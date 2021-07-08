Чувство тренда: как искать перспективные акции?

Пандемия COVID-19 перевернула мир с ног на голову. Успешные офлайн-форматы резко теряли прибыль, в то время как компании, освоившие нишу онлайн, вышли вперед. Кинотеатры проигрывали стриминговым сервисам, фитнес-клубы оказались на грани выживания, и на смену им стали приходить онлайн-платформы для тренировок, в ретейле вырвались в лидеры игроки, которые перевели большую часть бизнеса в интернет.

Вадим Остапенко, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото А.Федорова

Возможно ли было «вычислить» бенефициаров пандемии заранее и как искать компании, бумаги которых могут подрасти на фоне сложившейся ситуации, рассказывает директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

Тренажерный зал на дому

Последние полтора года научили нас, что у всего – и даже глобального распространения вирусной инфекции – есть выгодоприобретатели. Наглядно демонстрирует это фондовый рынок: котировки круизных операторов и гостиничных сетей так окончательно и не восстановились после коррекции весной 2020 года, акции же фармацевтических гигантов и крупнейших игроков IT-сектора с тех пор подорожали в несколько раз. Но сегодня мы будем говорить не об очевидных инвестидеях вроде Microsoft и Pfizer, а совсем о другом.

Давайте подумаем, какая главная отличительная особенность у пандемии? Это, безусловно, тенденция переносить все в онлайн – практически во всех сферах жизни. Значит, необходимо искать эмитентов, которые смогли осуществить это быстрее и дешевле остальных.

Разберем на конкретном примере. Из-за COVID-19 сильно пострадали тренажерные залы по всему миру. Некоторые крупные бренды (Gold’s Gym, 24 Hour Fitness и Town Sports International) обанкротились. Выжившим клубам пришлось находить способы остаться на плаву, в частности, предложить клиентам онлайн-тренировки.

Так, Planet Fitness (NYSE: PLNT) в начале пандемии увеличила объем контента в своем приложении, а в ноябре запустила подписку за $5,99 в месяц. Чтобы разработать больше контента для тренировок премиум-класса, компания объединилась с интерактивной фитнес-платформой iFit.

А вот Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) не пришлось ничего внедрять. Компания изначально продавала велотренажеры и беговые дорожки для дома вместе со стриминговыми тренировками, которые вели как профессиональные тренеры, так и селебритис.

Компания вышла на IPO на бирже NASDAQ в сентябре 2019 года и привлекла $1,2 млрд. В прошлом году компания продемонстрировала настоящий прорыв: выручка выросла на 117%, до $3 млрд, акции за 2020 год взлетели на 400%.

Peloton стала крупнейшей в мире онлайн-платформой для фитнеса более чем с четырьмя миллионами пользователей. Спрос на тренажеры компании настолько высок, что покупателям приходится ждать доставку товара около трех недель.

Отчет за первый квартал 2021 года продемонстрировал рост выручки на 141%, до $1,26 млрд. Совокупное число сделанных упражнений и пройденных тренировок на устройствах Peloton взлетело до 150 млн.

Компания нацелена на увеличение количества пользователей платных сервисов, которые и составляют основную долю свободного денежного потока. Так, Peloton намерена увеличить численность своей аудитории до 100 млн клиентов. Помимо этого, компания планирует провести апгрейд тренажеров и расширить их линейку.

Мировая фитнес-индустрия сегодня оценивается примерно в $97 млрд, а в следующие пять лет она будет расти со средним темпом около 7–8% в год. Выигрывать на рынке будут те компании, которые перенесут свои услуги в цифровую плоскость.

Peloton остается наиболее перспективной ставкой на рост в фитнес-индустрии, поэтому ценные бумаги компании достойны доли в инвестиционном портфеле, даже несмотря на возможное усиление конкуренции. Целевая цена компании, по мнению аналитиков «Фридом Финанс», составляет $134 за акцию.

Как мы видим, даже в пострадавшей от коронавируса фитнес-отрасли можно найти достойных кандидатов. Точно так же вы можете проанализировать и другие индустрии. А если вы предпочитаете опираться на мнение профессионалов, читайте наши двухнедельные инвестиционные обзоры. Попутного вам тренда!

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