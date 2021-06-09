Построить гостиницу: зачем, как, кому доверить?

В докризисный 2019 год Иркутскую область, по данным регионального Агентства по туризму, посетили 1,8 млн туристов. В первом квартале 2021года в Приангарье уже побывали 480 тысяч гостей. Байкал остаётся одним из самых топовых мест в России, куда стремятся приехать отечественные путешественники: в мае Иркутск вошёл в ТОП-20 самых популярных авианаправлений у россиян.

На волне внутреннего туризма

По мнению первого заместителя председателя областного правительства Руслана Ситникова, турпоток в регионе восстановится уже в текущем году. Рекордный спрос на внутренние турмаршруты прогнозируют и финансовые аналитики – в том числе за счет продленной программы кэшбэка и развития туристической инфраструктуры в наиболее популярных направлениях. Кстати, по статистике эквайрингового бизнеса одного из российских банков, спрос на гостиничные услуги в мае 2021 года на 70% превысил аналогичные показатели 2019-го. Иркутск не исключение из этого тренда, причём, кроме так называемых рекреационных туристов, к нам едут и бизнес-туристы, которых привлекает промышленный потенциал города и региона.

Поэтому вполне объяснимо, что многие предприниматели задумываются о развитии гостиничного бизнеса как инвестиционно привлекательного направления своей деятельности. Востребованность этой сферы индустрии гостеприимства на региональном рынке подтверждает и тот факт, что, по версии Национальной гостиничной премии-2020, Иркутск был признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса.

Как считают в Байкальской ассоциации отельеров и рестораторов, Иркутску нужны как сетевые международные отели, так и «индивидуальные». Первые привносят на рынок гостиничных услуг высокие стандарты обслуживания, чёткое понимание бизнес-процессов, у них нужно и есть чему поучиться. Отличительная черта вторых – определённая бутиковость, местный колорит и разнообразие, которые любят и ценят многие гости, уставшие от некой безликости сетевых отелей.

Тщательный выбор

Актуальность инвестиций в гостиничный бизнес Газете Дело прокомментировали в компании «Стройцентр», которая успешно реализует крупные проекты по строительству гостиничных комплексов в регионе. Сейчас в её портфеле строительство гостиницы по готовому проекту в Иркутске на улице Марата, внутренняя отделка пилотного номера гостиницы в районе иркутского аэропорта (общестроительные работы на этом объекте компания закончила в 2020 году), кроме этого, «Стройцентр» является техническим заказчиком гостиницы на улице Карла Либкнехта. Ранее компания реализовала проекты по внутренней отделке гостиничных комплексов «Marriott», «Ангара», «Иркутск», Международный Аэропорт Иркутска. Работая на таких серьезных объектах, компания приобрела бесценный опыт, а также существенно повысила квалификацию своих сотрудников.

– Чаще всего перед инвестором стоит вопрос: что выгоднее на сегодняшний день – построить новый гостиничный объект или сделать реконструкцию уже существующего здания? – говорят в компании. – Это сложный выбор, требующий тщательного подхода и взвешенного решения.

Если говорить о преимуществах нового строительства, то его результатом при качественном исполнении всегда является здание, полностью и бескомпромиссно удовлетворяющее потребностям и ожиданиям заказчика, с длительным сроком эксплуатации, эргономичное, отвечающее всем современным нормам и требованиям, без существенных дополнительных материальных вложений в обозримом будущем.

При реконструкции уже существующего здания, во-первых, необходимо оценить техническое состояние его основных строительных конструкций: фундамента, стен, перекрытий, кровли. Здания изнашиваются, снижается их функциональность и эксплуатационные характеристики. Это неизбежно. После экспертизы состояния необходим грамотный технико-экономический расчет с учетом нюансов по предстоящим видам и объемам работ. Во-вторых, реконструкция часто сопровождается сменой функционального назначения, и это дополнительные сложности. В-третьих, важно оценить экономическую привлекательность места расположения существующего объекта для ведения гостиничного бизнеса.

Таким образом, реконструкцию существующего здания стоит рассматривать, если здание имеет правильную географию (перспективный район города, в котором наблюдается очевидный спрос и нехватка доступной недвижимости) и имеют место какие-то ценные элементы самого здания, которые собственник желает сохранить.

Проект доверьте профессионалам

Специалисты подчёркивают важность того, чтобы проектированием гостиничных комплексов занимались профессионалы с соответствующим опытом и пониманием специфики.

Так, партнер «Стройцентра», главный инженер-проектировщик компании «АССМАНН Бератен + Планен», одной из самых узнаваемых и надежных в сфере генерального проектирования, Максим Свиридов выделил, в частности, следующие моменты:

Во-первых, сетевые отели предъявляют высокие стандарты к площадям помещений, уровню отделки, качеству мебели, сантехники, уровню пожарной и антитеррористической безопасности.

Во-вторых, проекты отелей должны обеспечивать уровень комфортности гостей, путешествующих автотранспортом (наличие парковочных мест).

В-третьих, уровень комфортности в отеле определяет также время ожидания лифта, наличие ресторанов и кафе, уровень обслуживания в них.

Есть и другие аспекты, которые будут интересны только профессионалам.

Специфика строительства отелей

Своя специфика есть и при строительстве. Как объясняют специалисты «Стройцентра», к данным объектам предъявляются более высокие требования по реализации систем шумоизоляции и энергопотребления. Повышенная нагрузка эксплуатации таких зданий требует большей прочности и надежности, а, значит, рекомендуется использование высококачественных строительных материалов.

Что касается коммуникаций, то, помимо базового набора (водоснабжение, электричество, отопление, канализация), гостиница высокого уровня обслуживания предполагает наличие полноценной системы кондиционирования, вентиляции, телефонии, системы АСУ, контроля и управления доступом, лифтовое оборудование. Более взыскательные заказчики устанавливают системы «умного дома». Как следствие, инженерные расходы занимают довольно существенную часть бюджета всего строительства.

Важную роль играют отделка и комплектация, они требуют тщательной проработки и довольно существенных вложений от инвестора и усилий со стороны генподрядчика. Как ни парадоксально, но красивые, комфортные и эргономичные помещения могут не определять ценность обслуживания в глазах клиента гостиницы, но любые огрехи в исполнении интерьера, вероятнее всего, станут причиной негативного восприятия отеля в целом.

– Миссия компании «Стройцентр», которая в этом году отмечает 20-летие, заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки создавать комфортные и безопасные объекты, используя инновационные технологии, поддерживая высокие стандарты порядка и этичность ведения дел, – подчёркивают в компании. – Каждый наш сотрудник в своей работе неизменно нацелен на то, чтобы подарить людям гармонию чистоты и комфорта.



Компания «Стройцентр» занимается капитальным строительством коммерческих, муниципальных и промышленных объектов; успешно реализует проекты по капитальному ремонту, реконструкции, отделочным работам для бизнеса; а также является экспертом в сфере строительно-технических обследований и строительного контроля. За время работы накоплен колоссальный опыт, позволяющий сегодня «под ключ» реализовывать крупные инфраструктурные объекты любой сложности и работать с самыми взыскательными заказчиками.



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