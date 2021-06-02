«От плохих новостей мы порядком устали». Вероника Шородок, сеть АЗС БРК, – о спорте и бизнесе

Жители Китая по утрам и вечерам делают гимнастику Ушу в скверах или на берегу моря. Для России такой подход к ЗОЖ пока не стал нормой. Изменить ситуацию решили организаторы масштабного проекта «Год массового спорта» в Иркутске, генеральным партнером которого выступила сеть АЗС Байкальская региональная компания. «Если мы реализуем все намеченное, это будет победа», – считает директор БРК Вероника Шородок. Мы поговорили с ней не только о спорте, но и о бизнесе: топливном кризисе, запрете экспорта бензина, газовых заправках и о том, почему «демпфер на рынке нефтепродуктов надо отменить».

Вероника Шородок, директор БРК.

«Год массового спорта»: ответ пандемии

Вероника, Байкальская региональная компания выступила генеральным партнером «Года массового спорта» в Иркутске. Почему решили поддержать проект?

– Спорт – это залог долгой и самое главное – здоровой жизни. Когда мы столкнулись с пандемией, вопрос здоровья для каждого человека, думаю, поднялся в рейтинге приоритетов. Мы видим, как перегружен медицинский сектор. Все еще больше стали осознавать, как важно иметь хороший запас ресурсов организма, чтобы справиться с такой болезнью.

Проект «Год массового спорта» замечательно справляется с задачей вовлечения населения в ЗОЖ и профилактику заболеваний. А нам хочется вкладываться в проекты, которые улучшают жизнь людей в регионе нашего присутствия, дают возможность получить положительные эмоции нашим клиентам и их семьям. Тем более, что от «плохих новостей» мы все порядком устали.

Это своего рода «ответ» пандемии?

– Да, «Год массового спорта» – красивый и логичный проект для постпандемийного времени. Он привлекает своим масштабом. Инициативу властей подхватили предприниматели города, местные активисты, готовы поддержать общественные организации и волонтеры. Такое единодушие для нашего города – явление нечастое. Мы не могли пройти мимо. Более того, для нас было важно одними из первых стать партнером проекта – показать пример другим предпринимателям. И нам это удалось! Сегодня, по нашей информации, больше 20 иркутских брендов присоединились к проекту.

На пресс-конференции по поводу открытия «Года массового спорта» вы сказали, что надо делать не год спорта, а пятилетку. Почему?

– Я считаю, этот проект может стать началом решения больших задач. Года, конечно же, мало, чтобы поменять отношение граждан к своему здоровью и привить культуру массово заниматься спортом на улице. Например, в Китае для населения является нормой делать гимнастику Ушу в скверах или на берегу моря утром и вечером. У нас пока не так.

Да, в последнее время люди стали больше бегать. Организовываются велозаезды и большая лыжная гонка. Это хорошо. Но хотелось бы, чтобы и другие виды уличного спорта, которые мы представляем в нашем проекте, стали не разовой акцией, а системой. Речь идет об утренних зарядках, турнирах дворовых команд, установке турников, уличных тренажеров, организации беговых и велодорожек и т.д. Хотелось бы, чтобы и подрастающее поколение было вовлечено в этот процесс, а не просто бесцельно блуждало по улицам.

Но ведь в городе немало спортивных центров, развита фитнес-индустрия. Этого недостаточно?

– Их работа не может охватить всех. Да и не всегда это доступно по финансам. Большой спорт ориентирован на детский и юношеский возраст. А что делать тем, кто старше, или не имеет возможности посещать дорогие залы?

Думаю, реализация «Года массового спорта» позволит оценить востребованность таких мероприятий. Если нам удастся вовлечь каждого человека, сподвигнуть его уделять физкультуре час в день – нашу работу можно будет считать успешной. Но для этого нужно, чтобы к большой спортивной «пятилетке» подключились все: институты власти, СМИ, общественные и социальные организации.

Топливный кризис: таких масштабов не ждали

Пандемия проверила на прочность здоровье не только людей, но и компаний. В вашей отрасли ситуация усугублялась еще и очередным топливным кризисом. Как пережили это время? Что помогло справиться?

– Пандемия внесла коррективы в жизнь и работу. Пришлось в кратчайшие сроки менять организацию работы, принимать срочные меры, направленные на безопасность наших клиентов и сотрудников. Но, как показывает опыт, сложности закаляют.

Что касается топливного кризиса, то таких масштабов мы не ожидали. Вопрос о том, как мы его пережили, наверное, преждевременен, так как проблемы нашего сектора экономики не решены до сих пор.

Мы заметили, что произошли изменения в вашем позиционировании. Сеть АЗС Байкальская региональная компания – «официальный партнер компании Газпромнефть». Что означает эта формулировка? Так проще переживать топливные кризисы?

– С компаний Газпромнефть мы работаем уже много лет в рамках заключенного договора поставки. Мы входим в то небольшое количество компаний, которые имеют возможность брать бензин напрямую с завода в Омске. Просто автомобилисты не всегда об этом знают. От наших клиентов мы часто слышим вопрос: «Где закупаете бензин?». Поэтому и решили показать им, какое топливо они приобретают, подчеркнуть его качество.

Помогает ли это переживать кризис? Только отчасти. Думаю, что это помогает укрепить свои позиции на рынке. Сейчас наша отрасль переживает трудные времена, и особенно «достается» рознице.

В феврале, когда во время бензинового кризиса в одной из иркутских АЗС исчезло топливо, вы нам сказали, что «повода для паники нет». И действительно, через какое-то время ситуация разрешилась.

– Паника вообще – плохой «друг» в любой ситуации, а в бизнесе – тем более.

В чем все-таки причины кризиса? Почему он произошел?

– По тем же причинам, что и год, и два, и три года назад: объёмов топлива на внутреннем рынке недостаточно. А дефицит предложения на бирже при большом спросе, по законам рынка, ведет к росту закупочной стоимости нефтепродуктов.

И самое главное – на рынке нефтепродуктов введен демпферный механизм. Это когда мировые цены выше внутренних, государство компенсирует вертикально-интегрированным компаниям (Роснефть, Газпром, Лукойл) часть потерь нефтяной отрасли. Если цены ниже, нефтяные компании платят часть разницы в ценах в госбюджет.

Вы против демпфера?

– Мы считаем, его необходимо отменить. По мнению собственников независимых АЗС и ВИНКов, именно эта мера регулирования сейчас не дает опуститься ценам на топливо, хотя к этому есть все предпосылки.

А что в этой ситуации можно сделать? Вы работаете в этом направлении?

– Конечно, в рамках деятельности Российского Топливного Союза мы регулярно предлагаем меры, которые, как нам кажется, должны исправить ситуацию.

В марте этого года также для топливных компаний-участников биржевых торгов были увеличены нормативы по продаже бензина, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Для бензина норматив вырос с 10 до 11%, а по дизелю – с 6 до 7,5% от уровня производства. Однако, как показывает практика, такое увеличение недостаточно и не отвечает потребностям внутреннего рынка.

Цены на бензин: предпосылок для снижения нет

Ситуация, которая беспокоит многих: бензин дорожает. В Независимом топливном союзе предупреждают, что цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии – на 14%. Какой прогноз у вас?

– К сожалению, мы тоже понимаем, что нет предпосылок к снижению цены на бирже. За последние три месяца цены выросли на 16-20%. И прогнозы, действительно, неутешительны. Уже несколько лет подряд мы констатируем для своего сегмента экономики отсутствие паритета между оптовыми и розничными ценами на топливо. Закупочные цены растут быстрее, чем розничные из-за его дефицита на бирже – это пагубная тенденция для розницы.

Оптовая цена составляет подавляющую часть в себестоимости топлива на АЗС. К тому же, достаточно сурова и налоговая политика. Мы посчитали: более 75% различных налоговых сборов заложено в 1 литре бензина, которые уплачиваются с момента его добычи до реализации. Прибавьте сюда операционные расходы, минимальную прибыль – вот вам и конечная стоимость.

Почему прибыль «минимальную»?

– Потому что мы уже вынуждены в некоторых регионах продавать топливо по цене ниже закупочной, чтобы оставаться в рыночной стоимости! Но и продавать дороже мы не можем, т.к. понимаем, что несем социальную ответственность перед людьми. Хотя не в каждой сфере продаж компании руководствуются такой аргументацией.

Власти готовят правовую базу для запрета экспорта бензина. Это хорошо или плохо? Как вы относитесь к таким ограничениям?

– Положительно. Ведь нужно понимать, что в настоящий момент механизм ценообразования в сегменте ГСМ носит неопределённый характер: он и не рыночный, и государством не регулируемый.

Стабилизировать ситуацию поможет проработанная взвешенная программа по реформированию ценообразования в сфере нефтепродуктов. Прежде всего, достаточное насыщение рынка большим количеством товара исправит ситуацию в лучшую сторону. Цены на топливо снизятся, соответственно, и на товары – тоже.

Также в программе должно быть предусмотрено достижение паритета оптовых и розничных цен. А для этого необходимо отрегулировать соотношение объемов продаж ВИНКов на внутреннем и внешнем рынках. Пока же на лицо необеспеченность внутреннего рынка топливом на бирже.

Сеть БРК: от газовых заправок до ритейла

Как развивается сеть БРК? Она не уменьшилась из-за пандемии и топливных кризисов?

– Нет, мы продолжаем расширять сеть. Открыли 16 газовых заправок. Установили первую заправку для электромобилей. Сейчас наблюдаем за спросом на эту услугу, будем принимать решение о том, как действовать в этом направлении дальше. Кроме того, мы реконструировали пять АЗС. Теперь операционные на этих заправках стали просторными, светлыми и красивыми.

А как развивается торговля? Все уже привыкли к тому, что АЗС – это место, где можно не только заправиться, но и отдохнуть, перекусить и приобрести сопутствующие товары.

– Мы работаем над ассортиментом наших магазинов – чтобы каждый участник дорожного движения, посетив наши заправки, смог приобрести товар, который необходим при путешествии на автомобиле. И, конечно же, каждый день трудимся над повышением качества обслуживания наших клиентов.

Что в планах у сети на ближайшие два-три года? На что делаете ставку?

– Будем работать над улучшением сервиса, развивать дополнительные услуги. Планируем перестроить еще несколько заправок, сделать их более комфортными для наших клиентов. Совершенно точно, мы не намерены останавливаться, потому что любим то, чем занимаемся. Мир меняется – и мы должны идти в ногу со временем.