Видеосеминары для пользователей КонсультантПлюс – каждую неделю новые темы

Пользователям системы КонсультантПлюс доступны видеосеминары по актуальным вопросам. Перейти к ним можно прямо со стартовой страницы системы КонсультантПлюс. Каждый семинар - короткий видеоролик (по 10-20 минут) с ответами на вопросы или обзорами важных изменений.

Среди новых семинары по таким темам:

Бухгалтеру:

- "ФСБУ 5/2019 "Запасы": незавершенное производство и готовая продукция" (лектор А.М. Рабинович);

- "ФСБУ 5/2019 "Запасы": учет скидок, рассрочки" (лектор А.М. Рабинович);

- "Коронавирусные расходы: учет, взносы, НДФЛ" (лектор М.А. Климова);

- "Прогрессивная ставка НДФЛ (лектор М.А. Климова) и др.

Юристу:

- "Международная торговля: конвенция ООН и Инкотермс" (лектор С.В. Лысов);

- "Мораторий на банкротство: взыскание процентов по договору" (лектор О.Р. Зайцев);

- "Мораторий на банкротство: подозрительные сделки и реабилитация должника" (лектор О.Р. Зайцев);

- "Претензионный порядок: ошибки и рекомендации" (лектор С.В. Лысов) и др.

Кадровику:

- "Неполное рабочее время: нюансы" (лектор И.В. Журавлева);

- "Профстандарты: обязательность применения" (лектор И.В. Журавлева)

- "Сокращение численности работников: основные ошибки" (лектор С.В. Лысов) и др.

Специалисту по закупкам:

- "Квотирование по Закону N 44-ФЗ: НМЦК, ответственность заказчика" (лектор Т.Ю. Леонтьева);

- "Квотирование по Закону N 44-ФЗ: правила и исключения" (лектор Т.Ю. Леонтьева);

- "Коллективное участие в закупках по Закону N 223-ФЗ" (лектор О.А. Беляева);

- "Форс-мажор и санкции по Закону N 44-ФЗ" (лектор О.А. Беляева) и др.

Бухгалтеру бюджетной организации:

- "Как учреждениям учитывать затраты по заимствованиям" (лектор Р.Б. Плавник);

- "Стандарт бухучета госфинансов "Информация о связанных сторонах" (лектор Р.Б. Плавник);

- "Централизованный учет в учреждениях" (лектор Р.Б. Плавник).

Новые семинары появляются 2-3 раза в неделю.

Каждый семинар посвящен одному практическому вопросу, ответ на который дает эксперт, часто представитель профильного министерства или ведомства.

Видеосеминары готовятся для всех пользователей - бухгалтеров, юристов, кадровых специалистов, специалистов бюджетных организаций, специалистов по закупкам. В отдельном разделе "Руководителю" собраны видеосеминары по темам, которые могут быть интересны руководителям компаний.

Перейти к видео можно со стартовой страницы КонсультантПлюс по ссылке "Видеосеминары". Система будет подбирать темы в зависимости от выбранного профиля.

Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».