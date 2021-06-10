«В следующие три года Россию зальют деньгами». 10 цитат Олега Дерипаски с ПМЭФ

Благодаря благоприятной внешней конъюнктуре, в следующие три года Россия получит полтриллиона долларов. Задачи бизнеса – помочь государству ускорить процессы трансформации в стране так, чтобы каждый региональный русский город был похож на Казань, Москву, Санкт-Петербург, заявил в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен и меценат Олег Дерипаска. Портал SIA.RU записал наиболее яркие его цитаты.

О бедности

Бедность – один из самых серьезных вопросов, который нуждается в решении, считает Олег Дерипаска. Он не согласен с мнением председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, что победить бедность можно за счет адресной помощи.

– За 3-4 года можно изменить систему социальных выплат, но это не решит проблему бедности.

О политической стабильности

Бизнесмен уверен, что в ближайшее десятилетие в России будет относительная политическая стабильность. Несмотря на многочисленные вызовы 2020: принятие конституции, пандемию – действующая власть победила, а попытки оппозиции, по его мнению, провалились.

– Интернет способен дать людям большую аудиторию… Вызвали они молодых ребят на улицу, их поколотили. Но по-честному, никто не назвал их героями, это не небесная сотня. Понятно, что в ближайшие 3-4 года за этими людьми уже никто никуда не пойдет. Политический график говорит о том, что у нас впереди 10 лет стабильности.

Об экономическом шансе и экологических вызовах

Олег Дерипаска считает, что, с одной стороны, в ближайшие три года будет очень благоприятная внешняя конъюнктура, которая даст шанс стране на экономическую стабильность, с другой, нас ожидают серьезные вызовы.

– Страна за последующие три года получит дополнительно полтриллиона долларов. Я говорю о бюджете, о компаниях. Но есть серьезный вызов – это вопросы защиты окружающей среды. Все будет зависеть от того, как будет развиваться глобальное соглашение. Россия всегда выполняет свои обязательства. Это означает, что бизнесу надо пересматривать программу модернизации. Это вопрос экономический, и надо решить, каким платежом будут наказывать предприятия за выброс СО2 в атмосферу. Если это будет $100 долларов, то расцветет возобновляемая энергетика, $125 – ядерная энергетика, $150 – будет ренессанс новой водородной энергетики.

О санкциях

Санкционное давление на Россию продолжится, но оно постепенно сойдет на нет, уверен Олег Дерипаска.

– Эти «передовые» ребята говорят, что мы изгои. Нас пытаются наказывать. Американцы вооружили против нас финансовую систему. Санкции страшны, они серьезно помучили не только меня, но и мои предприятия… Но мы видим, что этот процесс имеет свои границы, возможности. С учетом того, что получает Китай на международной арене, с учетом того, какие методы страны применяются для выхода из пандемии, с учетом того, как развиваются финансовые технологии, цифровые валюты, всё меняется. Санкционное давление продолжится еще 2-3 года. Они думают, что можно еще надавить на Россию. Кто победит – холодильник или телевизор? Понятно, что президент победил. У него карт-бланш не только на думские выборы этого года, не только на выборы 2024, у него карт-бланш до 2030 года.

О деньгах

С учетом благоприятной внешней конъюнктуры, у российских предпринимателей появляются новые возможности, уверен миллиардер.

– Не надо бросаться договариваться любой ценой. Мы терпели последние 7 лет. Сейчас приходит наше время выбирать. Когда все поймут, что основной фактор на внешней арене – это Китай, поменяется отношение и к России. Хорошо, что у нашего президента сложились хорошие отношения с Китаем на самом высоком уровне. Хорошо, что сложилась такая экономическая ситуация. В следующие три года нашу страну зальют деньгами.

О жадности

Комментируя заявления членов правительства о «жадном бизнесе», бизнесмен предлагает не пугать лишний раз компании и не ухудшать экономическую среду.

– Давайте отделим мух от котлет. Компания не может быть жадной или прижимистой. Это характеристика личности. Компания должна соблюдать нормы законодательства и платить налоги. Не виноваты черные металлурги в том, что сложилась хорошая конъюнктура. До этого они вложили 3 трлн рублей, чтобы быть конкурентоспособными. Вы напугаете их инвесторов и кредиторов, а им нужно переходить к водородным выплавке стали, технологию отрабатывать. Это следующий этап сложностей. Дайте им возможность c хорошими результатами привлечь инвестиции. Будут созданы дополнительные рабочие места, созданы новые продукты.

О бизнесе

Ни прокуроры, ни следователи не создадут богатую страну. Богатую страну создает бизнес, уверен Олег Дерипаска. Причём созидательная сила – это не только крупный, но и мелкий и средний бизнес, который развивается за пределами Москвы.

– Сейчас надо решать вопрос, как помочь развиваться людям, которые живут не в Москве и не могут устроиться работать в успешную компанию, людям, которые по каким-то причинам оказались, как сейчас говорят, не в струе. Я считаю, здесь один ответ – сделать это могут предприниматели, частный бизнес. И этих ребят не нужно шкурить.

О гостиничной ипотеке

Бизнесмен считает, что в стране надо развивать сферу услуг и активнее инвестировать в инфраструктуру.

– Когда частник создаёт гостиницу на 100 мест, он создаёт 175 рабочих мест – для высокооплачиваемых, мотивированных, обученных сотрудников, с хорошим будущим. Но чтобы развивать эту сферу, нужна гостиничная ипотека. Я же вижу, как гостиничные операторы ремонтируют старый номерной фонд. Ну, давайте, дадим им ипотеку под 3%. На мой взгляд, это очень важно – государство должно проинвестировать инфраструктуру, должно разрешить муниципалитетам построить всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы частный девелопер, независимо от того, где он находится – в Братске, Красноярске, Тамбове – мог её развивать с помощью вот этой гостиничной ипотеки. Необходимо обеспечить вложения в сферу услуг, связанную с гостиничным бизнесом.

О туризме и регионах

По мнению бизнесмена, развитие гостиничной инфраструктуры повлечёт за собой развитие внутреннего туризма. А каждый перелёт по туристическим маршрутам внутри страны, по словам Дерипаски, – это «страшнейший мультипликатор развития экономики».

– Мы должны помочь государству ускорить процессы трансформации в стране так, чтобы каждый региональный российский город был похож на Казань, Москву, Санкт-Петербург. И сейчас у нас для этого есть необходимые ресурсы.