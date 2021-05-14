Профессиональные риски: как выявить и управлять

«С начала 90-х годов вся охрана труда в принципе сводилась к формальным действиям: в основном, к простой росписи в журнале инструктажа. Сейчас законодатель всё больше делает акцент не на «красивую картинку» в документации, а на конкретные действия работодателя по профилактике травматизма. В том числе – за счёт оценки профессиональных рисков и управления ими», – говорит начальник сектора специальной оценки условий труда ФБУ «Иркутский ЦСМ» Татьяна Верозуб. Газете Дело она рассказала, что такое профессиональные риски, кому они угрожают, как их оценить, и почему работодателю выгодно провести такую оценку.

Татьяна Верозуб, начальник сектора специальной оценки условий труда ФБУ «Иркутский ЦСМ»

Фото А.Федорова

У каждого – свой риск

Татьяна, давайте начнём с главного: что такое профессиональные риски и их оценка?

– Профессиональный риск – это вероятность возникновения какой-то угрозы для здоровья работника, который выполняет свои профессиональные обязанности. А оценка профессионального риска позволяет заранее просчитать, какие негативные события могут произойти, причины этих событий и какие последствия они могут вызвать. Но самое главное, профессиональные риски нужно не только оценить и на этом всё закончить, но ещё и управлять ими: то есть работодатель должен предпринять какие-то меры, чтобы ликвидировать эти риски или максимально их минимизировать

Вся эта процедура задумана для того, чтобы мотивировать работодателя уделять больше внимания профилактике производственного травматизма, а не заниматься поиском «виноватых» в уже случившихся негативных событиях.

Раньше этого не было?

– Приведу для понимания такой пример: когда работает кран и перемещает груз, есть незыблемое правило: «Под грузом не стоять». Оно было раньше и действует сейчас. Другой пример: в зимний период у сотрудника есть реальная возможность поскользнуться, упасть и получить травму на территории предприятия. Так вот, одно дело, написать «Не ходить по дорожке», а другое, если должностные лица, например, инженер по охране труда, начинают контролировать такие места и принимать меры к тому, чтобы на дорожке вовремя убиралась наледь. И тогда риск упасть, споткнуться и травмироваться будет исключён. Вот этого раньше не было.

Как проходит процедура оценки профессиональных рисков?

– Есть уже готовый шаблон, по которому действует специалист. Сначала – в соответствии со штатным расписанием – создаётся перечень рабочих мест, которые подлежат оценке профессиональных рисков.

Потом составляется реестр идентифицированных опасностей, которые есть на каждом рабочем месте. Я приведу, казалось бы, самый простой пример – рабочее место офисного работника, и сразу особо отмечу: не нужно проводить эту процедуру формально, на расстоянии, полагаясь на то, что вы всё знаете, всё опишете, и вообще, что там, у офисного сотрудника, может быть опасного? Нужно заходить в кабинет. Например, во многих кабинетах стоят шкафы, на которых сложено офисное оборудование, оргтехника, причём в больших количествах. Может случиться так, что человек пройдёт как-то неловко мимо такого шкафа, и какой-то предмет упадёт ему на голову. Значит, специалист, проводящий оценку, должен написать в реестре идентифицированных опасностей, что есть риск падения оборудования на голову.

Кроме этого, во многих офисах есть лестницы, а значит, есть риск на них упасть. Приведу реальный пример: молодой девушке нужно было отнести папки со второго этажа на первый. Папок было много, ходить два раза девушка не хотела, она взяла сразу все, но из-за папок не видела ступенек. И она не придумала ничего лучшего, как спуститься по лестнице спиной, да ещё на высоких каблуках. Естественно, потом девушка долго лежала в гипсе. Но в принципе, у каждого есть риск упасть в офисе, и это тоже надо обязательно зафиксировать.

Также в офисах есть угроза получить удар электрическим током или получить ожог – ведь практически в каждом офисе есть бытовая техника, или, элементарно, порезаться о края бумаги – последнее, я думаю, случалось с каждым, поэтому рекомендую прописывать даже такой риск. С одной стороны, это, конечно, может показаться какой-то глупостью или вызвать у кого-то смех. Но хорошо, если это будет только смех, и «глупость» не закончится печально.

Итогом этой работы что должно быть?

– Дальше необходимо оформить карту оценки профессиональных рисков и ознакомить с ней сотрудников, тем самым предупредив их о существующих рисках. Сотрудники, в свою очередь, должны понимать, какие есть риски, и стараться их избегать или потребовать, чтобы работодатель принял дополнительные меры по ликвидации этих рисков. Например, поставил дополнительные шкафы для оргтехники.

Самое главное – по итогам оценки работодатель должен составить перечень мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков. Но не формальный, как это у нас, к сожалению, часто бывает – когда дальше благих намерений дело не идёт. Важно не просто красиво сложить бумажки в папочки и выдохнуть, и потом эти папочки показывать надзорным органам. Сейчас главный акцент не на картинку, а на действие. Например, если вы написали, что нужно купить для сварщика современные средства защиты от ультрафиолета, вы должны именно эти очки и предъявить при проверке.

Именно в этом заключается главная цель оценки профессиональных рисков – не просто увидеть опасность, но и принять меры, чтобы её ликвидировать или минимизировать. Например, у водителей есть риск наезда на человека и, чтобы его минимизировать, во-первых, надо начинать рабочий день с медицинского осмотра, чтобы удостовериться, что водитель себя хорошо чувствует. Нужно проверять техническое состояние его транспортного средства, чтобы не произошло случайного отказа какой-нибудь из систем. Водители в обязательном порядке должны проходить обучение по охране труда, уметь оказывать первую медицинскую помощь. Риск один – наезд, а чтобы его не было, нужно сделать многое. И сделать не формально.

Живой процесс и хороший аудит

Провели оценку, сделали реестр, выполнили мероприятия по снижению рисков. Дальше что? Всё забыли?

– Это живой процесс: сегодня на предприятии применяется одно оборудование или технология, завтра – всё совсем другое. Никто не говорит, что надо полностью перечеркнуть существующие документы, но актуализировать их, перерабатывать нужно регулярно. Правда, законом не определено, как часто это нужно делать, но, я думаю, здесь должен иметь значение не временной показатель, а показатель того, как меняется производство, характер работы на предприятии. Ориентироваться надо на изменение профессиональных рисков, а не на время.

Кто может проводить оценку профессиональных рисков?

– Законодателем не определено, то есть не запрещено, что проводить оценку профессиональных рисков может специалист по охране труда предприятия, который либо самостоятельно прошёл обучение, либо в организации, занимающейся подобными образовательными программами.

Можно заказать услугу по оценке профессиональных рисков в Иркутском ЦСМ (Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области), специалисты которого обладают достаточным багажом знаний в данной области, и при этом плотно работают с сотрудниками предприятий, чтобы как можно глубже изучить всю специфику и тонкости конкретной организации. Ведь на каждом предприятии, даже если они работают в одной сфере, всё абсолютно индивидуально. Мы не зря смотрим все здания и сооружения, заходим во все кабинеты, спрашиваем, куда люди ходят или ездят в течение рабочего дня, изучаем территорию.

А какую «выгоду» получает работодатель, если сделает такую оценку?

– Это хороший внешний аудит по охране труда. Знаете, иногда работодатель понимает, что ему нужно что-то сделать по улучшению охраны труда на предприятии, но не знает, что именно. А процедура по оценке профессиональных рисков как раз поможет ему понять, что конкретно нужно делать. Более того, когда он получит результаты оценки, то будет точно знать, какие ресурсы и на что необходимо направить, и сможет не «распыляться» на ненужные траты.

В любом случае, дешевле провести предупредительные мероприятия по снижению или исключению рисков, чем в случае ЧП выплачивать компенсацию, иногда даже по смерти работника, или судиться с родственниками или пострадавшим. Особенно, если у вас небольшое производство.

Обязательно для всех

Правильно ли я понимаю, что оценка профессиональных рисков – обязательная процедура для всех предприятий и организаций, независимо от формы собственности?

– Обязанность работодателя по реализации процедур оценки и управления профессиональными рисками предусмотрена статьями 209, 212 Трудового Кодекса РФ. Форма собственности в этом плане не имеет значения.

За нарушение требований законодательства есть административное наказание: юридическое лицо в соответствии Административным Кодексом может заплатить штраф до 80 тысяч рублей, при повторном нарушении санкции увеличиваются. Надзорные функции возложены на Государственную инспекцию труда – это её полномочия.

Есть какие-то сферы, для которых оценка профессиональных рисков особенно важна или наоборот, не очень важна?

– Для оценки профессиональных рисков нет исключений, её необходимо делать везде. Но в надзорных органах сейчас есть такое понятие, как риск-ориентированный подход, то есть они в первую очередь проверяют предприятия-изготовители, предприятия, связанные с переработкой, и сельскохозяйственные предприятия, то есть те, где уровень травматизма выше, чем, допустим, в офисах. Но это, как вы поняли, не говорит о том, что для офисных сотрудников не нужно делать оценку профессиональных рисков. Кстати, если в инспекцию по труду поступит жалоба от офисного сотрудника, даже не связанная с этим нарушением, то инспекция, в том числе, будет проверять и наличие оценки профессиональных рисков.

Я хочу сказать, что не нужно бояться ошибиться что-то сделать не так или чего-то не сделать. Просто нужно делать. Кстати, в 2021 году запустили пилотный проект по совершенствованию системы оценки профессиональных рисков, который действует в Кемеровской, Ленинградской и Оренбургской областях. То есть в этих регионах сейчас «тестируются» все новые документы, относящиеся к оценке профессиональных рисков, чтобы потом масштабировать их применение на всю страну.

Вы говорили о том, что работодатель должен ознакомить сотрудника с картой профрисков. А при приёме на работу человека должны с ней познакомить?

– Обязательно, чтобы соискатель сразу оценил, сможет ли он работать в таких условиях. Если работодатель этого не сделал, человек вправе потребовать, чтобы ему предоставили карту профессиональных рисков, которые есть на его рабочем месте, особенно это актуально при трудоустройстве на промышленное производство.

Также работодатель должен учитывать квалификацию работника, давая ему производственное задание, где присутствует профессиональный риск. Здесь должно быть обоюдное понимание: работник вправе защищать свои интересы, а работодатель – с уважением относиться к своему работнику.