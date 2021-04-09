«Благоустройство – это не просто плитка и фонарь»

– Иркутская область, как и все российские регионы, развивается сейчас по федеральной повестке, в рамках нацпроектов, и мы со стороны клуба «Байкальские стратегии» стараемся вовлечься в эти процессы через разные мероприятия, которые способствуют контакту между федеральными организациями и нашим регионом, – говорит руководитель проектов ООО «Агентство развития территорий «Градостроительная школа» Александра Козак.

Мы приглашали в Иркутск Агентство стратегических инициатив (АСИ), совместно с которым провели мероприятие «Городские выходные», где заявили доступную и понятную для всех тему – единая набережная Иркутска. Если проследить результат, то спустя полгода на этой теме перестали просто хайпить. Об этом начали говорить и мэр города, и предприниматели, и жители, которые, мне кажется, стали более осознанно понимать, что можно заявить о своих правах не только на скверы и дворы, но и на что-то более значимое.

Совместно с консалтинговым бюро «Стрелка» (Москва) провели в Иркутске образовательную программу «Городские практики» по комплексному развитию территорий. Продолжением стало участие в федеральных конкурсах – Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, Rurban Creative Lab – программе по преобразованию территорий в креативные кластеры и других, которые дали понять, что командная работа, независимо от предпринимательской деятельности, политических убеждений или общественной организации, в которой задействованы участники команды, очень много значит для региона. Мы продолжим идти в этом направлении, и считаем, что развитие не всегда показывается в KPI и в цифрах. Сейчас наиболее ценен человеческий фактор, люди, готовые в регионе бороться за свое светлое будущее.

Очень активно, благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в этот процесс включаются и небольшие областные города, подтягивая уровень качества своей жизни. От клуба «Байкальские стратегии» наши представители участвовали в подобных конкурсах по развитию Усолья-Сибирского Черемхово, Байкальска, Зимы, Усть-Кута. Эти конкурсы не просто про благоустройство, они развивают компетенции административных работников в сфере управления своим городом, дают более широкое представление, что не только ливневка и уборка снега - те вещи, на которые стоит обращать внимание, а есть ещё социальные факторы, которые невозможно решить только за счёт пенсии, страхования, медицинского обслуживания. Городская среда сегодня приобретает более широкое значение, чем просто плитка и фонарь.

И ещё очень важна сегодня тема внутренного туризма, особенно из-за закрытия границ. Города пытаются привлечь к себе внимание разными способами, и мы работаем над тем, чтобы выявить идентичность наших сибирских городов, их уникальность. Я думаю, это следующий этап, когда мы начнем уважать не только столичные города регионов, а поймём, что их окружение – малые города – тоже жемчужины, которыми нужно снова удивиться и вдохновиться. В этом направлении работают и Усолье-Сибирское, и Байкальск, да и в Зиме вдохновились туристическим потенциалом. Это сложные процессы, происходящие не быстро, но мы идём в эту сторону.