ВТБ: госпрограмма ФОТ 2.0 позволила сохранить более 16 тысяч рабочих мест в Иркутской области

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №696, ВТБ погасил задолженность 440 предпринимателей и юридических лиц Иркутской области, которые оформили в 2020 году кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. Таким образом, 96,9% заемщиков банка в регионах выполнили условия госпрограммы, сохранив более 16 тысяч рабочих мест.

Госпрограмма кредитования предприятий на возобновление деятельности ФОТ 2.0 была запущена 1 июня прошлого года для поддержки наиболее пострадавших от влияния пандемии коронавируса отраслей экономики. В Иркутской области льготные кредиты в рамках госпрограммы получили 454 клиента ВТБ, оформив займы на общую сумму 2,2 млрд рублей. Предприятиям, сохранившим до 1 апреля 2021 года более 90% или до 80% рабочих мест, ВТБ погасил кредитную задолженность полностью или в размере 50% соответственно.

«Поддержка, предложенная государством, в первую очередь потребовалась компаниям сферы услуг. Также мы оказали помощь социально значимым предприятиям Иркутской области. Своевременная помощь достигла цели – большинство компаний сохранили в своем штате сотрудников и продолжили работу. С 9 марта мы включились в работу по новой программе поддержки предпринимателей, у которых восстановительный период продолжается – ФОТ 3.0 со ставкой 3% годовых. Мы подписали 91 соглашение с компаниями Иркутской области, еще ряд заявок находится в работе», отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.