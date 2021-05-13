Как получать пассивный доход с акций

Инвестирование в рынок акций — отличный способ сохранения и приумножения капитала. Но знаете ли вы, что можно зарабатывать не только на разнице цен бумаг при их покупке и продаже, но и получать прибыль на акции, не продавая их? О том, как это сделать, рассказывает Вадим Остапенко, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске.

Вадим Остапенко, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото А.Федорова

Что такое дивиденды

Когда инвестор покупает акции какой-то компании, он становится владельцем части этой компании. А значит, имеет право получать доход не только с разницы курсов, но и с дивидендов. Это прибыль компании, поделенная на всех держателей акций. Важно, что акции бывают привилегированные и обычные. На первые компания обязана выплачивать дивиденды, а вот получите ли вы их на обычные акции, зависит от политики фирмы.

Сумма дивидендов также зависит от политики эмитента и доходности бизнеса компании. То есть, если дела компании идут хорошо, дивиденды растут. В противном случае сумма дивидендов уменьшается или их не выплачивают совсем. Бывают и исключения, когда организация понесла убытки, но приняла решение все равно выплатить дивиденды из нераспределенного бюджета. Это делается для того, чтобы не потерять лояльность своих акционеров и еще больше денег, если эти самые акционеры массово пойдут продавать акции.

Как выбрать компанию с самой выгодной дивидендной политикой? Есть специальные сайты-скринеры, которые собирают всю информацию: сколько лет компания на рынке, как у нее идут дела, какой процент от прибыли отдается на дивиденды, какова регулярность и стабильность выплат (по США – finviz com и dividend.com, по российским компаниям – онлайн-магазин акций Freedom24). Рассмотрим на примере. Крупнейший оператор сотовой связи и интернет-провайдер в США AT&T, начиная с 1986 года, раз в квартал выплачивает дивиденды своим акционерам. Раньше это было $0,116 на каждую акцию, сейчас – уже $0,52. Вывод: дела компании идут хорошо, дивиденды выплачиваются регулярно и растут в цене. Этот эмитент показывает одну из самых высоких на рынке США дивидендных доходностей – более 6%.

Покупка акций под дивиденды

Когда покупать акции, если вы рассчитываете на дивиденды? Если в голове промелькнул ответ «в день выплат», то вы не совсем правы, это лучше сделать не позднее, чем за два дня до даты закрытия реестра акционеров перед выплатой дивидендов. Дата закрытия реестра – это день, в который компания начислит дивиденды держателям акций, также ее называют «отсечка». Эта информация открыта, она есть у брокеров и бирж, на их сайтах. Стоит учитывать, что акции реагируют на спрос, а чем ближе день выплат, тем больше желающих решают зайти на рынок и прикупить бумагу ради сиюминутной выгоды. Затем по закону спроса, после выплаты, цена акции упадет примерно на размер дивидендов, сводя вашу прибыль к нулю, – это явление называется «дивидендный гэп».

Рассмотрим на примере бумаг Сбербанка России. 1 октября акции банка стоили 228,5 рубля. В этот день компания должна была выплатить дивиденды в размере 18,7 рубля. Все, кто узнал об этом в последний момент, купили акцию по самой высокой цене и поспособствовали еще большему ее росту. На следующий день после выплаты акции стали стоить 208 рублей за штуку, потому что инвесторы, желающие заработать на разнице в цене, продали свои акции на пике. Некоторым из них даже не понадобилось ждать выплаты дивидендов. Если вы действительно хотите заработать, покупайте акции заранее — например, на просадках цен. И до собрания совета директоров компании, на котором будут решать вопрос о выплате дивидендов. С этого момента цена акции обычно начинает расти.

Инвестору важно помнить также про режим торгов «Т+2» – это время между покупкой акции и ее появлением в вашем портфеле. Если на торговлю бумагой действует режим «Т+2», вы станете официальным владельцем акции только через два дня после ее покупки. Учитывайте это, если собираетесь купить дивидендные бумаги прямо перед закрытием реестра. Например, если дата закрытия реестра – 15 сентября, акции торгуются в режиме «Т+2», значит, купить их нужно на два торговых дня раньше, а также учесть выходные и праздничные дни, в которые торги не проводятся.

Дивидендные стратегии

Долгосрочное вложение денег в акции дивидендных аристократов США. Дивидендные аристократы – это компании, входящие в индекс S&P 500, которые на протяжении не менее 25 лет повышали размер дивидендов. Это компании, средний дневной доход которых больше $5 млн. В топ таких акций входят Coca-Cola, Johnson & Johnson, AbbVie Inc.

Вложение в акции российских компаний, которые платят регулярные повышенные дивиденды. Тут та же суть: высокая капитализация, высокая надежность и стабильность выплат. Доходность выше, чем у американских аристократов. Хороший пример – «Норильский никель», который за последние два года выплачивал своим акционерам дивиденды в размере от 557 рублей до 883 рублей на каждую акцию.

Покупка акций, получение дивидендов и ожидание закрытия дивидендного гэпа. То, о чем говорилось выше: купить как можно раньше, получить прибыль с дивидендов, дождаться, пока акция вернется к прежней стоимости, и продать. Этот период инвестирования можно назвать краткосрочным или среднесрочным.

Российские компании славятся самыми высокими дивидендами, и этим стоит воспользоваться. Допустим, вы хотите получать пассивный ежемесячный доход в размере около 50 тыс. рублей при покупке акций Сбербанка (600 тыс. рублей в год). Сколько акций нужно купить и во сколько это обойдется? Делим 600 тыс. рублей на последнюю дивидендную выплату Сбера – 18,7 рубля. Получается 32 085 штук. Одна акция стоит сейчас около 290 рублей, то есть на покупку бумаг нужно потратить более 9,3 млн рублей, чтобы получать ожидаемую прибыль от дивидендов. Если таких денег нет, то нужно выбирать для инвестиций акции с большей дивидендной доходностью.

Не забывайте, что чем выше прибыльность, тем выше риски. Формируйте портфель постепенно, каждый месяц наращивайте свой портфель и инвестируйте с долгосрочной перспективой.

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