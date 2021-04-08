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ОАО «Байкалкварцсамоцветы»

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)

АКТИВ код  На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
Нематериальные активы 1110 - 2 -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 36 652 42 401 29 085
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 36 652 42 403 29 085
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 196 417 176 204 150 724
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 334 83 327
Дебиторская задолженность 1230 27 033 20 171 19 516
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - 20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 21 041 11 850 8 810
Прочие оборотные активы 1260 63 520 50
Итого по разделу II 1200 246 890 208 828 199 427
БАЛАНС 1600 283 541 251 231 228 512
ПАССИВ
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ        
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 24 000 24 000 24 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 1 200 1 200 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 112 711 122 314 86 705
Итого по разделу III 1300 137 911 147 514 110 705
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Заемные средства 1510 30 820 5 500
Кредиторская задолженность 1520 145 600 102 897 112 307
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 145 630 103 717 117 807
БАЛАНС 1700 283 541 251 231 228 512

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г. (тыс. руб.)

Наименование показателя код показателя За январь - декабрь 2020 г. За январь - декабрь 2020 г.
1 2 3 4
Выручка 2110 185 328 225 470
Себестоимость продаж 2120 (28 097) (25 016)
Валовая прибыль (убыток) 2100 157 231 200 454
Коммерческие расходы 2210 (2 139) (1 334)
Управленческие расходы 2220 (143 166) (131 332)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 926 67 788
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 2 580 3 310 
Прочие расходы  2350 (24 108) (23 080)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (9 602) 48 018
Текущий налог на прибыль 2410 - (9 604)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - (1 605)
Чистая прибыль (убыток)  2400 (9 602) 36 809
СПРАВОЧНО:      
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 (9 602) 36 809
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Костюков Д.С.

Аудитор: ООО «Аудит-Гарант». 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, пом. 21.
ОГРН 1023801758199. Член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество», ОРНЗ 11606072962
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «Байкалкварцсамоцветы» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.


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