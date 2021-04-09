Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.04.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

Будущее – за жителями. ​​​​​​​В поселке «Горизонт» началась вторая очередь строительства

Дети играют в ледовом городке, взрослые поздравляют с новосельем очередного соседа, кто-то расчищает каток на заливе, кто-то спешит на лыжную прогулку – в поселке «Горизонт» на Байкальском тракте уже вовсю кипит жизнь. В прошлом году девелопер ввел в эксплуатацию все дома первой очереди, в 2021-м – приступил ко второй, заключительной. О том, как концепция «поселка, из которого не хочется уезжать на выходные», становится реальностью, мы поговорили с генеральным директором УК «Система АМТ» Антоном Кондратьевым.