«Год был хороший, хоть и трудный». Владимир Чернышев о банке «Открытие», росте цен на жилье и IT-трансформации 

Кризис 2020 года финансовая система встретила в гораздо более устойчивом состоянии, чем предыдущий кризис 2014 года. Прибыль банковского сектора снизилась всего на 6,2%, а просрочку по платежам, роста которой опасались банкиры, удалось сохранить на приемлемом уровне. Ключевые показатели седьмого по размеру активов российского банка «Открытие» способствуют росту его инвестиционной привлекательности и позволяют уже в текущем году вернуться к вопросу вывода акций кредитного учреждения на фондовый рынок. Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области рассказал, с какими сложностями столкнулась его команда в 2020 году и с какими результатами его закончила.

Начали кредитовать строителей

У каждой компании на «приборной панели» свой набор показателей, по которым оцениваются результаты. Для банков одними из самых важных являются данные о портфелях кредитов и привлеченных средств. Кредитный портфель банка «Открытие» в Иркутской области вырос по итогам 2020 года на 8% до 10,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств составил 17 млрд рублей. Банк одним из первых на рынке запустил собственные программы поддержки бизнеса, а также предложил своим клиентам 4 программы господдержки МСБ.

– В 2020 году банк «Открытие» начал кредитовать застройщиков, – отметил Владимир Чернышев. – Например, при нашем финансовом участии в Иркутске идет строительство трех жилых домов ЖК «Корица» общей площадью 13 тыс. квадратных метров. Также мы впервые реализовали с крупными корпоративными клиентами форвардные сделки и опционы на хеджирование валютных рисков. Бизнесу это дает возможность планировать свои расходы в валюте, а банку приносит дополнительный доход.

Средства физлиц оседают на счетах эскроу

У банка «Открытие» – один из самых высоких показателей ликвидности на рынке – 13,9% и рейтинг надежности АА(RU), поэтому в вопросах привлечения средств он может позволить себе не торопиться повышать ставки. При этом база крупных клиентов, размещающих денежные средства в депозиты, выросла в 2020 году в Иркутской области в 2 раза. А физлица, по словам Владимира Чернышева, из-за низких ставок по вкладам по всей стране продолжают перекладываться в инвестпродукты и накопительные счета. Падение остатков на срочных вкладах населения частично компенсируется ростом средств на счетах эскроу.

– Всем известно о введении 214-ФЗ, который призван защитить интересы участников долевого строительства жилья. После его введения на счетах эскроу в российских банках были аккумулированы средства в размере 1 трлн. рублей, – рассказал Владимир Чернышев. – Со вводом этого закона банк «Открытие» вошел в топ-4 по работе с застройщиками и занял 4 место в России по ипотечному портфелю.

Банкир пояснил, что аккумуляция средств на счетах эскроу позволяет банку либо снижать ставки по кредитам для застройщиков, либо, если у застройщика достаточно собственных средств для строительства, банк может до 4% годовых снижать ставки по ипотечным кредитам для физлиц, приобретающих у этого застройщика жилье. Подобные совместные программы способствуют росту спроса на ипотеку.

Строителей нельзя винить в росте цен

По итогам 2020 года портфель ипотечных кредитов банка «Открытие» в Иркутской области вырос вдвое – до 1,1 млрд рублей. Обладателями собственного жилья благодаря ипотечным программам банка стали 495 семей региона. Пятая часть ипотечных кредитов в регионе была выдана по программам господдержки. Максимальное число кредитов было выдано по программе «Господдержка-2020». Начальная ставка по ней составляла 6,5%, далее она снижалась банком до 5,99%.

– Запуск программ с государственной поддержкой по ипотеке увеличил спрос на новостройки в период пандемии, – отметил Владимир Чернышев. – Банк «Открытие» в течение всего 2020 года активно аккредитовывал строящиеся жилые комплексы, благодаря чему клиенты смогли рассчитывать на еще более лояльные условия при покупке жилья в новостройках.

Тем, кто планирует купить квартиру в 2021 году с помощью ипотечного кредита, банкир советует не оттягивать этот момент: соотношение между стоимостью жилья и процентной ставкой, судя по всему, недолго будет оставаться на приемлемом уровне.

– Ставки по ипотеке, очевидно, пойдут вверх вслед за движением ключевой ставки, – рассказал Владимир Чернышев. – Также мы ожидаем, что в 2021 году продолжится рост стоимости квадратного метра жилья, из-за которого область не попала в список территорий, где реализация федеральных льготных программ будет продолжена.

Строителей нельзя винить в росте цен, считает банкир, ведь мы живем в рыночных условиях. Увеличился спрос – увеличится и стоимость квадратного метра.

– Кроме того, подорожали и материалы, которые используются в строительстве, – напомнил он. – Например, в январе на 30% вслед за ростом цены на металл подорожала арматура. Она, конечно, не львиную долю занимает в строительстве, но свой вклад вносит. Мы кредитуем строителей и видим данные, которые они закладывают в свои модели. Наша инжиниринговая служба со своей стороны эти расчеты тоже проверяет.

Просрочку по юрлицам удержали

С точки зрения финансовых показателей 2020 год был хорошим, и даже отличным для банка «Открытие» в Иркутской области, рассказал Владимир Чернышев. Но банк приложил для этого огромные усилия, подчеркнул управляющий.

– Очень непростым был год с точки зрения работы с персоналом: с одной стороны, мы расширили подразделение по работе с картами, с другой – некоторые подразделения были оптимизированы, – рассказал топ-менеджер банка. – С тревогой мы следили за уровнем просрочки по кредитам юрлиц, но нам удалось сохранить показатель на хорошем уровне благодаря серьезной кропотливой работе с клиентами. С некоторыми из них я буквально ругался: «Почему ты не пришел сразу, как только начались проблемы?».

Как рассказал банкир, рефинансировать клиента с просрочкой – это совсем не то же самое, что рефинансировать обычный долг: в случае с просрочкой банку потребуется досоздавать резервы по новому кредиту, это финансово невыгодно для банка и не лучшим образом отражается на репутации клиента.

– Почему не приходят сразу? Надеются, что ситуация в скором времени разрешится сама, – рассказал Владимир Чернышев. – Кто-то рассчитывает, что ему вот-вот поступит выручка за реализованный товар, кто-то уверен, что в крайнем случае продаст товар по оптовой цене и сумеет рассчитаться вовремя. А потом ситуация выходит из-под контроля: дебиторская задолженность увеличивается со средних значений вдвое, просрочка по ней переваливает за 90 дней, ситуация в отрасли продолжает ухудшаться и проблемы растут как снежный ком. Если компания должна банку, лучше прийти за реструктуризацией сразу. Упадет в этот момент «дебиторка» – отлично, погасишь часть кредита досрочно. Не каждый, к сожалению, это понимает.

Возвращать льготные кредиты государству не придется

Поддержка клиентов была одной из самых важных задач 2020 года. Банк «Открытие» в Иркутской области в условиях пандемии выдал 86 кредитов на сумму 1,7 млрд рублей на поддержку компаний малого и среднего бизнеса. Формы поддержки были разными, рассказал Владимир Чернышев: реструктуризация, кредитные каникулы, кредиты на возобновление деятельности, кредиты на зарплату. Основную долю – порядка 70% – составила программа по переносу погашения основного долга. Очень кстати пришлись и программы поддержки, которые предложило государство.

– Предприниматели восприняли их «на ура», – рассказал Владимир Чернышев. – Интерес к федеральным программам был огромен, потому что при соблюдении ряда условий полученные кредиты можно было не возвращать. По реализации этих программ банки отчитывались в правительстве области, и я с гордостью могу сказать, что среди клиентов «Открытия» нет ни одной компании, которая бы нарушила условия. То есть наши клиенты не будут гасить кредиты, выданные в рамках господдержки. Сейчас запущена федеральная программа поддержки 3.0, и клиенты уже выстраиваются за ней в очередь.

Клиенты адаптируются к новым условиям

По словам Владимира Чернышева, оценить отлагательный эффект по реструктуризации кредитов пока сложно. Кто-то из предпринимателей уже восстановился и собирается брать кредиты на развитие, а кто-то еще в ситуации встраивания в график. Однако, по словам управляющего банком «Открытие» в Иркутской области, 2020 год «взбодрил» всех: когда финансовая «подушка» начинает истощаться, люди берутся за голову и начинают вести учет более грамотно.

– У нас есть клиенты из ресторанного бизнеса, где в 2020 году было очень сильное падение выручки. За 3-4 месяца некоторые из них разрабатывали программы по развозу продуктов питания и готовых блюд. Сейчас их выручка в основном бизнесе восстановилась, но прекращать развоз продуктов они не собираются, потому что в новом направлении выручка продолжает расти. Есть даже те, кто пытается покупать рестораны, пока цена на них снижена. Это все зависит от предпринимательской жилки.

Банк адаптируется тоже

В условиях пандемии банки тоже меняли свои бизнес-процессы и продукты. Сотрудники «Открытия», как и их клиенты, занялись доставкой, только они доставляли пластиковые карты, рассказал Владимир Чернышев. В качестве примера банковского продукта, который начал активно развиваться во время пандемии, он привел эквайринг по QR-коду.

– Код пока не очень привычен для клиентов, но с точки зрения комиссий он очень удобен для продавца, – пояснил Владимир Чернышев. – Комиссии изменились и по классическому эквайрингу. Автодилеры не любят, когда клиент оплачивает автомобиль картой, потому что их маржа составляет 3-5% от стоимости автомобиля, а комиссия эквайера – 1,5-2%. Получается, что половину своего дохода они вынуждены отдавать банку. Так вот, у нас появился тариф – в среднем он составляет 1,3%, но не превышает 11 тысяч рублей. Если клиент покупает машину за 2-3 млн рублей, продавец оплатит банку 11 тысяч рублей. Это всего 0,4% от стоимости.

Банку нужны IT-таланты

Для гибкой перестройки и создания новых сервисов и продуктов банку потребовалась мощная технологическая платформа, и в прошедшем году она была создана. В 2020 году банк «Открытие» получил сразу три награды в сфере информационных технологий, в том числе Единое Фронтальное Решение было признано лучшей цифровой платформой в розничном банке.

– За последние три года под бренд «Открытие» перешли 14 банков, – напомнил Владимир Чернышев. – Это потребовало создания единой цифровой платформы. Единое фронтальное решение – полностью банковская разработка, которая позволяет использовать единый интерфейс для работы со всеми данными о клиенте, что позволяет увеличить скорость и качество обслуживания.

Владимир Чернышев рассказал, что за последние три года банк вложил в IT-трансформацию 43 млрд рублей, в 2021 году планирует инвестировать еще 17,6 млрд рублей и принять на работу более тысячи IT-специалистов.

– Мы намерены привлекать молодые таланты и обучать их, – рассказал Владимир Чернышев. – До настоящего времени соотношение собственных IT-специалистов в банке «Открытие» и программистов на аутсорсинге было примерно 50/50. Планируется увеличить долю штатных сотрудников до 70%. Плюс своих разработчиков в том, что работать с ними для банка дешевле, чем привлекать сторонние организации, а риски их потери – ниже. Планы по развитию и цифровизации у нас глобальные, и надо понимать, какая команда будет их реализовывать.