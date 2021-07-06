«Мы предлагаем инвестировать и быть в тренде». Эдуард Семёнов, управляющий офисом «БКС Мир инвестиций», – о фондовом рынке

Биотехнологии, облачные вычисления, микроэлектроника, кибербезопасность, электромобили – так выглядит пятерка трендов на фондовом рынке, по мнению управляющего офисом «БКС Мир инвестиций» [1] в Иркутске Эдуарда Семёнова. Мы поговорили с экспертом о том, продолжится ли глобальный рост рынка, стоит ли инвесторам бояться новых кризисов, как сориентироваться в мире инвестиций, используя смартфон, и какие инвестиционные решения выбрать.

О налогах

С этого года в России действует новый налог с доходов по банковским вкладам, а также введена прогрессивная шкала налогообложения. Как это отразилось на поведении инвесторов и вкладчиков?

– В целом приток инвесторов на фондовый рынок, как известно, побил все рекорды в прошлом году, в этом тренд продолжается. Но люди приходят в инвестиции далеко не только из банковской системы. По статистике Банка России, в Иркутской области в первом квартале 2021 года объём вкладов даже немного вырос. Дело в том, что большинство вкладчиков – это люди с ультраконсервативным инвест-профилем. Для них гораздо важнее стабильность, нежели получение дополнительного дохода и даже просто сохранность средств, не смотря на инфляцию.

Тем не менее я уверен: даже самые консервативные инвесторы придут на фондовый рынок. Деньги умеют считать все. Разница в доходности между вкладом и, например, надёжными облигациями стала ощутимо заметной. И если до 2021 года эта разница нивелировались отсутствием налога, то теперь налоги будут браться и со вкладов. Второй момент – повышение ставки НДФЛ с крупных доходов, это тоже надо просчитать. В России введена прогрессивная шкала налогообложения, что также придется учитывать банковским вкладчикам.

Думаю, что большинство вкладчиков начнут еще активнее смотреть на продукты фондового рынка в начале следующего года – когда увидят в личном кабинете налоговой сумму своего подоходного налога и сопоставят ее с доходами.

О новичках

На рынке сегодня много клиентов-новичков. Они часто опираются на высокие результаты инвестирования за прошлые периоды. Есть ли решения у БКС, которые позволяют новичкам легко, без особых знаний влиться в мир инвестиций? И чтобы обошлось без потерь?

– Конечно. Когда новый клиент приходит к нам открывать счёт, мы всегда проводим анкетирование, определяем инвестпрофиль. Мы очень жёстко следуем букве закона, и наша беседа начинается именно с этого. Если человек указал, что у него нет никакого опыта, естественно, мы предложим консервативные продукты. Например, это могут быть облигации. Также первым шагом от вкладов к инвестициям часто становятся паевые фонды. Внутри ПИФов отсутствуют налоги. При этом весь доход может реинвестироваться. А после трех лет удержания владелец пая может получить налоговый вычет за каждый прошедший и последующие годы.

О страхах

Почему фондовый рынок боится инфляции? Разве инфляция не подстегивает рост биржевых активов? Что управляет рынком сейчас – страх или жадность?

– Основной страх у инвестора всегда стандартный: «Вдруг я сейчас куплю – и все рухнет? Вот-вот наступит новый кризис! Если вчера рынок не рухнул, значит, завтра это точно случится…» Те, кто более профессионально смотрят на фондовый рынок, не боятся его падения, но многие боятся инфляции. Хотя инфляция на самом деле – палка о двух концах. Если мы говорим про международные рынки, то, когда растет инфляция – растут и проценты: либо в виде увеличенных дивидендов, либо купонов, либо переоценки активов.

Но здесь «классика жанра» выглядит следующим образом: если на какую-то группу товаров повлияла инфляция, цены на них выросли, то любое коммерческое предприятие будет повышать цену на продукцию, чтобы не снижать норму прибыли – соответственно, будет расти выручка. Это приводит к тому, что вырастает и цена акций.

Большим минусом инфляции является увеличение бытовых расходов. Это часто приводит к оттоку денег с финансовых рынков. Поэтому при инфляции нужно более качественно выбирать базовые активы, фокусируясь на тех компаниях, которые находятся в восходящем тренде и растут быстрее инфляции.

О трендах

В среднесрочной перспективе продолжится ли глобальный рост рынков? Можно ли говорить о смене тренда на медвежий?

– Когда начнётся глобальный разворот от роста к снижению, в принципе не знает никто, но есть ряд макроэкономических индикаторов. Например, центральные банки начинают сворачивать программы количественного смягчения: сильно поднимаются ставки, причём несколько раз подряд. Кроме того, мы постоянно мониторим макропоказатели по США, смотрим на индекс деловой активности, на число безработных и так далее. Пока идет замедление, но общий рост ещё продолжается. Когда изменятся сразу несколько показателей, можно будет говорить о некоем развороте.

Есть несколько моментов, на которые сейчас имеет смысл обратить внимание.

Так, есть глобальные циклы, примерно раз в 8-12 лет случается кризис локальный. Что происходит после резкого падения? Отскок. Вспомним кризис 2008-го: в 2009-м можно было зарабатывать практически на чём угодно, росло почти всё.

Когда тренды начинают меняться, конечно, нельзя действовать опрометчиво, инвестировать нужно точечно, целенаправленно. И здесь, помимо макроэкономических факторов, необходимо учитывать актуальные тренды. Основные тренды сегодня – это медицина и биотехнологии, облачные вычисления, микроэлектроника, кибербезопасность, электромобили.

Мы предлагаем инвесторам быть в тренде. На падающем рынке зарабатывать тоже можно, но это доступно профессионалам и этому надо уделять достаточно много времени. На растущем рынке зарабатывать проще, в том числе и психологически. Как быть во времена спада? Смотреть на разные инструменты. Сложные финансовые решения позволяют пережить снижение активов до 30-40%. У БКС есть такая экспертиза и разные инструменты!

О правильном выборе

Выбрать правильные акции, инструменты для вложения денег – нетривиальная задача. Какие-то отрасли «штормит», другие на подъеме: уследить за всем сразу сложно. Правда, можно воспользоваться советом экспертов. Что рекомендуют эксперты БКС, какие инструменты выбрать?

– Мир быстро меняется, и многое можно сделать прямо в смартфоне. Так, в приложении «БКС Мир инвестиций» можно посмотреть консенсус-прогноз, обратить внимание на аналитические материалы – например, наши специалисты еженедельно выбирают 5 перспективных акций.

При выборе активов важна целая совокупность факторов. Есть ли именно у этой компании потенциал для роста? Не ждут ли всю сферу какие-то ограничения? Достаточно ли низка цена акции прямо сейчас, чтобы купить ценную бумагу «на дне»? Квалифицированные аналитики БКС изучают десятки факторов, влияющих на каждую акцию и выбирают те, что действительно могут быть перспективными.

Почему таких акций 5? Чтобы у инвестора был выбор и возможность принять осознанное решение. К примеру, можем рассмотреть компанию – Beyond Meat[2]. Она производит искусственное мясо из полностью растительного сырья. Бургеры Beyond Meat[3] оценили вегетарианцы по всему миру. Сейчас искусственное мясо можно попробовать в том числе в России. Также в список попал технологический гигант Cisco[4] и энергетическая компания ФСК ЕЭС[5]. Компании занимаются совершенно разным бизнесом на разных рынках.

Торговые операции человек также может совершать прямо в смартфоне. Но если в чём-то сомневается, то может прийти на консультацию в офис, и наши специалисты подберут финансовые решения для него. В любом случае, мы будем работать от задач, которые нам озвучивает клиент.

О целях

БКС ставит своей целью обеспечение финансовой независимости своих клиентов. Такое возможно в нашем мире, где все стремительно меняется?

– А почему нет? Хорошая цель – хорошая миссия. Поэтому мы создаем такие продукты, которые выполняют задачи клиента.

О новом офисе

Цифровизация рынка продолжается. Вы, например, не так давно запустили новую универсальную инвестиционную платформу на базе мобильного приложения «БКС Мир инвестиций» (18+). Перейдете в онлайн полностью?

– Онлайн-обслуживание – это очевидный тренд, которому мы следуем. В нашем приложении можно за считанные минуты открыть брокерский счет, начать торговать самостоятельно или воспользоваться готовым решением – например, купить паи ПИФов или вложить средства в стратегии доверительного управления[6] Однако многие клиенты ценят возможность живого общения. В середине июля мы переезжаем в новый офис на Ленина, 30. Двухэтажное здание, своя парковка – клиенты смогут спокойно поставить автомобили и поговорить с нашими экспертами на темы финансов. Это принципиально другой офис: современный, стильный, технологичный. Думаю, клиентам не просто понравится, они будут в полном восторге.

Электромобили для инвестора: как заработать на тренде?

Один из трендов последнего времени – жесткое внедрение многими странами электромобилей. По словам Эдуарда Семенова, знание этого тренда может помочь инвестору заработать. Нужно лишь включить логику и наблюдательность. Мы попросили эксперта поделиться своими рассуждениями.

– Если есть тренд – смотрим, кто будет его бенефициаром. Наверное, все слышали про компанию «Тесла». Многие говорят, что «Тесла» уже не так интересна: ее включили в состав индекса, и сильно расти в цене она уже не будет. Однако, зная тренд, мы можем обратить внимание на другие компании, которые занимаются электромобилями, но не включены в индекс и выглядят сильно недооцененными.

Второй момент: на чем работают электромобили? На аккумуляторах. Сейчас в основе любого аккумулятора – литий. Давайте посмотрим на производителей таких батарей. Samsung, LG, Panasonic – основные игроки, есть и более мелкие. Смотреть на их акции интересно уже потому, что неважно, кто будет выпускать электромобиль – аккумулятор нужен всем. Да и сам литий добывают только в ограниченном количестве регионов.

Помимо этого, если посмотреть на страны Европы, то практически каждая отчиталась, что к 2030 году закроет города для автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания, кто-то это сделает к 2050 году. Хорошо, везде будут электромобили, но у батарей ограниченный ресурс, ограниченное число циклов зарядки. Кто будет их утилизировать? Кто будет на этом зарабатывать? В Северной Америке можно присмотреться к компании Li-Cycle Corp. [7], в Европе – к Volkswagen Group Components [8], которая в январе запустила пилотный проект по переработке. Они также станут бенефициарами тренда. Плюс энергетики, ведь мы с вами знаем, что электричество в розетке появляется не само по себе.

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