«Мы работаем для того, чтобы люди становились счастливее». Екатерина Прядко, «Гранд-Строй», – об актуальной архитектуре, комфортной среде и творчестве застройщика

«Таких жилых комплексов в Иркутске мы ещё не видели». «В реальности здесь даже лучше, чем мы представляли по буклету». «Впечатление такое, что мы не в Иркутске, а где-то в Москве». Это, наверное, лишь сотая часть отзывов о ЖК «SunCity» от новосёлов, которые уже начали обустраивать свои новые квартиры в шести первых домах жилого комплекса на улице Байкальской. Почему он вызывает такие эмоции? Какие подходы к созданию жилых объектов можно назвать «фишкой» компании «Гранд-Строй», которая возводит ЖК «SunCity»? Какие тренды задаёт застройщик в девелопменте многоквартирного домостроения на региональном рынке недвижимости? Ответы на эти вопросы – в нашей публикации.

Екатерина Прядко. Фото из архива компании

И жильё для себя, и инвестпроект

Передачу ключей будущим жильцам в ЖК «SunCity» компания «Гранд-Строй» превратила в настоящий праздник – с концертной программой, аниматорами, конкурсами, призами и даже добрососедским пикником на свежем воздухе. Такое внимание к клиентам никого не оставило равнодушным: своими эмоциями, впечатлениями, фотографиями люди сразу делились во всех доступных мессенджерах.

– Это просто не иркутская история. Я покупаю уже не первую квартиру, но впервые попала на подобное мероприятие. Это здорово, очень впечатляет, я в восторге. – рассказала Газете Дело одна из счастливых обладательниц квадратных метров в ЖК.

Впечатлило людей не только мероприятие. Очень многие клиенты в день вручения ключей впервые в реальности увидели и весь ЖК, и свои квартиры, и дворы с развлечениями для детей. И испытали от увиденного по-настоящему приятное удивление.

– Здесь так красиво, что я сейчас расплачусь, – призналась ещё одна клиентка компании «Гранд-Строй» Дарья. – У нас есть ребёнок, и я представляю, какой у него будет максимальный восторг от детских площадок. Нечто подобное мы видели, наверное, в Москве, а в Иркутске таких дворов нет вообще. Мы давно планировали покупку жилья и рассматривали несколько вариантов, но в итоге выбрали «SunCity», потому что это совершенно другой уровень жилья, чем в целом по Иркутску. Причем это не только новый взгляд архитекторов на жилые комплексы, какие-то новые технологии, но и отношение к клиентам. Меня, в частности, поразило, что в квартире с черновой отделкой так чисто, как будто её уже помыли после ремонта и можно сразу заезжать, расставлять мебель и жить. Никакого бардака, строительного мусора, грязи. Благодарность всей команде «Гранд-Строя», это дорогого стоит.

Впечатления Дарьи дополнил её муж Станислав: он рассказал, на какие ещё моменты обращал внимание при выборе квартиры. Молодой человек, в частности, отметил, что технические коммуникации, которые проведены в квартире, – из качественных, долговечных материалов, в том числе, из металла, а не пластика, как это принято сейчас делать.

– Мы смотрели также, сколько квартир расположено на этаже – если больше 4-5, то это уже достаточно много. «SunCity» подкупил именно тем, что на этаже мало квартир, а ещё продуманными лестничными площадками, сквозными подъездами – не встречал ещё такого в Иркутске, – отметил Станислав. – «Гранд-Строй» – один из застройщиков, который задаёт тренд на качественное, комфортное жильё: когда это не просто, как сейчас говорят, «человейник», где куча квартир, а во дворе – какая-то непонятная, неинтересная детская площадка. «SunCity» можно рассматривать и как выгодный инвестиционный проект, и как прекрасное жильё для себя, куда ты будешь приходить не просто переночевать, а с удовольствием будешь находиться целый день, потому что здесь есть чем заняться и тебе самому, и детям.

– Рассказы наших клиентов о жилом комплексе, их положительные эмоции очень важны для нас, потому что мы тоже получаем удовлетворение от своей работы, когда видим счастливых дольщиков, которые не скупятся на хорошие слова, – говорит генеральный директор ООО «СЗ «Гранд-Строй» Екатерина Прядко. – Ведь в конечном счете мы работаем для того, чтобы люди, которые живут в домах, построенных нашей компанией, становились счастливее, довольнее своей жизнью.

И, по сути, для этого не так много надо: нужно сделать классный, современный архитектурный проект, продуманный до мелочей – в планировке, в общественных пространствах, в коммуникациях, инженерии. Нужно сделать дворы, в которых есть сочетание красоты и функционала, чтобы находиться в них было интересно не только ребенку, но и взрослому. И нужно обеспечить безопасность: мы видим, как наши клиенты оценили систему видеонаблюдения, которая создана в «SunCity», – с возможностью через приложение на телефоне в режиме реального времени быть в курсе того, что происходит у них в подъезде, во дворе, даже не находясь дома. И всё это реализовать в короткие сроки. Мы опережаем сроки строительства – хотим, чтобы люди получали ключи раньше.

Фото из архива компании

«Ничего второстепенного, всё только главное»

По мнению одного из авторов проекта ЖК «SunCity», заслуженного архитектора России, председателя Иркутской региональной организации Союза архитекторов РФ Игоря Козака, этот жилой комплекс – серьезный шаг вперёд для компании «Гранд-Строй».

– Площадка ЖК находится в начале Чертугеевского полуострова рядом с инновационным образовательным центром «Точка будущего». И такое соседство задаёт формат развития этого места, то есть всё, что будет здесь дальше, должно быть только лучше. А формат «SunCity» – это высокая планка, которая сегодня задает темп, – считает Игорь Козак.

Мнение заслуженного архитектора России поддерживает и экспертное сообщество: проект жилого комплекса был представлен на фестивале «Зодчество в Сибири-2019» и признан одним из лучших в номинации «Многоквартирные жилые дома».

Екатерина Прядко. Фото А. Федорова

– Мы решили, что в «SunCity» для нас не будет ничего второстепенного, всё будет только главным, – подчёркивает Екатерина Прядко. – С этой позиции мы и создавали проект, продумывая в нём буквально каждую деталь, потому что в совокупности эти детали как раз и создают особенные комфорт и уют, которые так ценят наши клиенты.

В какой-то степени на иркутском рынке недвижимости мы выступаем как трендсеттеры, в первую очередь, потому что любим учиться и ориентируемся на опыт коллег со всей России. Причём Москва и Петербург абсолютно не показательны в этом смысле: то, что там «приятно глазу», у нас неприменимо, так как стоит космических денег, а то, что представлено в среднем ценовом диапазоне, реально хуже, чем наш «SunCity». Поэтому мы обратили свой взор на города, географически и экономически более близкие к нам, в частности, на Екатеринбург, который поразил нас развитостью и наличием молодых, динамичных и прогрессивных строительных компаний. Ориентируемся на то, что делают они, смотрим, что «зашло» потребителям, берем самое лучшее и внедряем у себя в Иркутске.

В 2019 году в проекте ЖК «SunCity» было много того, чего раньше никто ещё не делал. Конечно, в этом был определённый риск, признаётся Екатерина Прядко, но компания пошла на него, и комплекс получился абсолютно нетривиальный, прогрессивный.

– В частности, мы сделали светлые проходные подъезды на уровне земли – без порогов, ступеней, пандусов и с детскими санузлами, чтобы в случае необходимости ребёнку, гуляющему во дворе, не нужно было бежать домой. Это уже не просто подъезды в классическом понимании слова, а как в Петербурге – парадные. В следующих проектах мы шагнем дальше: помимо парадных, будут ещё и лобби, как в хороших отелях. Ради создания такого общественного пространства большой площади мы фактически «жертвовали» квартирой на первом этаже. Мы «пожертвовали» квартирой и под фитнес-зал, где смогут бесплатно заниматься все жильцы. То есть мы не гнались за квадратными метрами, не «выжимали», как очень часто бывает, по максимуму количество продаваемой площади.

Фото из архива компании

Также из необычного – квартиры на первых и на последних этажах с увеличенной высотой потолка 3,20 метра. Кроме этого, на первых этажах здесь впервые внедрили формат квартир «live and work» – с возможностью выхода во двор, что удобно для тех, кто работает дома. Такие квартиры очень понравились, их быстро раскупили, и сейчас есть огромный потенциал спроса на такую недвижимость – потому что отдельный вход позволяет выделить в квартире рабочую зону с доступом для посетителей, которая не будет пересекаться с жилым пространством. Или же во дворе можно посадить цветы, поставить столик и утром выпить кофе на воздухе. Такой формат удобен ещё и потому, что в «SunCity» все дома не выше девяти этажей, и плотность населения будет небольшой, – в 18-этажном доме, где очень много людей, удобство будет сомнительным.

Позаботились строители и об удобстве жильцов-автовладельцев. Для них предусмотрено три вида паркинга: гаражи, открытая и подземная стоянки.

– Казалось бы, в этом жилом комплексе нет ничего суперособенного, каждая деталь в нем – вполне обычная, не уникальная. Но тем не менее, мы собрали здесь то лучшее, что даёт человеку комфорт и удобство жизни. И всё вместе это сложилось в удивительный пазл.

Фото из архива компании

Архитектура с акцентом на уют и комфорт

Комфорт и удобство определили и этажность жилого комплекса: несмотря на то, что сейчас строительные компании стремятся возводить в Иркутске высотные здания, в «SunCity» все дома будут только девятиэтажными. Как пояснила Екатерина Прядко, это связано с тем, что среднеэтажная модель жилой застройки (8-9 этажей) наиболее подходит человеку с точки зрения психологической адаптации в окружающей городской среде.

– Когда дома выше, особенно если это большой жилой массив, у человека утрачивается чувство безопасности, он ощущает себя слишком маленьким и потерянным. Конечно, есть люди, которым нужны высотки, и такое предложение мы тоже будем делать на какой-то из своих площадок, но в основном, поскольку «Гранд-Строй» специализируется на комфортном жильё, это будут 9-этажные дома. А грамотная работа архитекторов позволяет делать такие объекты экономически выгодными.

Кроме этого, правильно располагая здания, можно сделать более уютными дворовые пространства. В компании были сомнения: не маленькие ли дворы в «SunCity», и не лучше ли сделать одну большую площадку? Но, изучив материалы многих исследований, пришли к выводу, что все-таки один большой двор хуже, чем несколько небольших: на футбольном поле один человек ощущает себя некомфортно.

Фото из архива компании

Такой подход – обособленные, спокойные дворы для разных видов деятельности, где не будет одновременно находиться много людей, – в компании впервые применили в «SunCity», но в дальнейшем формат небольших дворов планируется внедрять и в других проектах, только в каждом конкретном случае – с какой-то уникальной концепцией. Например, в ЖК «Лайф», который является «входными воротами» в дальнейшее комплексное освоение территории возле микрорайона «Союз», благоустройство предполагается в идеологии «берёзового листочка», поскольку рядом находится березовая роща. В планах – сделать ландшафтный двор с большим количеством зелёных насаждений и насыщенным детским функционалом: скалодромами, необычными арт-объектами.

«На благоустройстве не экономят»

Дворовые пространства в ЖК «SunCity» – это особая гордость компании «Гранд-Строй». Для их проектирования привлекли «Агентство развития территорий «Градостроительная школа», которое занималось благоустройством территории школы «Точка будущего». Как отмечает руководитель проектов «Градостроительной школы» Александра Козак, работать с «Гранд-Строем» было интересно, в первую очередь, в части реализации предложенной концепции:

– Мы проектировали много дворов, но застройщики нечасто идут на сложные и дорогостоящие решения, которые мы предлагаем, потому что качественное благоустройство стоит денег, – за «один рубль» хорошо его не сделать. И я благодарю компанию «Гранд-Строй» за то, что реализация задуманного случилась, и случилась в том качестве, которое мы хотели.

Фото из архива компании

Каждый двор в «SunCity», а всего их три, имеет свой «сценарий»: для самых маленьких, для детей постарше и для тинейджеров – он будет реализован в строящихся сейчас третьей и четвёртой очереди ЖК. При этом все площадки пересекаются между собой, и можно беспрепятственно перемещаться из одной в другую. В каждом дворе есть свой необычный ключевой элемент: в одном из них – это большой «пиратский» корабль-песочница, в другом – пергола с качелями, под тенью которой можно скрыться от солнца, амфитеатр для проведения мероприятий. Есть площадка для воркаута и множество другого интересного игрового оборудования, вплоть до большого калейдоскопа. Практически всё сделано из натуральных материалов, в основном, дерева, а резинопол, который, как правило, используют на детских площадках, разработчики заменили на мелкозернистые материалы, которые безопасны для детей и создают природную составляющую. «Поэтому атмосфера двора – как будто он не в городе, а где-то за городом», – подчеркивает акцент Александра Козак.

Ощущение «загорода» усиливает и тематическое озеленение. Как рассказала дендролог Агата Макаршина, в одном из дворов акцент сделан на лесном ассортименте: хвойных растениях (длинномерных соснах и елях), рябине, различных видах кустарников. В другом дворе – парковая тематика, и там представлены растения, не свойственные сибирской флоре: они привезены с Дальнего Востока и адаптированы к нашим условиям. Это маньчжурские орех и ясень, амурская липа, клён Гиннала, сакура, а также три сорта гортензии, которая ещё никем не использовалась в озеленении Иркутска. С улицы вдоль домов высажена аллея горной сосны, есть и можжевельники, которых тоже практически нет в городе.

– Вся наша команда была заряжена творческим процессом благоустройства и оформления дворов: один что-то придумал, второй добавил, третий пригласил специалиста, – поделилась Екатерина Прядко. – И подрядчики тоже заряжались от нас идеей этого ЖК. Например, наш партнёр по благоустройству Виталий Шахненко, который сделал один из самых интересных элементов – корабль-песочницу.

Фото А. Федорова

– «Гранд-Строй» очень тщательно подходит ко всем мелочам, и из этих мелочей в итоге формируется красивая окружающая среда, – считает Виталий. – Взять, к примеру, песочницу, стилизованную под корабль, – я думаю, это будет самая интересная вещь для детей. Здесь есть пушки, нос корабля украшает голова дракона, которую, кстати, сделал известный иркутский мастер. Фонарики на мачте исторические – 1942 года выпуска, рынду заказывали в Индии, а штурвал – из моей личной коллекции. Даже моя жена вдохновилась этой идеей и пошила флаг для корабля. Я в восторге от той гармонии, которая в итоге сложилась: корабль, солнце, Чертугеевский залив… Во всех своих проектах руководство компании в равной степени уделяет внимание, как качеству жилья, так и местам общего пользования, и никогда не ищет, на чем бы сэкономить. Считаю, что это «фишка» «Гранд-Строя».

Кстати, ЖК «SunCity» уже три месяца лидирует в рейтинге Единого реестра застройщиков по потребительским качествам среди новостроек Иркутской области. Один из критериев, по которому определяется позиция в этом рейтинге, – благоустройство дворовых пространств жилого комплекса и их безопасность.

«Нет предела совершенству»

Сейчас компания «Гранд-Строй» активно возводит ещё шесть домов третьей и четвёртой очереди жилого комплекса «SunCity». Как рассказала Екатерина Прядко, это будет логическое продолжение первой и второй очереди, и никаких кардинальных отличий в них не предполагается. Небольшие особенности, тем не менее, будут: увеличенные площади квартир, подземный паркинг.

– Кроме этого, как вы знаете, нет предела совершенству: в новых домах мы будем дошлифовывать те решения, которые нам показались неидеальными в первой и второй очереди. То есть в следующих шести домах будет все то же самое, только лучше, – заверила Екатерина Прядко.

Фото из архива компании

Ввести весь жилой комплекс в эксплуатацию планируется в конце 2021 года – с очень значительным опережением заявленного в документации графика, по которому срок окончания строительства намечен на 2025 год.

– В современном мире скорость – большое конкурентное преимущество, – отмечает Екатерина Прядко.

При этом она признаёт, что определённое негативное влияние на строительную отрасль оказали проблемы, возникшие из-за коронавируса, среди которых, в том числе, дефицит рабочих кадров. Это обстоятельство повлияло и на скорость строительства, и – в какой-то мере – на его себестоимость.

– Если ты хочешь строить быстро, ты вынужден за это и платить больше, потому что в условиях ограниченных трудовых ресурсов тот, кто хорошо работает, тот и получать хочет хорошо, – говорит генеральный директор «Гранд-Строя». – Кроме этого, изменилась и общая ситуация на рынке: от 50 до 300 процентов выросла стоимость на стройматериалы, появились дополнительные издержки в виде процентов по банковскому финансированию, и всё это двигает цену вверх. Это объективная реальность, и компании, которые строят качественный продукт комфорт-класса, не могут продавать его дёшево.

Фото из архива компании

Тем не менее, в компании понимают, что потребительская способность людей не растет, а вот тяга к прекрасному, качественному, хорошему сохраняется. И людям нужно давать возможность приобретать такое жильё. Для этого «Гранд-Строй» расширяет линейку квартир в своих объектах: человек может купить квартиру как площадью 156 кв метров, так и 35. Да, у него не будет шести комнат, но он будет жить в качественной среде, подчёркивает Екатерина Прядко:

–Если раньше основным фактором при выборе квартиры была локация, то сейчас ситуация меняется. Место остается важным, но, помимо этого, появилось много других факторов, которые определяют выбор: продуманная инфраструктура внутри комплекса, комфорт и эстетика общественных пространств, архитектура. В Иркутске долгое время существовала практика, когда человек, покупая квартиру, по сути, выбирал только локацию, а всё остальное застройщики предлагали примерно одинаковое. Сейчас появляются компании, которые предлагают совершенно разные продукты, и фокус с локации смещается именно на качественный продукт, на то, в какой среде будут находиться люди: от парковки до вида из окна. Но у наших объектов и локации хорошие, и качество, поэтому мы не ставим клиентов перед выбором: место или продукт. Эти факторы и выделяют нас на рынке.

Наталия Горбань