«Правильная стратегия позволит региону выделиться среди других»

«В последнее время Иркутская область вообще развивается очень медленно, и это – результат общей государственной политики», – считает доктор экономических наук, профессор, бывший ректор БГУЭП (сейчас БГУ) Михаил Винокуров.

По мнению учёного с мировым именем, один регион вряд ли существенно может что-то изменить в таком положении дел, но, тем не менее, правильно выбранная стратегия в конкретном субъекте, может позволить ему выделиться среди других более высокими или качественными темпами развития.

– Я хочу сказать, что Иркутская область находится в довольно сложной ситуации. Во-первых, мы очень далеко от рынков сбыта. Кроме этого, наш регион – малонаселённый, наши соседи – тоже малонаселённые, то есть рынок потребителей конечной продукции значительно меньше, чем в густонаселённых районах. А один из главных двигателей развития – это потребление, – говорит Михаил Винокуров, отвечая на вопрос, почему Иркутская область развивается не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. – Во-вторых, мы значительно удалены от портов, которые позволяют более активно вести внешнюю торговлю. И на восток, и на запад, и на север – от нас одинаково далеко. То есть мы оторваны от конечных пунктов реализации продукции на экспорт.

Исходя из этих двух трудностей, нам нужно искать стратегию развития наших преимуществ. В чём они? В первую очередь в том, что заложили ещё в 50-е годы прошлого столетия, – в высоком энергетическом потенциале. А энергетика сейчас – один из основных компонентов себестоимости в некоторых отраслях. Поэтому здесь нужно размещать энергоёмкие производства. Но уже не алюминиевые заводы, как это было раньше: с точки зрения 70-х годов, их можно рассматривать как прогресс, с точки зрения нынешней и новейших технологий – это отсталость, низкая доля перерабатываемого продукта, на который тратится огромное количество электроэнергии. А при том ценообразовании, которое сейчас сложилось, от производства алюминия в нашей области остаётся мизерная часть прибыли. К тому же эта полусырьевая отрасль чрезвычайно портит экологию, и требует огромных вложений в экологические программы.

Необходимо модернизировать лесной комплекс. Наша главная задача – углубление переработки леса. Надо построить как минимум два лесоперерабатывающих комплекса с производством не только целлюлозы, но и белой бумаги, а также значительно увеличить производство фанеры, мебели, пилет. Это в разы усилит экспортный потенциал области, а для внутреннего рынка можно развивать производство актуальных сборных домов.

И третий фактор, на мой взгляд, это развитие химической и нефтехимической отрасли. В нашей области добывают около 16-17 млн т нефти – 3% от всей добычи в России, а это значительный ресурс. Однако всё сырьё уходит в транзитные трубопроводы: нефть – в ВСТО, газ – в «Силу Сибири». Области надо бороться за то, чтобы перекачивать нефть с собственных месторождений в Ангарск. Тогда она и обойдется дешевле, и повысит производительность на АНХК. То же самое надо сказать и о газе. Причем наш газ насыщен ценными примесями, которые дадут резкий толчок к развитию технологичного производства в Саянске и Ангарске.

И хотя у нас очень централизованная страна и стратегические решения принимаются только в Центре, я считаю, что сидеть, сложа руки, тоже нельзя. Надо бороться за концепцию развития области. Надо, чтобы региональная власть совместно с клубом «Байкальские стратегии» отстаивали точку зрения на перспективы развития нашего региона.