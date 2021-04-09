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«Если стратегию создаёт только власть, она не всегда отвечает интересам человека»

Юрий Курин, президент Фонда сохранения памяти и развития наследия первого губернатора Иркутской области Ю. А. Ножикова.

Создавая клуб «Байкальские стратегии», мы преследовали цель, чтобы в разработке стратегии развития Иркутской области, в ее обсуждении и реализации принимали участие  не только чиновники правительства, не только депутаты Законодательного собрания, но и как можно больше людей разного возраста, социального статуса, рода занятий, профессий. Мы намеревались вовлечь в разработку стратегии гражданское общество: студентов, аспирантов, ученых, молодых предпринимателей, состоявшихся бизнесменов, журналистов, общественников.

Идеально было бы так:  стратегия области складывается из стратегии  развития конкретного человека, семьи, школы, где учатся дети, предприятия, где работают родители, города, где все они живут. И вот из всех этих стратегий – от малой к большой – и должна складываться  глобальная стратегия развития Иркутской области. Задача, конечно, трудновыполнимая, технологически сложная, но зато и результат будет другой.  Тогда вовлеченность всех в жизнь региона будет чрезвычайно высокой. А если такие документы разрабатываются только органами государственной власти, это не всегда соответствует интересам конкретного человека.

Кроме того, создавая клуб, мы хотели разрабатывать и обсуждать стратегию развития не только Иркутской области, но и Республики Бурятия. Учитывая, что озеро Байкал охватывается этими двумя регионами, и стратегия должна быть цельной, включающей в себя и водную поверхность Байкала и прилегающие к нему территории. И я считаю, что отчасти нам удаётся воплощать этот замысел. В результате работы клуба, взаимодействие двух регионов стало более тесным.

Если говорить о пяти годах работы клуба, то можно отметить, что он состоялся: стратегия разрабатывается, на его площадке сформировалось много «ядерных» групп, инициативных команд, которые родили интересные проекты. Часть этих проектов уже стала реальностью нашей жизни и меняет облик региона. Например, разработанный в клубе проект «Великое озеро Великой страны»  был частично положительно воспринят и нашей областной властью и властью РФ, появились определенные поручения президента страны,  правительственные постановления,  связанные с туризмом, экологией, ликвидацией отходов вредных производств. И вот еще один пример: один из самых активных членов клуба – Анатолий Казакевич, предприниматель, сделавший много интересных туристических проектов в регионе, – был на встрече с Владимиром Путиным и получил от него персональную благодарность и поручение. Это отрадный факт.

  Удачно получилось, что учреждение клуба «Байкальские стратегии» совпало по времени с созданием Агентства стратегических инициатив о продвижении новых проектов, и клуб принял активное участие в организации коворкинг-центра « Точка кипения - Иркутск» как площадки АСИ.

СПРАВКА

Клуб «Байкальские стратегии» – это объединение интеллектуалов, предпринимателей, экспертов и профессионалов высокого уровня из разных отраслей, собравшихся во имя общей цели: формирование новой, долгосрочной и эффективной стратегии развития Байкальского региона и участие в её реализации.

Это межрегиональная общественная организация, объединяющая Иркутскую область, республику Бурятия и Забайкальский край.

Среди членов Клуба – представители деловых кругов, научного и вузовского сообщества, государственные служащие, журналисты и общественные деятели. Те, кому небезразлична судьба региона, кто готов приложить усилия к его развитию.


  


baikstrategy.ru


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