«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»

По мнению экспертов, на иркутском рынке бетона существует несколько острых проблем: недобросовестные производители, низкое качество и неадекватная стоимость бетона. Почему сложилась такая ситуация и как её изменить, размышляет генеральный директор ООО «Новый бетон» Максим Булдаков.

– Основная проблема иркутского рынка бетона в том, что ещё несколько лет назад организовать бетонное производство стоило небольших денег, поэтому в эту нишу хлынуло большое количество непрофессионалов, которые начинали свои шаги в чистом поле, в гараже, – считает Максим Булдаков. – Соответственно, не имея культуры производства, нарастить и увеличить ее не смогли. Ведь главное – не мощности запустить и «косить» деньги. Главное – не потерять качество и иметь возможность совершенствовать выпускаемую продукцию.

Проблема с качеством бетона огромна. Поскольку стоимость всех составляющих бетонной смеси – цемента, инертных материалов, добавок, накладных расходов – растёт, а цена на бетон – нет, либо растёт очень медленно, то даже простой обыватель понимает, что сдерживание цены происходит за счёт снижения качества продукта. Бывает, что используются суррогаты, применяются «грязные» инертные материалы, вносятся различные несертифицированные добавки, «тощие» марки бетонов продаются по цене высокомарочных, бетон разбавляется водой, вместо полных 5 кубов продаётся 4,7. Все это отражается на конечных покупателях. Обычный человек – сам ли он строит дом или покупает квартиру у застройщика – никогда не оценит качество бетона на глаз. Нужно провести лабораторные исследования, а они достаточно трудоемки и дороги.

Мы предъявляем высокие требования к качеству материалов, количеству цемента в составе бетонных смесей, качеству бетона в конструкции заказчика. Все это стоит денег, так же, как и заработная плата сотрудников, имеющих высокую квалификацию. Соответственно, ООО «Новый бетон» не продает самый дешевый бетон – для этого нужно сильно потерять в качестве.

Отрасль производства бетона не будет развиваться, качество продукции будет значительно снижаться, пока есть недобросовестные производители и строительные компании, которые в погоне за низкой ценой приобретают сомнительное качество. В такой цепочке все богатеют, а вот оплачивает это простой обыватель, порою даже своим здоровьем.