Мастер отделки. От дизайн-проекта – к реальности

Сергей Иванов и его команда - неизменная уже 20 лет - занимаются отделочными работами в Иркутске. Последние три года компания работает в партнерстве с Meta_Estate под брендом Meta_Estate_Master на объектах в поселке «Патроны Парк», предлагая заказчикам самые передовые и трендовые решения и материалы. Прямо сейчас работы идут одновременно в шести домах, четыре уже полностью готовы. Что включает отделка? Почему без подробной сметы не обойтись? И в чем польза кооперации с архитектором, дизайнером и строителями?

Первое – смета

Постановка дома на участок, выбор архитектурных и планировочных решений, проект инженерных систем и дизайн-проект интерьера – строительство загородного дома включает немало этапов. Последний в списке, но не по значимости – этап отделочных работ, которые включают не только отделку, но и электрику, сантехнику, вентиляцию и так далее.

От качества отделки зачастую зависит, удастся ли воплотить в жизнь все задуманное, или мечты о комфортной и красивой загородной жизни так и останутся мечтами. По словам Сергея Иванова, для достижения желаемого результата важно с самого начала подготовить подробную смету на каждый вид работ: электромонтажные, сантехнические, отделочные. Причем чем более детально будет описан каждый этап, тем лучше.

Сергей Иванов: В первую очередь мы просчитываем электромонтажные работы, потому что сначала идет монтаж проводов – под все бойлеры, водонагреватели, розетки, выключатели. Вторая смета включает монтаж отопления, канализации, водоснабжения. Практически во всех домах мы делаем теплые водяные полы на первом этаже, поэтому сначала делаем утепление в два-три слоя, устанавливаем котельное оборудование, и только потом идет стяжка. Просчитываем все «до гвоздя». Третья смета – под чистовую отделку: стяжка, пол, кладка керамогранита, монтаж плинтуса и т.д. Дюбели, саморезы, краска, шпаклевка, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора – учитываем все. Такие подробные сметы позволяют избежать сюрпризов в дальнейшем. Также прописываем все сроки и этапы выполнения работ.

Перемены возможны

Проекты, которые команда Сергея получает от архитекторов и дизайнеров Meta_Estate, очень качественные, точные и подробные – рассчитать объем услуг и материалов обычно не составляет труда. Впрочем, сметы на отделочные работы могут измениться, если заказчик решит отойти от заранее намеченного плана: добавить или убрать розетки и выключатели, выбрать другую сантехнику или цвет стен. Такое случается: в реальности, приходя на объект, люди видят гораздо больше и лучше, чем на бумаге. Это нормальная рабочая ситуация.

Сергей Иванов: Когда начинается отделка, человек начинает думать по-другому, оценивать свой дом, представлять в деталях, как он будет жить в нем, что ему пригодится, а что нет. Например, в проекте изначально может не быть вентиляции, но заказчик может принять решение, что она необходима. Или изменить отделочный материал на более дорогой и качественный.

Все под контролем

Отделочные работы занимают от четырех месяцев до полугода. Этого времени достаточно, чтобы с соблюдением всех технологических условий реализовать задуманное. Спешка здесь неуместна: нарушение технологических стандартов может «ударить» по качеству. Контроль за выполнением отделочных работ в «Патроны Парк» идет на разных уровнях.

Сергей Иванов: Конечно, нашу работу при желании контролируют сами клиенты: приезжают на выходных, смотрят, задают вопросы. Однако «жить на стройке» совсем не обязательно: грамотный авторский надзор осуществляют архитектор поселка и дизайнер интерьера. Они напрямую заинтересованы в качественной реализации проекта. Архитектор вообще «ведет» заказчика от проекта, включающего весь комплекс работ: инженерные системы, эргономику, отделку, – до итогового результата.

Работать сообща

В коммерческом партнерстве Meta_Estate архитектор, дизайнер, строители, отделочники работают в единой связке. По мнению Сергея Иванова, такая кооперация хороша не только для клиента, получающего все услуги в режиме «одного окна», но и для самих участников коммерческого партнерства. А в итоге – для качества загородного дома и качества жизни в нем.

Сергей Иванов: Реализация проекта “с нуля” и “под ключ” в одной компании - это большая редкость. При этом будущие жители могут быть уверены не только в качестве работ, подкрепленном гарантией, но и в том, что мы предложим самые передовые, трендовые решения и материалы. Трековые светильники, двери скрытого монтажа, крупноформатный планкен в сауне, 3D-панели – все это и не только доступно будущим жителям “Патроны Парка”.

Работа в партнерстве удобна и для нас. Все работают по отстроенной технологии: технологические цепочки увязаны, последовательность работ прописана, график поступления материалов известен. Если какие-то технические вопросы возникают, мы решаем их внутри компании, не звоним клиенту и не втягиваем его в этот процесс. Мы все работаем сообща на один результат – чтобы заказчик жил спокойно в качественном, комфортном доме.

(3952) 62-01-01

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