понимания необходимости заботы о природе и уважительного отношения к другим народам и культурам», – говорит Дмитрий Савкин.

Сегодня в Байкальском институте БРИКС учатся как российские студенты, так и иностранцы, причем последних – большинство, 70%. В основном, это молодежь из Китая, Индонезии, Египта, стран Центральной Азии и Африки. «В будущем мы планируем уравновесить количество таким образом, чтобы как можно больше российских студентов могли получить образование мирового уровня», – делится директор Байкальского института БРИКС.

Альтернатива Москве

Дмитрий Савкин убежден: для многих иркутян учеба в Байкальском институте БРИКС может стать хорошей альтернативой столичным вузам.

«Родители часто не разбираются, куда отправляют своих детей, – объясняет он. – Если хорошо учатся – в МГУ или Высшую Школу Экономики. А если не дотягивают по результатам ЕГЭ – поступают в московские или питерские вузы среднего или низкого уровня. Лишь бы в столицу. И это, конечно, не всегда оправданно, потому что в конечном итоге дети не получают того, что они могли бы получить, обучаясь здесь».

По его словам, ключевое преимущество Байкальского института БРИКС в том, что студенты обучаются на английском языке, lingua franca мирового общения, получая универсальные в своей специализации знания, с которыми они смогут впоследствии работать как в России, так и за рубежом.

«Второй важный момент – интернациональный преподавательский состав. Студенты не становятся заложниками российской образовательной парадигмы, они видят разные точки зрения, разные ценности: американские, австралийские, индийские, вьетнамские, иранские. Это очень важно», – добавляет Дмитрий.

Не меньшее значение имеет и интернациональность студенческих групп: иностранные студенты, которые обучаются вместе с ребятами из России, тоже формируют их мышление: «Это их друзья, потенциальные партнеры в будущем, потенциальные контакты для создания бизнесов, стартапов, ведения проектов».

Двойной диплом и стажировки

Обучение в Байкальском институте БРИКС платное. Базовая ставка – 200 тысяч рублей в год. На некоторых программах, требующих лабораторного оборудования, – 220 тысяч. Но, как говорит Дмитрий, вуз делает скидки – от 20 до 60%, в зависимости от набранных при поступлении баллов: «Мы стараемся поддерживать талантливых студентов. Поощряем высокие баллы, дополнительные достижения, например, победы в олимпиадах».

Итогом обучения по ряду программ становится получение двух дипломов, один из которых – диплом иностранного университета-партнера. Помимо этого, в Байкальском институте БРИКС развита система академической мобильности за рубежом: часть учебного плана студенты могут освоить в течение семестра или года в иностранном университете – в Германии, Франции, Польше, Республике Корея, Китае и других государствах.

«Чаще всего, это пакет дисциплин, которые студенты хотели бы освоить за рубежом для конструирования себя как уникального специалиста на глобальном рынке труда, – поясняет директор БИ БРИКС. – Например, эколог четыре года учится здесь, а потом едет в Германию, чтобы изучать экологическую экономику. Так он становится не просто экологом, а уникальным специалистом, умеющим еще и оценивать риски, экономический ущерб».

Прохождение зарубежной стажировки поддерживается финансово: Университет выделяет специальный безвозмездный грант в размере 60 тысяч рублей для всех студентов. Эти деньги можно потратить на перелет, оформление страховки и визы.

Кембридж на Байкале

Единого бренда российского образования в мире нет, поэтому за рубежом, кроме стран СНГ, мало что знают об обучении в России. По словам Дмитрия Савкина, строить «Кембридж на Байкале» непросто: в 2017-м, помимо маркетинга института за рубежом, приходилось широко освещать преимущства обучения в России в целом. «Наших иностранных студентов привлекает, в первую очередь, Байкал – о нем знают как о месте экологически чистом, священном. Это помогает в маркетинге».

Теперь главная задача состоит в том, чтобы доказать, что наше образование достойно того, чтобы носить имя Байкала. По мнению Дмитрия, среди иностранцев эту мысль уже удалось заронить: многие оценили необходимость и уникальность образования в БРИКСе. Сейчас важно убедить в ценности и перспективах обучения на Байкале и россиян.

«Раньше в Иркутске не существовало образовательных гринфилд-проектов, дающих студентам специальности, ориентированные на будущее. Но запрос на актуальные и качественные знания созрел. Важно, чтобы вчерашние школьники не уезжали в столицы, а учились в Иркутске и развивали свой город и регион», – говорит директор БИ БРИКС.

Гринфилд – новый элемент в системе образования, ядро роста прорывных направлений подготовки и научных проектов в структуре традиционного университета.

Байкальский институт БРИКС в Иркутском национальном исследовательском техническом университете – это принципиально новый по структуре и организации процессов центр образования на английском языке, мультикультурная площадка для обучения будущих специалистов с мировым именем.

6 навыков будущего

По прогнозам экспертов, уже через 10 лет до 30% рабочей силы заменит искусственный интеллект. Какие профессиональные навыки нужно развивать сегодня, чтобы в будущем не остаться без работы и составить конкуренцию роботам? Об этом знают преподаватели БИ БРИКС – и именно этому учат своих студентов.

1. Soft skills

В современном мире цикл существования отдельной профессии всё больше сокращается. Главная задача любого профессионала – знать, когда и как ему необходимо будет усовершенствовать свои навыки. Soft skills – самые важные для профессий будущего навыки, связанные с умением мыслить критически, отделяя важное от неважного, анализировать тексты, цифровую и визуальную информацию, структурировать и презентовать материал. Soft skills важны и в инженерии, и в гуманитарных профессиях, и в бизнесе.

2. Английский язык

Раньше знание иностранного языка было элитарным, теперь оно стало базовым. Связь с глобальным миром есть в любой профессии: все передовые разработки и научные статьи публикуются на английском языке, почти любая успешная компания нацелена не только на внутренние, но и на внешние рынки. Следовательно, есть необходимость в коммуникациях с коллегами из-за рубежа – как письменных, так и устных.

3. Умение анализировать

Умение анализировать – это способность детально рассматривать феномены и процессы в мире, видеть причинно-следственные связи между явлениями и, следовательно, прогнозировать тренды. Аналитические способности важны в любой сфере деятельности. Мы живем в мире, в котором существует огромное количество данных, и умение вычленять взаимосвязи – важный навык.

4. Умение сотрудничать

Умение сотрудничать – это умение слушать, слышать, говорить по делу, делиться идеями и обоснованно критиковать. А еще – способность принимать критику, отказываться от своей идеи и соглашаться с альтернативной, если она оправдана. Сотрудничество ведет к появлению интересного для всех участников результата. Этот навык особенно важен в бизнесе, потому что сотрудничество – хороший способ поиска и поддержки взаимного интереса между партнерами, возможность совместно сделать хороший проект, с которым в одиночку не справиться.

5. Креативность

Быть креативным – значит нестандартно мыслить, творчески подходить к решению задач. Проявлять креативность в технической сфере сложнее, чем в гуманитарной и творческой. В техническом поле много инструкций и регламентов, за пределы которых мы не выходим. Но в рамках этих проектов можно придумать что-то новое, внедрить новые инструменты, которые позволят сократить время и стоимость работы.

6. Адаптивность

Адаптивность – это способность реагировать на изменения, которые в современном мире стремительно происходят почти во всех сферах, особенно в информационной и технологической. Чем быстрее человек сможет адаптироваться и принять изменения как на психологическом уровне, так и на уровне навыков, тем лучше он сможет выполнять свои задачи.