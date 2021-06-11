Культура европейского Private Banking

По мнению аналитиков, рынок private banking в России продолжает активно развиваться. По данным исследования Frank RG инвестиционные портфели состоятельных клиентов за 2020 год выросли на 48% до 4,3 трлн рублей. Надежность кредитной организации и уровень клиентского сервиса остались важнейшими критериями при выборе банка-партнера. О тенденциях на рынке private, инвестиционных предпочтениях клиентов, важности риск-профилирования и возможностях иностранного банка мы поговорили с Александром Афанасьевым, управляющим директором Росбанк L’Hermitage Private Banking.

Двойная сохранность средств

Александр, какие услуги включает в себя Private Banking?

– Private Banking – это частное банковское обслуживание. Доверяя свой капитал, клиент ожидает соблюдения условий приватности и конфиденциальности, что мы обязательно обеспечиваем. Конечно, это индивидуальный подход во всем: в определении специальных ставок, приоритетности обслуживания, особых условий финансирования, в подборе сложных инвестиционных продуктов. Группа Societe Generale, в состав которой входит Росбанк, принимает здесь большое участие, чтобы продукты были качественные и соответствовали потребностям клиентов. В какой-то момент клиент, удовлетворенный высоким качеством сервиса, обращается к нам за решением различных lifestyle-задач, напрямую с финансами не связанных. Мы оказываем поддержку и в этом отношении.

В работе с клиентами private требуется определенная гибкость, поэтому мы не практикуем агрессивную стратегию продаж, не давим на клиента. Философия бренда Росбанк L’Hermitage Private Banking строится на точном следовании «европейской культуре» управления частным капиталом, что определяет высочайшее качество услуг и экспертизы, ненавязчивость в обслуживании, совершенные технологии принятия решений и выбора продуктов. Клиенты ценят надежность, опыт и европейский подход в работе с нами. Для многих принципиально наличие иностранного акционера: удобно, когда в одном банке можно иметь счета и в нашей стране, и в Европе.

Помимо возможности иметь счета, как в России, так и за рубежом, какие еще преимущества дает сотрудничество с иностранным банком?

– Широкое продуктовое предложение и экспертиза Группы Societe Generale позволяют гибко выстраивать портфельные решения в одной или нескольких валютах для любого типа клиентов – и тех, кто готов принимать риск для получения доходности, и тех, кто предпочитает более консервативный подход. Наши клиенты получают доступ к предложениям Societe Generale Private Banking – ведущего международного игрока, обладающего общепризнанной экспертизой в управлении благосостоянием, инвестиционном консультировании и структурных продуктах. К услугам наших Private-клиентов обширная база аналитических материалов: ежедневные обзоры рынка и регулярные публикации по наиболее важным темам, долгосрочные макроэкономические прогнозы, подробная аналитика по отраслям и отдельным компаниям развитых и развивающихся рынков, тематические обзоры по наиболее актуальным стратегиям.

Кроме того, клиенты чётко понимают, что банк, включённый ЦБ РФ в список системно значимых кредитных организаций страны, да к тому же ещё обладающий поддержкой международной финансовой группы, – это комбинация, обеспечивающая двойную сохранность их средств, дополнительную надёжность. К слову, Росбанк уже 5 лет подряд входит в ТОП-3 рейтинга самых надёжных банков России по версии журнала Forbes. Росбанк L’Hermitage Private Banking также входит в ТОП-10 лучших российских банков для миллионеров по версии Forbes и был признан «Лучшим иностранным банком на территории Российской Федерации», SPEAR's Russia Wealth Management Awards 2020.

То есть, учитывая принадлежность Росбанка к международной финансовой группе Societe Generale, клиент может рассчитывать на то, что его средства в любом случае не пострадают?

– Мы всегда применяли взвешенную и проработанную политику риск-профилирования клиентов. Это дало нам возможность уберечь их от дополнительных рисков и в то же время грамотно и с выгодой воспользоваться моментом, представившимся в 2020 году.

Тем не менее, важно понимать, что практически в любом виде инвестиций есть риски. Наши аналитики стараются составить портфель как можно качественнее, но если продукт имеет риск даже незначительный, то в любом случае финансовый эксперт предупреждает об этом.

Новые модели поведения состоятельных клиентов

Клиенты Private Banking сегодня чаще выбирают риск или надежность?

– У каждого клиента свои индивидуальные запросы и цели, в соответствии с которыми он формирует свой портфель. Со своей стороны, мы говорим о необходимости диверсификации активов, обращаем внимание на риски, которые могут возникнуть при выборе агрессивной стратегии. Предлагаем и альтернативные инвестиции, которые защищают средства от потерь, но понимая, какая будет доходность заранее.

Можно выделить несколько новых моделей поведения состоятельных клиентов, которые появились на фоне пандемии. Во-первых, более внимательное отношение к созданию эффективного портфеля, защищенного от рыночного риска. Во-вторых, более внимательное отношение к качественной аналитической информации, помогающей определить лучшую точку входа в те или иные инструменты. Мы также наблюдаем тенденцию перетока средств наших клиентов из стратегий пассивного управления в качественные активно управляемые фонды на фоне их хорошей динамики по сравнению с рынком в 2020 году. Мы больше видим запросы от наших клиентов на включение в портфель решений, рассчитанных на 3,5 и более лет вложений.

Еще одним важным опытом прошедшего года явилось понимание того, что российская финансовая индустрия, обслуживающая интересы частных инвесторов, стабильна и может уверенно переносить испытания шоков на финансовых рынках. Последовательные действия регулятора и инфраструктурных элементов рынка за последние годы существенно укрепили доверие клиентов к размещению средств в рыночные активы.

В тренде – ответственные инвестиции

Какие инвестиционные продукты сегодня наиболее востребованы?

– Модели «только депозит» клиенты предпочитают формирование более диверсифицированного портфеля, что объясняется не только низкой доходностью вкладов, даже на фоне недавнего повышения ключевой ставки со стороны Банка России, но и растущей зрелостью российских частных инвесторов в выборе и распределении средств в различные инструменты. Можно сказать, что бум розничных инвестиций, ярко проявившийся в прошлом году, получил дальнейшее развитие и в 2021-ом. Частные инвесторы направляли рекордные объемы средств на брокерские счета, в ИИС, ПИФы и портфели доверительного управления. Продолжает расти роль ценных бумаг, особенно государственных облигаций и корпоративных облигаций крупнейших эмитентов, которые могут выступать в качестве эффективной альтернативы традиционным банковским депозитам. Клиенты готовы рассматривать фонды, от консервативных до тематических – наиболее рискованных, но сверхдоходных, и, разумеется, структурные ноты, эмитентом которых является группа Societe Generale.

Говоря о направлениях инвестирования, которые мы обсуждаем с нашими состоятельными клиентами, стоит отметить, во-первых, определённое сужение «инвестиционной вселенной» до отдельных отраслей и тем на фоне существенно выросших фондовых рынков. Особенный акцент мы делаем на стратегиях по инвестированию в те сектора мировой экономики, которые, по разным причинам, еще не восстановились после падения в 2020-м, и, с другой стороны, на наиболее перспективные стратегии, связанные с зеленой энергетикой. Ярким трендом, набирающим обороты в России и популярным в Европе и США, является тематика ответственных инвестиций. Можно с уверенностью говорить о том, что и в текущем и последующих годах объем средств, направляемых в подобные стратегии, будет только увеличиваться. Росбанк L’Hermitage Private Banking уделяет особое внимание применению ESG-подхода при формировании инвестиционных решений для клиентов практически во всех классах – структурных продуктов, инвестиционных фондов и страхования жизни. ESG-фактор сегодня является новым стандартом ведения бизнеса для крупных публичных международных компаний. В определенном смысле вопросы экологии, надлежащего управления и социальной ответственности сегодня становятся залогом долгосрочного выживания бизнеса. Очевидно, что испытывающая трудности компания не будет выделять дополнительные ресурсы для улучшения экологии, например. Таким образом, для внимательного инвестора ESG-фактор стал удобным способом оценки жизнеспособности того или иного эмитента.

Наши клиенты также рассматривают направление части средств в такие виды альтернативных инвестиций, как коммерческая недвижимость и драгоценные металлы, как правило, через закрытые и биржевые фонды. В течение прошлого года мы отметили умеренный переток средств состоятельных клиентов в инструменты, связанные с вложением в золото, в основном, такие как фонды на золото и структурные продукты на акции золотодобывающих компаний. Интерес был больше обоснован желанием балансировки инвестиционных портфелей золотом как защитным инструментом на фоне экстраординарной волатильности рынков, чем ожиданием существенного роста актива. Мы ожидаем в этом году дальнейшего роста вложений наших клиентов в драгоценные металлы, включая золото, в основном в форме ETF и структурных продуктов на фоне продолжающейся динамики перевода средств в инвестиционные решения. Из новых элементов портфелей, которые мы рассчитываем предлагать нашим состоятельным клиентам – квалифицированным инвесторам в качестве дополнительных элементов портфелей, можно назвать более активное участие в IPO крупных компаний, а также такие альтернативные инвестиции, как вино и искусство.

Росбанк L’Hermitage Private Banking заинтересован в процветании клиентов, поэтому наша задача – помочь им сформировать сбалансированные портфели, сохранить и приумножить доверенный банку капитал. У клиентов есть возможность воспользоваться готовыми продуктами и торговыми идеями, а также с помощью наших экспертов настроить стратегии под свои интересы и цели, опираясь на опыт группы Societe Generale – одного из ведущих в мире провайдеров структурных решений.