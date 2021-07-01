«Нас и ограничивать не надо, у нас в регионе и так рестораны – полупустые»

История с ковидными ограничениями в Иркутской области обрастает подробностями. Так в региональном правительстве уже рассматривается вопрос введения QR-кодов для вакцинированных граждан. Власть утверждает, что с таким предложением выступили сами представители бизнеса, в частности, фитнес индустрии.

Своим мнением о вводимых ограничениях с SIA.RU поделился Михаил Григорьев, совладелец М-Студио и ресторана «Design Bar»:

– По поводу безковидного общепита я испытываю смешанные чувства. Мне кажется, что общепит – это точно не источник распространения болезни. У нас нет тесного контакта, мы проводим регламентированную дезинфекцию. Почему в первую очередь ограничительные меры касаются общепита, я не совсем понимаю. В общественном транспорте в час пик 90% пассажиров – без масок. Как это так? Меры должны быть комплексные.

Думаю, мы будем копировать меры, принимаемые в Москве, но вот вопрос: «Нужно ли это делать?» Или стоит учитывать региональную ситуацию? У нас в регионе итак рестораны полупустые, и бизнес находится в кризисном состоянии. Нас и ограничивать не надо.

После первого локдауна многие люди ушли из этой нестабильной сферы и сейчас здесь наблюдается дефицит кадров – от поваров до мойщиц. Платежеспособность населения серьёзно снизилась, мы не Москва. Всё это ведёт к закрытию действующих предприятий.

В отношении вакцинации персонала – принудительно поставить всем прививки невозможно. Мы ведём разъяснительные беседы, и вакцинация проходит добровольно. Большая часть коллектива сама понимает необходимость такой процедуры, и что забота о себе и окружающих – это важно. Переболевшие люди понимают это лучше. Я сам три недели назад переболел, успел попасть в больницу до нынешнего «шторма». Но после снижения уровня антител буду ставить прививку. Не хочу больше так болеть.