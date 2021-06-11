Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 04.06.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

«Мы работаем для того, чтобы люди становились счастливее». Екатерина Прядко, «Гранд-Строй», – об актуальной архитектуре, комфортной среде и творчестве застройщика

​​​​​​​«Таких жилых комплексов в Иркутске мы ещё не видели». «В реальности здесь даже лучше, чем мы представляли по буклету». «Впечатление такое, что мы не в Иркутске, а где-то в Москве». Это, наверное, лишь сотая часть отзывов о ЖК «SunCity» от новосёлов, которые уже начали обустраивать свои новые квартиры в шести первых домах жилого комплекса на улице Байкальской. Почему он вызывает такие эмоции? Какие подходы к созданию жилых объектов можно назвать «фишкой» компании «Гранд-Строй», которая возводит ЖК «SunCity»? Какие тренды задаёт застройщик в девелопменте многоквартирного домостроения на региональном рынке недвижимости? Ответы на эти вопросы – в нашей публикации.