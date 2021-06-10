«Ищите то, что вам не нравится». Как запустить процесс изменений в компании

Все живое генерирует проблемы, шутит Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» ГК «Институт Тренинга – АРБ Про». Самое неприятное – застарелые нерешенные вопросы формируют у сотрудников культуру терпимости к ним и медленно, но верно приближают гибель компании. О том, как найти скрытые резервы и получить максимальную отдачу от того, что компания имеет и умеет, Зоя рассказала иркутским предпринимателям.

Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Фото из личного архива

Меньше кормить и больше доить – это не выход

Отличная сумма выручки и даже ее рост – не всегда повод для радости. Если чистая прибыль колеблется на уровне 3-5%, очевидно, что доходов компании недостаточно, чтобы сформировать резервы на случай кризиса. В этом случае решение – «резать расходы» – напрашивается само собой. Однако Зоя Стрелкова предлагает не торопиться: в любом бизнесе есть узкие места, которые легко «пережать».

– Я не сторонница принципа «Меньше кормить, больше доить», – говорит она. – «Откормленных» компаний в России осталось не так много – все уже достаточно стройные, а некоторые даже на грани истощения. Чтобы не загубить бизнес резкими движениями, в первую очередь стоит поискать ресурсы, которые используются неоптимально.

Проблемы, привычные, как старый шкаф

Любой бизнес генерирует, помимо прибылей, потери. Некоторые из них очевидны. Например, компания купила товар, а он испортился или его украли. Но есть потери, которые не на виду. В первую очередь это деятельность, которую компания оплачивает, но не получает от нее должной отдачи.

– Многие проблемы в бизнесе привычны, как старый шкаф в квартире, об который все запинаются, но никто не задумывается о том, что его можно передвинуть, – говорит Зоя. – Неочевидные потери не столь велики, чтобы в одночасье поставить бизнес на грань выживания, поэтому на них часто закрывают глаза. Продукт, в разработку которого компания инвестировала средства и время, но который плохо продается, высокооплачиваемый специалист, который занимается неквалифицированной работой… Такие ситуации не позволяют прибыли расти, а отказ заниматься ими формирует в компании культуру терпимости. Первый шаг к решению этих проблем – признать, что это – не практика отрасли. Это – наши потери, с которыми надо что-то делать.

Не торопитесь бить в одну точку

Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки и найти решения, которые не создадут при этом новых «узких» мест, Зоя Стрелкова предлагает посмотреть на проблемную ситуацию с четырех сторон. Найти, какой важной информации о проблеме не хватает, чтобы ее решить. Оценить, соответствуют ли сотрудники тому уровню задач, которые им поручено решать. Задуматься, насколько отлажены в компании необходимые бизнес-процессы. Оценить, каких ресурсов не хватает.

– Когда нам не нравится какая-то ситуация, мы склонны видеть причину в отсутствии денег, времени и в том, что «в соседнем отделе все тупые», – говорит Зоя Стрелкова. – Но к любой проблемной ситуации приводят одновременно четыре вида разрывов: информационный, структурный, процессный и ресурсный. И самый сложный из них – информационный. Больше всего неправильных решений мы принимаем, когда не знаем чего-то важного о ситуации. Поэтому не надо бить в одну точку, не разобравшись – велик риск, что это не та точка. Ищите то, чего вы не знаете!

Найти змею, укусившую хвост

Анализировать стоит не только расходы и проблемные ситуации, но и генераторы прибыли. Любой бизнес, по словам Зои Стрелковой, можно сравнить с конструктором лего: каких-то кубиков у нас в избытке, других – всегда не хватает. Чтобы составить наиболее прибыльные комбинации, в первую очередь бизнес нужно оцифровать. А затем – найти то, что не нравится, не заметая неприятные и непонятные вещи в графу «прочее».

– У любой компании есть генераторы прибыли, – говорит Зоя. – Актуальные приносят выручку прямо сейчас, случайные сложно масштабировать, а вот потенциальные стоит внимательно рассмотреть. Как правило, это новые продукты, в создание которых компания уже инвестировала средства и время, но которые «не взлетели». Они как змея, укусившая свой хвост: выручка от таких продуктов невелика, поэтому компания не уделяет им достаточно внимания. Но, возможно, именно из-за недостатка внимания эти продукты и «не взлетают». Очень важно увидеть точки роста и дать им ресурс – чтобы там были время и деньги, процесс, информация, чтобы вырастить эти генераторы прибыли.

Один Маугли не справится

Многие компании никогда не забывают о своих «старых шкафах» и интуитивно догадываются о причинах проблем. Время от времени берутся их решать, но скоро бросают. Когда проект не доводится до ума, часто это означает, что за него никто не взял ответственность, уверена Зоя Стрелкова. Возможно, проект реализуется на «опилках» времени. Но есть и другие факторы, необходимые для успеха.

– Оцените свой проект на разрывы заранее, чтобы не заниматься этим «посмертно», списывая потери, – предлагает она. – Помните сказку про Маугли? Таким – сильным и энергичным – и должен быть менеджер проекта. Но один Маугли не справился бы, ему нужна надежная команда. А еще его много раз пытались загрызть соплеменники. И загрызли бы, если бы не вожак стаи – Акелла, который ему покровительствовал. Так и в бизнесе: любому проекту нужен энергичный менеджер, отлаженные бизнес-процессы, сильная кросс-функциональная команда и покровитель. Причем вовлекать их нужно по-разному. Собственнику бизнеса, от которого вы ждете покровительства, нужно показать, как ему будет плохо, если проект не будет реализован, сотрудникам – наоборот, надо показать, какие бонусы они получат, если потрудятся на славу.

Группа компаний «Институт Тренинга – АРБ Про» разрабатывает стратегии развития для собственников бизнеса, а также занимается бизнес обучением руководителей и менеджеров компаний. «Институт Тренинга – АРБ Про» проводит также открытые программы «Стратегическое управление в условиях изменений».

Организатор мероприятий в Иркутске «Байкальский Центр Тренинга».