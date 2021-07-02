«Психологически я не готова к локдауну»

В перечень отраслей и организаций, для которых, по мнению иркутских медработников, не помешало бы ввести ограничения в работе в связи с третьей волной ковида, попали не только рестораны, турбазы, фитнес и торговые центры. В список потенциально опасных с точки зрения распространения инфекции внесли, в том числе, и музеи. Своим видением происходящего с SIA.RU поделилась Ольга Бронштейн – директор частной художественной галереи В. Бронштейна.

– Несколько дней назад мы открыли важную выставку художника и скульптора Зорикто Доржиева. Это большой талант, его произведения редко можно увидеть в Иркутске. На проекты такого уровня люди часто приезжают из соседних регионов, например, из Бурятии. Увы, сейчас рассчитывать на это не приходится. И хотя первые выходные новой экспозиции – а это всегда важный показатель – прошли прекрасно, я полагаю, что, в целом, посетителей будет гораздо меньше, чем мы планировали.

Сравнивать нынешнюю посещаемость с прошлыми сезонами пока рано. Мы всё ещё рассчитываем на туристический трафик, а он обычно начинается как раз с июля. Посмотрим. Многое будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация с эпидемией не только в Иркутской области, но и в соседних регионах. Однако прогнозы, что будет дальше, я делать не берусь, считаю это компетенцией других специалистов.

Отмечу, что часть сотрудников галереи прошла добровольную вакцинацию ещё до начала третьей волны ковида, часть – с антителами. В общей сложности, это около 40% персонала. Мы строго соблюдаем все санитарные требования, думаю, этого может быть достаточно. Поэтому, вакцинация остается добровольной, личным выбором каждого.

Психологически я не готова в локдауну. Считаю, что мы можем обеспечить безопасность для наших посетителей. Мы вновь ввели строгие ограничения по количеству человек, которые могут находиться в галерее. Помимо всех мероприятий, отменили еженедельные экскурсии – здесь сложно предсказать, сколько будет людей, поэтому не рискуем. Посещение всех выставок – по предварительной записи. Все эти меры не новые, мы возвращаемся к ним периодически в течение года. Если соблюдать их реально, а не номинально, риски – минимальные, и в то же время есть возможность не останавливать работу компаний и целых отраслей.