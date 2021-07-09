«Успевайте занять новые ниши». Александр Абрамкин, Сбербанк, призвал крупных инвесторов участвовать в развитии туризма на Байкале

По итогам социологических опросов, среди мест, куда бы хотел поехать российский турист, Байкал занял третье место после Крыма и Санкт-Петербурга, обогнав даже Сочи. Поэтому увеличить к 2030 году турпоток к великому озеру в 2,5 раза, по мнению председателя Байкальского банка Сбербанка Александра Абрамкина, – вполне реальная задача. Главное – для достижения этой цели объединить усилия властей Иркутской области, Республики Бурятия, бизнеса и Сбера, который уже два года плотно занимается развитием туризма на Байкале.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка

Фото А.Федорова

Принципиально новый подход

Такая совместная работа уже началась: нынешней весной в Москве прошла международная выставка по туризму MITT 2021, на которой Иркутская область и Республика Бурятия были впервые представлены как единый макрорегион в общем павильоне «Байкал». Большую роль в этом сыграл Сбербанк, который ведет свою деятельность на обеих территориях.

– Могу назвать это событие примером принципиально нового подхода в нашей совместной работе по реализации стратегии развития туризма на Байкале. Сбер заинтересован в синергии – она позволяет не только создавать качественные и экологичные турпродукты, но и увеличивает шансы макрорегиона на получение федерального финансирования, – прокомментировал это событие Александр Абрамкин во время встречи с главами двух регионов, на которой обсуждались перспективы туристической отрасли.

– Я выступаю за комплексный подход к решению любых вопросов, когда подключаются институты поддержки, госкорпорации. В целом, уверен, что за пять лет на Байкале можно создать хорошую инфраструктуру. Но для этого необходимо иметь мастер-план развития территории, все должно быть просчитано, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По словам главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, хотя вопросы конкуренции между соседями в любом случае неизбежны, плюсов от интеграции усилий, безусловно, гораздо больше.

Особенно, если учесть, что, несмотря на пандемию, в последнее время наблюдается устойчивый интерес туристов к байкальской территории. Как отметил Александр Абрамкин, когда людей спрашивают, что, по их мнению, является визитной карточкой России, многие называют Кремль, а потом Байкал.

Растущий интерес россиян к байкальским предложениям по туризму и отдыху подтверждают большие данные Сбера. Так, безналичная выручка (эквайринг) туристической отрасли Байкальского региона в 2020 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 41%, а в 2021 – на 23%. Объем фонда оплаты труда в 2020 году увеличился на 23%, а в 2021 году – на 69%. Также в Байкальском банке Сбербанка увеличилось и кредитование юрлиц из туристической отрасли: в 2020 – на 27%, в 2021 – на 30%.

– В 2021 году Байкальский банк Сбербанка одобрил кредитные решения для организаций и проектов туристического профиля на сумму более 397 млн рублей, из них 3 кредита – для крупного бизнеса на 238 млн и 19 кредитов – для малого и микробизнеса на 159 млн рублей. Сейчас у нас на рассмотрении кредитные решения еще на 15 млрд рублей, –рассказал Александр Абрамкин. – Туристическая отрасль обладает мощным мультипликатором и при правильном финансировании эти цифры могут серьезно увеличиться.

Коллаборации Сбера и предприимчивых ребят

Ценность мер поддержки для предпринимателей, в том числе, кредитов с льготной ставкой отметила министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова, но, по её убеждению, не менее важно и «грамотное» продвижение территории. Например, Бурятии решить эту задачу и «открыть» республику для россиян позволили чартерные авиарейсы на Байкал и пакетные турпредложения.

Интересные проекты по продвижению Байкальской территории – в приоритете и у Сбера. Один из них – VR Baikal – мобильное приложение для виртуальных туров по озеру. В мае этого года проект принял участие во всероссийском конкурсе на премию «Бизнес-успех» и одержал победу в номинации «Цифровая экономика». Практически одновременно создатели VR Baikal заключили лицензионное соглашение с онлайн-кинотеатром ОККО, входящим в экосистему Сбера.

Как рассказал руководитель проекта Кирилл Казаков, в онлайн-кинотеатре сейчас можно посмотреть одиннадцать короткометражных фильмов о природе Байкала, Иркутской области и Республики Бурятия, а всего в коллекции проекта – 50 уникальных видеороликов с обзором локаций Байкала на 360 градусов и полным погружением в реалистичность природы. Ещё десять находятся в работе: сюжеты команда отсняла совсем недавно – весной 2021 года, путешествуя по «северной шапке» Байкала: от Усть-Баргузина до Хакусов, Фролихи, Чивыркуйского залива и мыса Котельниковский под Северобайкальском.

– Онлайн-кинотеатры пока не поддерживают технологию виртуальной реальности, поэтому фильмы в них можно посмотреть как обычные ролики в HD-качестве, но это вопрос будущего. До конца года мы подготовим весь имеющийся контент к размещению в ОККО – пояснил Кирилл Казаков.

– Это победа коллаборации Сбера и предприимчивых ребят, – прокомментировал Александр Абрамкин. – Мы давно сотрудничаем с проектом VR Baikal и считаем его хорошим примером продвижения туризма на Байкале, которое осуществляется, в том числе, посредством новых технологических решений.

В 2021 году компания планирует адаптировать готовый контент для показа на английском языке, в дальнейшем – перевести его на немецкий и китайский языки, а также выйти на китайский рынок мобильных приложений, где высока концентрация проникновения гаджетов с виртуальной и дополненной реальностью.

Экотуризм – простор для роста

Ещё один интересный проект, который поддерживает Сбер, – «Национальные тропы России». Он полностью соответствует экотематике, которую активно продвигает Сбербанк.

– Это очень перспективное направление, – отметил Александр Абрамкин. – Во всем мире рынок экотуризма составляет примерно 360 миллиардов долларов, а в России – всего лишь 12 миллионов долларов. Однозначно, нам есть, куда расти.

Причём расти в реальном смысле. Как отметили лидеры проекта «Национальные тропы России» по Иркутской области и Бурятии Илона Толстоухова и Игорь Булыгин, наша страна, обладая самой большой площадью, практически не развивает это направление. Протяжённость самой большой тропы в России всего 120 км, в то время как например, в островной Японии – 4500 км.

– Национальные тропы – самый эффективный инструмент развития территории, который обеспечивает её доступность и проницаемость без особой антропогенной нагрузки. При этом, чем больше троп, тем больше возможностей задержать туриста, – считает Игорь Булыгин. – Каждая новая тропа увеличивает и время пребывания, и средний чек, а наличие большого количества троп увеличивает периодичность посещения территории. Главная задача сейчас – закрепить понятие туристической тропы законодательно, так как пока в российском правовом поле оно отсутствует. Есть понятие туристического маршрута, который не подразумевает владения землями, ведения хозяйственного оборота. Это не позволяет его монетизировать. Наша задача – изменить законодательство и сформировать универсальную методологию системы национальных троп, отработав её на территории с очень строгим экологическим законодательством. Если мы опробуем это здесь, то сможем реализовать это в любом другом регионе России.

Кстати, на 2023 год лидеры проекта поставили для себя не только законотворческую, но и практическую задачу по созданию тропы «Московский тракт», которая ляжет в основу большой национальной тропы. Первый её участок будет проходить по Байкальской территории от Иркутска до Улан-Удэ, пилотный запуск запланирован уже в этом году.

Якорные проекты как локомотивы для отрасли

Для разработки стратегии развития туризма в макрорегионе ещё в 2019 году Сбер создал проектный офис «Южное побережье Байкала» и привлёк к совместной работе компанию Stratergy Partners: она просчитывает туристический потенциал региона и разрабатывает дорожную карту. По оценкам экспертов компании, турпоток на Байкал к 2024 году можно увеличить до 3,9 млн человек, а средний чек туриста – до 1,5 тыс. долларов.

Как подчеркнул Александр Абрамкин, чтобы достичь нужного результата, необходима синхронизированная работа власти, банков и бизнеса:

– Нам потребуется привести в порядок инфраструктуру, провести реновацию гостиниц и санаториев, продумать, чем занять гостей – чтобы они хотели провести на Байкале не четыре дня, как сейчас, а вдвое больше. Безусловно, нам нужны большие интересные проекты, которые потянут за собой средний и малый бизнес. Это позволит нам создать экосистемную цепочку всех интересантов, которые будут обслуживать возросший турпоток.

Слова руководителя поддержала директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко. Она рассказала о новых финансовых инструментах, которыми Сбер готов помочь туристическому бизнесу.

– В августе мы ожидаем запуск программы льготного кредитования, рассчитанного как на строительство, так и на реновацию отелей и многофункциональных центров. Выдача льготных кредитов будет производиться через несколько уполномоченных банков, в том числе и Сбербанк. У нас есть несколько проектов, которые рассчитывают на эти льготные кредиты.

Наталья Волощенко подчеркнула, что крупные проекты станут точкой роста и для малого и среднего бизнеса, что особенно важно для регионов, где 95% туротрасли сейчас формируют именно предприятия МСБ.

По мнению власти и банка, отрасли придаст ускорение и тот факт, что Иркутская область и Республика Бурятия вошли в число фокусных регионов для мер государственной поддержки со стороны Ростуризма, оба региона подписали соглашения с ведомством. Кроме этого, госкорпорация «Туризм. РФ» заинтересовалась территориями, которые представил на ПМЭФ-2021 губернатор Иркутской области: это Байкальск, Слюдянка, КБЖД, Листвянка, Большое Голоустное и Ольхон.

– У нас большие планы. Сейчас мы готовимся к большому роуд-шоу в сентябре на площадке Сбера в Москве, где будем говорить про развитие туризма на Байкале. Главы регионов подтвердили участие. Сбер планирует пригласить крупнейших федеральных игроков и инвесторов, чтобы рассказать о потенциале региона, – поделился Александр Абрамкин. – Я обращаюсь в первую очередь к крупным инвесторам: успевайте занимать новую нишу! Совсем недавно Тюмень, Алтай, Татарстан еще не были такими привлекательными для туристов, а сегодня это достаточно популярные центры отдыха. То же самое происходит сейчас с нашей Байкальской территорией.

Иван Рудых

