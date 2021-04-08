ОАО "Союзавтоматстром"

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)

АКТИВ код показателя На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. 1 2 3 4 5 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 1110 - - - Результаты исследований и разработок 1120 - - - Нематериальные поисковые активы 1130 - - - Материальные поисковые активы 1140 - - - Основные средства 1150 4 656 4 243 4 426 Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - Финансовые вложения 1170 - - - Отложенные налоговые активы 1180 - - - Прочие внеоборотные активы 1190 - - - Итого по разделу I 1100 4 656 4 243 4 426 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 1 8 213 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - - Дебиторская задолженность 1230 3 034 2 244 1 737 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - - Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 419 8 10 Прочие оборотные активы 1260 - - - Итого по разделу II 1200 2 464 2 260 1 960 БАЛАНС 1600 7 120 6 503 6 386 ПАССИВ III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 2 2 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - Переоценка внеоборотных активов 1340 6 917 6 917 6 917 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - Резервный капитал 1360 - - - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (129) (1376) (1427) Итого по разделу III 1300 6 790 5 543 5 492 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1410 - - - Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - Оценочные обязательства 1430 - - - Прочие обязательства 1450 - - - Итого по разделу IV 1400 - - - V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 - - - Кредиторская задолженность 1520 330 960 894 Доходы будущих периодов 1530 - - - Оценочные обязательства 1540 - - - Прочие обязательства 1550 - - - Итого по разделу V 1500 330 960 894 БАЛАНС 1700 7 120 6 503 6 386

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г. (тыс. руб.)

Наименование показателя код показателя За январь - декабрь 2020 г. За январь - декабрь 2020 г. 1 2 3 4 Выручка 2110 7371 6135 Себестоимость продаж 2120 (3010) (3616) Валовая прибыль (убыток) 2100 4361 2519 Коммерческие расходы 2210 - - Управленческие расходы 2220 (2224) (2224) Прибыль (убыток) от продаж 2200 2225 295 Доходы от участия в других организациях 2310 - - Проценты к получению 2320 - - Проценты к уплате 2330 - - Прочие доходы 2340 - - Прочие расходы 2350 (232) (229) Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1993 66 Текущий налог на прибыль 2410 (399) (14) в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (348) (14) отложенный налог на прибыль 2412 (51) - Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - Прочее 2460 (1) (1) Чистая прибыль (убыток) 2400 1593 51 СПРАВОЧНО: Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - - Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - - Совокупный финансовый результат периода 2500 1593 51 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Г.И. Никаноров

Аудитор: ООО Аудиторская фирма «Аудит». 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 206 кв-л, д. 3, оф. 210. Тел. (3955) 54-22-49. ОГРН 1023800524032. Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». ОРНЗ 12006106255. По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Союзавтоматстром» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.