ОАО "Союзавтоматстром"

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)
|АКТИВ
|код показателя
|На 31 декабря 2020 г.
|На 31 декабря 2019 г.
|На 31 декабря 2018 г.
|1
|2
|3
|4
|5
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|Нематериальные активы
|1110
|-
|-
|-
|Результаты исследований и разработок
|1120
|-
|-
|-
|Нематериальные поисковые активы
|1130
|-
|-
|-
|Материальные поисковые активы
|1140
|-
|-
|-
|Основные средства
|1150
|4 656
|4 243
|4 426
|Доходные вложения в материальные ценности
|1160
|-
|-
|-
|Финансовые вложения
|1170
|-
|-
|-
|Отложенные налоговые активы
|1180
|-
|-
|-
|Прочие внеоборотные активы
|1190
|-
|-
|-
|Итого по разделу I
|1100
|4 656
|4 243
|4 426
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|Запасы
|1210
|1
|8
|213
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|1220
|-
|-
|-
|Дебиторская задолженность
|1230
|3 034
|2 244
|1 737
|Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|1240
|-
|-
|-
|Денежные средства и денежные эквиваленты
|1250
|419
|8
|10
|Прочие оборотные активы
|1260
|-
|-
|-
|Итого по разделу II
|1200
|2 464
|2 260
|1 960
|БАЛАНС
|1600
|7 120
|6 503
|6 386
|ПАССИВ
|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
|Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|1310
|2
|2
|2
|Собственные акции, выкупленные у акционеров
|1320
|-
|-
|-
|Переоценка внеоборотных активов
|1340
|6 917
|6 917
|6 917
|Добавочный капитал (без переоценки)
|1350
|-
|-
|-
|Резервный капитал
|1360
|-
|-
|-
|Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|1370
|(129)
|(1376)
|(1427)
|Итого по разделу III
|1300
|6 790
|5 543
|5 492
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|Заемные средства
|1410
|-
|-
|-
|Отложенные налоговые обязательства
|1420
|-
|-
|-
|Оценочные обязательства
|1430
|-
|-
|-
|Прочие обязательства
|1450
|-
|-
|-
|Итого по разделу IV
|1400
|-
|-
|-
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|Заемные средства
|1510
|-
|-
|-
|Кредиторская задолженность
|1520
|330
|960
|894
|Доходы будущих периодов
|1530
|-
|-
|-
|Оценочные обязательства
|1540
|-
|-
|-
|Прочие обязательства
|1550
|-
|-
|-
|Итого по разделу V
|1500
|330
|960
|894
|БАЛАНС
|1700
|7 120
|6 503
|6 386
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г. (тыс. руб.)
|Наименование показателя
|код показателя
|За январь - декабрь 2020 г.
|За январь - декабрь 2020 г.
|1
|2
|3
|4
|Выручка
|2110
|7371
|6135
|Себестоимость продаж
|2120
|(3010)
|(3616)
|Валовая прибыль (убыток)
|2100
|4361
|2519
|Коммерческие расходы
|2210
|-
|-
|Управленческие расходы
|2220
|(2224)
|(2224)
|Прибыль (убыток) от продаж
|2200
|2225
|295
|Доходы от участия в других организациях
|2310
|-
|-
|Проценты к получению
|2320
|-
|-
|Проценты к уплате
|2330
|-
|-
|Прочие доходы
|2340
|-
|-
|Прочие расходы
|2350
|(232)
|(229)
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|2300
|1993
|66
|Текущий налог на прибыль
|2410
|(399)
|(14)
|в т.ч. текущий налог на прибыль
|2411
|(348)
|(14)
|отложенный налог на прибыль
|2412
|(51)
|-
|Изменение отложенных налоговых активов
|2450
|-
|-
|Прочее
|2460
|(1)
|(1)
|Чистая прибыль (убыток)
|2400
|1593
|51
|СПРАВОЧНО:
|Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|2510
|-
|-
|Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|2520
|-
|-
|Совокупный финансовый результат периода
|2500
|1593
|51
|Базовая прибыль (убыток) на акцию
|2900
|-
|-
|Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|2910
|-
|-
Руководитель Г.И. Никаноров
Аудитор: ООО Аудиторская фирма «Аудит». 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 206 кв-л, д. 3, оф. 210. Тел. (3955) 54-22-49. ОГРН 1023800524032. Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». ОРНЗ 12006106255. По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Союзавтоматстром» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.