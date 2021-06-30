«Локдаун может временно стабилизировать ситуацию, но не решить проблему, а отложить ее»

В Иркутской области в связи со сложной эпидситуацией вновь ввели дополнительные ограничения. И хотя они вновь напрямую затронули сферу услуг, уже серьёзно пострадавшую в первую и вторую волну пандемии, тем не менее, в нашем регионе «меры реагирования» гораздо лояльнее, чем в соседней Бурятии. Максим Девочкин, девелопер, руководитель отеля «Ибис» поделился с SIA.RU своим видением ситуации, которая сейчас складывается в нашем регионе в сфере гостеприимства.

Максим Девочкин, девелопер, руководитель отеля «Ибис»

О текущем моменте: «Туристического бума не наблюдается в принципе»

– Индустрию гостеприимства мотает из стороны в сторону. Объявление прошлой недели в Москве нерабочей повлекло за собой отмену некоторых конференц-мероприятий и незаезды корпоративных клиентов.

Вместе с тем, открытие границ с Турцией и Кипром с прямым вылетом из Иркутска позволяет незначительно увеличить долю туристов из области и Бурятии. Однако этот сегмент наиболее непрогнозируемый и чувствительный к режиму открытых/закрытых границ. По сравнению с прошлым годом можно отметить, что условия бронирования, а точнее, аннуляции бронирований, стали более гибкими, поэтому клиенты стали меньше опасаться планировать поездки наперед. Но даже несмотря на это, туристического бума не наблюдается в принципе, развитие внутреннего туризма в направлении Байкала очень слабое.

О различных формах ограничений: «Мы готовы к любому формату работы»

– В режиме постоянных нововведений, в которых все живут последние почти полтора года, мы готовы к любому формату работы. Команда прошла много испытаний, все механизмы отлажены, и смена режима работы не повлечет неразрешимых операционных задач. Однако лично я не считаю, что антиковидные зоны – это радикальное решение, способное сдерживать рост заболеваемости. Привитые (как и не привитые) люди могут являться бессимптомными носителями вируса.

Кроме общепита, где есть возможность соблюдать дистанцию и обеспечить маски, санитайзеры, рециркуляторы, есть много мест, где какие-то требования по безопасностие невозможно обеспечить в принципе, например, – общественный транспорт. Давайте, начнём действительно с узких мест.

Отель «Ибис» в Иркутске.

О вакцинации: «Чем быстрее вакцинация станет обязательной, тем выше вероятность, что нас не накроет девятый вал»

Вакцинация – личное дело каждого, пока обратное не закреплено на законодательном уровне. Но тем не менее, мы призываем сотрудников заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих – не только клиентов, но и родных и близких. На сегодня в организации добровольно привито около 30 % сотрудников. Чем быстрее вакцинация станет обязательной, тем выше вероятность того, что нас не накроет девятый вал. Надо только тщательно подходить к индивидуальным особенностям организма, к противопоказаниям.

О локдауне: «Мы не готовимся к закрытию, а продолжаем набор персонала»

– Мы не готовимся к локдауну в ближайшее время, у нас открыты вакансии горничных, поваров, администраторов, официантов. Мы продолжаем набор и готовы обеспечить их работой. При соблюдении масочного режима, социального дистанцирования, здорового образа жизни, при регулярной обработке помещений согласно требованиям Роспотребнадзора прибегать к крайним мерам не придется.

Да, локдаун может временно стабилизировать ситуацию, но не решить проблему, а отложить ее, но ценой экономических потерь для организаций, бюджета и очередного снижения уровня жизни населения. Это вопрос целесообразности.