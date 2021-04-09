Сельское хозяйство-2020: рост, несмотря на пандемию

Несмотря на сложный 2020 год, отрасль сельского хозяйства в Иркутской области показала рост на 3.1 процента. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина этому не удивляется, ведь рост был заложен задолго до 2020-го, на протяжении последних 5-7 лет правительство принимает системные решения для развития отрасли.

Наталья Жилкина, Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Фото А.Федорова

Длинные деньги для обновления техники

Благодаря господдержке, начиная с 2015 года, в сельском хозяйстве Иркутской области на протяжении нескольких лет мы видим стабильный рост основных показателей отрасли. 2020 год не нарушил эту традицию и оказался также успешным для аграриев Иркутской области.

– Рост индекса производства в регионе составил 3.1%. Это говорит о том, что отрасль успешно развивается, – подчеркивает Наталья Жилкина. – Основной акцент с 2015 года мы делаем на развитии малых форм хозяйствования. На сегодняшний день они занимают долю больше 17% в объеме валовой продукции. Основная часть господдержки, которую мы считаем наиболее эффективной, имеет инвестиционную составляющую. Длинные деньги государства в первую очередь позволяют обновлять парк сельхозтехники. В результате растет производительность труда, уменьшаются потери при уборке урожая. Наряду с этим идет строительство новых объектов – молочно-товарных ферм, откормочных площадок. Программа развития мясного скотоводства позволила значительно увеличить производство мяса в регионе. И такую возможность господдержки мы даем всем субъектам предпринимательства, независимо от их принадлежности к малым или средним.

Господдержка для выравнивания цен и сезонности

Кроме обновления сельхозтехники, господдержка позволяет решать еще ряд важных задач – выравнивать диспаритет цен и сглаживать ярко выраженную сезонность.

– Население, покупая продукты питания, должно иметь к ним равную доступность, – поясняет Наталья. – Механизмы господдержки позволяют выравнивать диспаритет цен, который складывается между промышленными производителями продукции сельского хозяйства и более мелкими фермерами.

Также льготное кредитование позволяет сельхозтоваропроизводителям сгладить выраженную сезонность и вернуть средства, реализовав продукцию, говорит Наталья.

– Вы знаете, даже при существовании льготных кредитов, многие хозяйства обходятся без них. Но здесь важен принцип доступности. Как говорят, «дорога ложка к обеду», все фермеры знают, что если в определённый момент помощь понадобится, они ее получат. Как правило, средства нужны на проведение весенне-полевых работ и осенью, когда возникают большие затраты на уборку и закладку на хранение урожая и продукции.

Будущее за цифрой

Цифровизация – устойчивый тренд последнего времени. 2020 год лишний раз подчеркнул, насколько важен удаленный формат работы с сельхозтоваропроизводителями.

– Мы буквально два года назад создали цифровую платформу, где у каждого сельхозтоваропроизводителя есть личный кабинет, – отмечает Наталья. – Он позволяет получить всю информацию о мерах поддержки – какие документы принимаются, по каким направлениям и т. д. Задействованы и другие форматы информационного взаимодействия – сайт, мессенджеры. Мы, наверное, были первыми, кто создал через мессенджер общение с сельхозтоваропроизводителями напрямую. Сейчас в нашей группе более 1300 участников, все они могут по любому вопросу обратиться в чат. Отвечает и министр, и я, и все сотрудники министерства.

По словам Натальи, цифровые сервисы можно применять и в других направлениях, например в точном земледелии.

– У любого фермера есть доступ к платформе, где он может узнать, что требуется его полю: какие удобрения, какие семена. Всё это делается для того, чтобы получить наибольший эффект от земли.