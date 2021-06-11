Газета Дело
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Информационное сообщение
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«Мы работаем для того, чтобы люди становились счастливее». Екатерина Прядко, «Гранд-Строй», – об актуальной архитектуре, комфортной среде и творчестве застройщика [11.06.2021]«Таких жилых комплексов в Иркутске мы ещё не видели». «В реальности здесь даже лучше, чем мы представляли по буклету». «Впечатление такое, что мы не в Иркутске, а где-то в Москве». Это, наверное, лишь сотая часть отзывов о ЖК «SunCity» от новосёлов, которые уже начали обустраивать свои новые квартиры в шести первых домах жилого комплекса на улице Байкальской. Почему он вызывает такие эмоции? Какие подходы к созданию жилых объектов можно назвать «фишкой» компании «Гранд-Строй», которая возводит ЖК «SunCity»? Какие тренды задаёт застройщик в девелопменте многоквартирного домостроения на региональном рынке недвижимости? Ответы на эти вопросы – в нашей публикации.
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [11.06.2021]
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Информационное сообщение [11.06.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 30.06.2021 аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже имущества «Территория РСУ» в составе следующих объектов
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Информационное сообщение [11.06.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 30.06.2021 аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже имущества «Насосная станция» в составе следующих объектов
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 04.06.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [11.06.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 04.06.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [11.06.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 04.06.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [11.06.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Хочу, чтобы мои дети росли не в городе». Истории первых жителей «Патроны Парк» [10.06.2021]В один из октябрьских дней 2019 года семья Абрамовых приехала в «Патроны Парк». Их дом еще не был до конца обустроен, но посидеть во дворе, пожарить шашлыки ничто не мешало. В итоге засиделись допоздна – возвращаться в город не стали. Расстелили походный матрас, спальник – остались ночевать. Так началась новая – загородная – жизнь. Глава семьи Сергей рассказал о ее преимуществах.
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Время – главная ценность. Почему жителям Хрустального Парка не придется тратить его на поездки в город [10.06.2021]Загородный мини-город – так называют авторы Хрустального Парка свой проект. Детские сады, школа искусств, торговые центры, кофейни, спортзал, медицинский центр – у жителей микрорайона будет буквально вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Какие объекты уже работают? И почему такой уровень инфраструктуры возможен далеко не в каждом проекте? На вопросы Газеты Дело ответила Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент».
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Построить гостиницу: зачем, как, кому доверить? [09.06.2021]В докризисный 2019 год Иркутскую область, по данным регионального Агентства по туризму, посетили 1,8 млн туристов. В первом квартале 2021 года в Приангарье уже побывали 480 тысяч гостей. Байкал остаётся одним из самых топовых мест в России, куда стремятся приехать отечественные путешественники: в мае Иркутск вошёл в ТОП-20 самых популярных авианаправлений у россиян.
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Мастер отделки. От дизайн-проекта – к реальности [09.06.2021]Сергей Иванов и его команда - неизменная уже 20 лет - занимаются отделочными работами в Иркутске. Последние три года компания работает в партнерстве с Meta_Estate под брендом Meta_Estate_Master на объектах в поселке «Патроны Парк», предлагая заказчикам самые передовые и трендовые решения и материалы. Прямо сейчас работы идут одновременно в шести домах, четыре уже полностью готовы. Что включает отделка? Почему без подробной сметы не обойтись? И в чем польза кооперации с архитектором, дизайнером и строителями?
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«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун» [14.05.2021]Конкурентная борьба на иркутском рынке бетона ведётся порой не самыми честными способами, считают добросовестные производители этого строительного материала. В чём это выражается? И как непростой ситуации могут противостоять потребители? На эти вопросы отвечает генеральный директор ООО «Нептун» Евгений Болеско.
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«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон» [14.05.2021]По мнению экспертов, на иркутском рынке бетона существует несколько острых проблем: недобросовестные производители, низкое качество и неадекватная стоимость бетона. Почему сложилась такая ситуация и как её изменить, размышляет генеральный директор ООО «Новый бетон» Максим Булдаков.
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«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне [14.05.2021]В последние годы рынок бетона работает в условиях жесткой конкуренции. Цена всех составляющих смеси значительно выросла, в то время как сам бетон дорожает очень медленно. Низкий порог входа на рынок обеспечил появление на нем множества недобросовестных игроков, предлагающих бетон сомнительного качества. К чему это приводит? Какой урон наносит отрасли в целом? Что должно насторожить покупателя? Об этом мы спросили экспертов рынка.
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Качество как кредо. Сергей Эйсбруннер, «Сибавиастрой», – о честном бетоне и репутации производителя [14.05.2021]Песок, цемент, щебень плюс добавки – это хороший, качественный классический бетон, говорит директор завода ЖБИ «Сибавиастрой» Сергей Эйсбруннер. Как его можно испортить? Во что выливается использование некачественного бетона? И почему качественный строительный материал не может стоить дёшево? Ответы на эти вопросы – в нашем интервью.
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СИЛЕКС: В Саянске начато строительство завода по производству силикатных строительных материалов [14.05.2021]Эстетике иркутских новостроек и частных домов в загородных поселках строители уделяют немало внимания. Нередко для облицовки зданий используют силикатный кирпич. Он красив, геометрия его точна, а цветовая гамма богата. Сейчас этот материал завозят из других регионов, но уже в следующем году на иркутский строительный рынок поступит местная продукция.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.05.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [14.05.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.05.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [14.05.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.05.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [14.05.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [14.05.2021]