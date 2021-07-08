«Такого вы еще не видели». В Австрийском квартале Хрустального Парка появятся дуплексы со «вторым светом»

Как сообщается на сайте проекта, в Австрийском квартале будут доступны разные форматы жилья: квадрохаусы площадью 36, 45, 55 кв. м на первом этаже с участками, квадрохаусы 36, 45, 55 кв. м на втором этаже, дуплексы 76 кв. м на первом этаже с участками, таунхаусы с гаражами 160 кв. м и с земельными участками. Кроме того, покупателей ждет абсолютно новое решение – дуплексы со «вторым светом», специально разработанные проектным отделом девелоперской компании для Австрийского квартала.

Дуплекс в микрорайоне Хрустальный Парк. Из архива компании

– Что такое «второй свет»? Это помещение, обычно гостиная, где отсутствует потолочное перекрытие на одном или нескольких этажах. Таким образом, в помещении появляется больше света, воздуха и пространства, – пояснила коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко. – Раньше мы использовали такой прием только для индивидуальных домов в квартале «Резиденция XV», но сейчас очень рады, что получилось сделать дуплексы на втором этаже похожими на настоящий загородный дом. Квартиру можно сделать очень эффектной благодаря такому архитектурному решению. Покупатель платит за 84 квадратных метра, а получает в квартиру с 6 метровым потолком и за счет антресоли может увеличить площадь. Планировки получаются эффективными - с 3-4 спальнями на выбор. На антресоли от застройщика уже будут сделаны окна в крыше, за счет чего стоимость внутренней отделки снизится.

Проект интерьера дуплекса со "вторым светом". Из архива компании

Площадь дуплекса составит 84 кв. м. За счет второго уровня под крышей можно будет увеличить полезную площадь еще на 31,8 кв. м. В каждом дуплексе предусмотрено три декоративных балкона и одна большая открытая терраса площадью 7,2 кв. м. Высота «второго света» над гостиной в нижней и высшей точках составит от 3,8 до 6 м.

Проект интерьера дуплекса со "вторым светом". Из архива компании

Австрийский квартал будет отличаться не только новыми форматами жилья, но и оснащением дворовой территории, элементами декора и озеленением.

– В микрорайоне Хрустальный Парк не будет двух абсолютно одинаковых кварталов. Каждая очередь обладает своими отличительными особенностями и достоинствами, благодаря которым один квартал дополняет соседний, – подчеркнула Кристина Яковенко.

Продажи в Австрийском квартале уже открыты, кроме того, для первых покупателей в ближайший месяц будут действовать специальные условия.

Хрустальный Парк – уникальный семейный микрорайон на 14 км Байкальского тракта. Окружен лесом с одной стороны и заливом – с другой.Территория микрорайона разделена на 15 кварталов, каждый из которых создает уникальную среду для жизни за счет стилизации под лучшие парки мира и архитектурные достопримечательности разных стран. По своим размерам микрорайон напоминает небольшой, но уютный город с собственной инфраструктурой, дорогами, школами, детскими садами, спортивными и детскими площадками, магазинами и парками. В Хрустальном Парке каждый сможет найти подходящее жилье для себя и своей семьи – на территории кварталов-парков представлены различные типы застройки: частные коттеджи, уютные таунхаусы, дуплексы с рациональной планировкой, а также квартиры различных площадей. Микрорайон Хрустальный Парк реализуется с привлечением проектного финансирования Сбербанка. ⠀

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