ОАО «Байкалкварцсамоцветы»

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)
|АКТИВ
|код
|На 31 декабря 2020 г.
|На 31 декабря 2019 г.
|На 31 декабря 2018 г.
|1
|2
|3
|4
|5
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|Нематериальные активы
|1110
|-
|2
|-
|Результаты исследований и разработок
|1120
|-
|-
|-
|Нематериальные поисковые активы
|1130
|-
|-
|-
|Материальные поисковые активы
|1140
|-
|-
|-
|Основные средства
|1150
|36 652
|42 401
|29 085
|Доходные вложения в материальные ценности
|1160
|-
|-
|-
|Финансовые вложения
|1170
|-
|-
|-
|Отложенные налоговые активы
|1180
|-
|-
|-
|Прочие внеоборотные активы
|1190
|-
|-
|-
|Итого по разделу I
|1100
|36 652
|42 403
|29 085
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|Запасы
|1210
|196 417
|176 204
|150 724
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|1220
|2 334
|83
|327
|Дебиторская задолженность
|1230
|27 033
|20 171
|19 516
|Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|1240
|-
|-
|20 000
|Денежные средства и денежные эквиваленты
|1250
|21 041
|11 850
|8 810
|Прочие оборотные активы
|1260
|63
|520
|50
|Итого по разделу II
|1200
|246 890
|208 828
|199 427
|БАЛАНС
|1600
|283 541
|251 231
|228 512
|ПАССИВ
|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
|Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|1310
|24 000
|24 000
|24 000
|Собственные акции, выкупленные у акционеров
|1320
|-
|-
|-
|Переоценка внеоборотных активов
|1340
|-
|-
|-
|Добавочный капитал (без переоценки)
|1350
|-
|-
|-
|Резервный капитал
|1360
|1 200
|1 200
|-
|Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|1370
|112 711
|122 314
|86 705
|Итого по разделу III
|1300
|137 911
|147 514
|110 705
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|Заемные средства
|1410
|-
|-
|-
|Отложенные налоговые обязательства
|1420
|-
|-
|-
|Оценочные обязательства
|1430
|-
|-
|-
|Прочие обязательства
|1450
|-
|-
|-
|Итого по разделу IV
|1400
|-
|-
|-
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|Заемные средства
|1510
|30
|820
|5 500
|Кредиторская задолженность
|1520
|145 600
|102 897
|112 307
|Доходы будущих периодов
|1530
|-
|-
|-
|Оценочные обязательства
|1540
|-
|-
|-
|Прочие обязательства
|1550
|-
|-
|-
|Итого по разделу V
|1500
|145 630
|103 717
|117 807
|БАЛАНС
|1700
|283 541
|251 231
|228 512
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г. (тыс. руб.)
|Наименование показателя
|код показателя
|За январь - декабрь 2020 г.
|За январь - декабрь 2020 г.
|1
|2
|3
|4
|Выручка
|2110
|185 328
|225 470
|Себестоимость продаж
|2120
|(28 097)
|(25 016)
|Валовая прибыль (убыток)
|2100
|157 231
|200 454
|Коммерческие расходы
|2210
|(2 139)
|(1 334)
|Управленческие расходы
|2220
|(143 166)
|(131 332)
|Прибыль (убыток) от продаж
|2200
|11 926
|67 788
|Доходы от участия в других организациях
|2310
|-
|-
|Проценты к получению
|2320
|-
|-
|Проценты к уплате
|2330
|-
|-
|Прочие доходы
|2340
|2 580
|3 310
|Прочие расходы
|2350
|(24 108)
|(23 080)
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|2300
|(9 602)
|48 018
|Текущий налог на прибыль
|2410
|-
|(9 604)
|В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
|2421
|-
|-
|Изменение отложенных налоговых обязательств
|2430
|-
|-
|Изменение отложенных налоговых активов
|2450
|-
|-
|Прочее
|2460
|-
|(1 605)
|Чистая прибыль (убыток)
|2400
|(9 602)
|36 809
|СПРАВОЧНО:
|Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|2510
|-
|-
|Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|2520
|-
|-
|Совокупный финансовый результат периода
|2500
|(9 602)
|36 809
|Базовая прибыль (убыток) на акцию
|2900
|-
|-
|Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|2910
|-
|-
Руководитель Костюков Д.С.
Аудитор: ООО «Аудит-Гарант». 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, пом. 21.
ОГРН 1023801758199. Член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество», ОРНЗ 11606072962
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «Байкалкварцсамоцветы» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.