«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне

В последние годы рынок бетона работает в условиях жесткой конкуренции. Цена всех составляющих смеси значительно выросла, в то время как сам бетон дорожает очень медленно. Низкий порог входа на рынок обеспечил появление на нем множества недобросовестных игроков, предлагающих бетон сомнительного качества. К чему это приводит? Какой урон наносит отрасли в целом? Что должно насторожить покупателя? Об этом мы спросили экспертов рынка.

По словам Сергея Жукова, в Иркутске сформировался достаточно жёсткий конкурентный рынок бетона, в городе действует порядка 30 РБУ (растворобетонный узел). Есть несколько компаний-лидеров, с большим опытом в производстве, достаточными мощностями для выпуска, со своими лабораториями и сложившейся системой контроля качества, профессиональными работниками, культурой производства и заработанным годами авторитетом. А есть небольшие заводы, открывающиеся на летний период и ориентированные больше на частных заказчиков и небольшие стройки.

– Естественно, что затраты крупных производителей, держащих марку, сохраняющих коллективы даже в зимнее время, когда потребность в бетоне падает, в разы отличаются от РБУ, открывающихся только на лето и в большинстве своём не имеющих собственных лабораторий, технологов в штате, поставщиков качественных заполнителей. Но в то же время существенно различается и качество бетона, которое, к сожалению, не каждый заказчик может проконтролировать. А помимо контроля готовой продукции, не менее важен входящий контроль инертных материалов (песка и щебня), качество которых напрямую влияет на качество бетонной смеси.

В условиях непростой экономической ситуации строители ищут пути снижения издержек, в том числе и за счёт недорогого бетона. Некоторые производители, пользуясь этой ситуацией, могут применять в составах заполнители, несоответствующие паспортам качества и сертификатам, либо добавки, изготовленные полукустарным способом. Борьба с ними достаточно дорого обходится добросовестным производителям бетона, поскольку они не могут противостоять этому демпингу. Сформировавшиеся за последние 4-5 лет цены на бетон с околонулевой рентабельностью уже «вымыли» с рынка многих производителей, которые просто не смогли поддерживать состояние оборудования в работоспособном состоянии, тем более обновлять его, растеряли специалистов, которых и так не много, потому что учебные заведения, в том числе и высшие, просто перестали готовить профильные кадры.

Добросовестным производителям очень сложно существовать в такой обстановке, потому что профессиональная этика, ГОСТы и СНиПы, понимание своей ответственности за выпускаемую продукцию не позволяют им идти на уловки для снижения себестоимости продукции. И ещё отмечу, что работа на сжатом рынке, в условиях жесткой конкурентной и ценовой войны может привести к печальным последствиям, в том числе и для заказчиков.