ВТБ: спрос на внутренний туризм в Иркутской области в июне вырос в 5 раз

Расходы путешественников в Иркутской области, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, в июне составили 412 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на популярные направления регионального туризма увеличился в 5 раз, а к допандемийному 2019 году – более чем в 2,5 раза. Количество транзакций также выросло.

На проживание в иркутских гостиницах туристы за месяц потратили свыше 25 млн рублей – в несколько раз больше, чем в 2020 году, и на 35% больше, чем в январе. Количество чеков выросло соответственно. Расходы на туры и авиабилеты превысили за июнь 270 млн рублей – спрос на них кратно вырос по сравнению с прошлым годом.

«Иркутская область всегда привлекала туристов, которые хотели бы побывать на Байкале, и этот год не стал исключением, несмотря на то, что список доступных для россиян направлений для отдыха расширяется. Результаты исследований расходов владельцев пластиковых карт подтверждают, что летний отдых в Иркутской области пользуется спросом», – отметила управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

В целом же по стране расходы россиян на путешествия по внутренним направлениям в июне превысили 20 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в июне 2020 года, и более чем на 80% превышает значения января. В целом показатель достиг уровня 2019 года, а количество транзакций выросло в 1,5 раза к допандемийному уровню. Следует из данных ВТБ.

Наибольший прирост туристических расходов по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Минводах (более чем в 7 раз), Санкт-Петербурге (6,5 раз), Краснодарском крае (в 6 раз), на Байкале и в Калининградской области (4,2 раза).