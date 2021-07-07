Наталья Баркова, Россельхозбанк: «Cпецифика отрасли диктует индивидуальный подход к клиенту»

Сельское хозяйство – это сфера, которая подвержена множеству рисков: от наводнений до засухи, включая гибель скота и урожая. Государство создает механизмы компенсации данных рисков как для самих фермеров, так и для банков, которые финансируют таких клиентов. Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», уверена, что фермеру не стоит отказываться от кредитования. Главное, чтобы его идея была тщательно экономически продумана. О том, как повысить шансы на получение кредита по наиболее выгодным для заемщика условиям, она рассказала Газете Дело.

Банк знает специфику отрасли

Россельхозбанк, как и другие банки, принимая решение о выдаче кредита, анализирует бизнес заемщика: в кредитовании фермеров, также как и любого другого бизнеса, действуют принципы «платности», «срочности», «возвратности». Но, являясь опорным банком аграрно-промышленного комплекса, РСХБ как никто другой понимает специфику отрасли.

– Один выращивает зерно, у другого кроличья ферма – механизмы этих бизнесов совершенно разные, сама специфика отрасли диктует нам индивидуальный подход к клиенту, – рассказала Наталья Баркова. – У нас широкая линейка продуктов, мы кредитуем фермеров на сезонно-полевые работы, на закуп крупного рогатого скота (КРС), приобретение сельхозтехники, структурируем сложные инвестиционные проекты и одни из немногих на рынке реализуем сделки проектного финансирования в сфере сельского хозяйства.

Преимуществом РСХБ является возможность оформления в залог КРС, земель сельхозназначения – тех видов обеспечения, с которыми работают не все кредитные организации.

– Для РСХБ – это понятный залог, мы знаем, как осуществлять оценку, мониторинг такого имущества, – пояснила Наталья Баркова.

Схема кредитования – классическая

Наталья рассказала, что схема кредитования в Россельхозбанке – стандартная, она состоит из двух этапов. На первом этапе банк проводит экспресс-анализ и решает, готов ли он принять заявку на кредит. Если потенциальный заемщик платежеспособен, его заявка переходит на второй этап. Банк проводит полный финансовый анализ заемщика и сообщает, на каких условиях готов выдать ему кредит.

– Для первого этапа требуется минимальный пакет документов, – рассказала Наталья Баркова, – а решение о возможности сотрудничества принимается в течение двух-трех рабочих дней. Полный пакет документов, в том числе бухгалтерская отчетность компании, такая же, как в налоговый орган, проверяется всеми службами банка. Пакет документов анализируют службы Банка (юристы, кредитные специалисты, специалисты по работе с залогами и пр.). Заключения каждого из этих подразделений поступает на кредитный комитет или уполномоченным лицам, которые и принимают окончательное решение.

Наталья Баркова отметила, что это классическая схема, которую применяют большинство банков.

Чем лучше рейтинг – тем выгоднее условия

Основные факторы, которые оценивает РСХБ, – стандартные: положительная кредитная история, безубыточность деятельности, приемлемая долговая нагрузка. Чем существенно отличаются компании – так это качеством подготовки бухгалтерской отчетности. По словам Натальи Барковой, рейтинг, который фермеру присвоит банк, зависит именно от этого.

Она рассказала, что в Россельхозбанке заемщику присваивается рейтинг от 1 до 5. Чем выше рейтинг (1 – самый высокий), тем более надежным и стабильным выглядит предприятие. И тем более привлекательные условия по кредиту – ставку, лимит, срок кредитования – может получить заемщик.

– Сроки, цели, обеспечение по кредиту – все критерии финансирования подбираются исключительно для конкретного фермера, – пояснила Наталья Баркова. – Мы учитываем сезонность бизнеса, особенно в зонах высокорискованного земледелия, индивидуально утверждаем графики погашения кредитов. Обязательно учитываем ограничения, связанные с формированием цены на продукцию (яйцо, зерно). Обращаем внимание насколько бизнес самодостаточен либо зависит от получения государственных субсидий.

От всех этих факторов зависят не только ставки, но и требования к залогам, рассказала Наталья Баркова.

– У банка имеется возможность предоставлять необеспеченные и частично обеспеченные кредиты, – пояснила она. – Но даже если речь идет о кредитах без обеспечения, банк, как правило, просит предоставить поручительство собственников бизнеса. Это нормально и логично, так как собственник должен быть заинтересован в том, как функционирует его бизнес и какие риски он несет.

Ученикам – специальный кредит

Фермеры обращаются в Россельхозбанк не только за кредитованием, но и за консультациями: банк разработал уникальную программу для представителей сферы АПК – цифровую платформу Свое Фермерство. На платформе можно получить консультацию по вопросам ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства, задать вопрос по налогообложению, получить помощь при сборе необходимых документов.

– Сейчас мы готовимся к реализации еще одного проекта – «Школы фермера», – рассказала Наталья Баркова. – Формат похож на профессиональную переподготовку: участники получат новые знания и опыт, которые позволят запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень. Этот проект уже успешно действует более чем в 20 регионах России, у нас он стал возможен при поддержке регионального минсельхоза и руководства ИРГАУ.

Наталья Баркова рассказала, что слушатели программы, которые успешно завершат обучение и представят работающий бизнес-план, смогут получить специальный кредитный продукт «Стань фермером» для запуска собственного дела или подать заявку на грант.

– Мы очень надеемся, что благодаря этой программе в регионах будут не только развиваться и выходить на новый уровень уже существующие предприятия, но и создаваться новые фермерские хозяйства, новые рабочие места, а также новые бренды качественной продукции.