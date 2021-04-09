Иркутск всегда был центром зарождения интересных бизнес-проектов, напоминает Алексей Петров, участник Лаборатории экономической истории. Эти идеи находили отклик у государства раньше, стоит присмотреться к ним и сейчас.

– Надо сказать, что Иркутская область должна чтить свои традиции – именно исторические традиции, поскольку XVIII-XIX века это было то время, когда Иркутск был центром притяжения различных бизнес-идей и политических решений. И, конечно, когда сейчас мы говорим о стратегиях в XXI веке, мы не можем не говорить о том, что было раньше. И то, чем занимается Клуб «Байкальские стратегии», мне очень симпатично, потому что его участники поднимают большой исторический пласт развития Иркутска как центра делового сотрудничества, как центра зарождения многих интересных бизнес-проектов – с участием государства либо с участием международных корпораций. Это мы говорим про предпринимательское сообщество или купцов и про Российско-Американскую компанию. И, конечно, все эти идеи и ценности нужно больше продвигать. Чем мы и занимаемся в рамках наших проектов.

Экспертных мнений много не бывает, уверен Алексей Петров: к ним обязательно стоит прислушиваться.

– Что может сделать клуб? Во-первых, это, конечно, хорошая экспертная площадка. Собираются люди с разными мнениями, с разными взглядами, но их объединяет одна идея – поддержка хороших проектов в регионе и, соответственно, развитие Иркутской области. Мне кажется, что сейчас экспертных мнений очень не хватает и Клуб может в этом помочь. Второе – здесь есть люди, которые занимаются и прикладными проектами. Это проекты в области образования, естественных наук, медицины. Поэтому мне кажется, что чем больше будет людей вокруг «Байкальских стратегий», тем больше будет и интересных проектов в регионе. Надо обязательно поддерживать такие начинания.