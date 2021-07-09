Правовой календарь на III квартал в системе КонсультантПлюс: что изменится в законодательстве

В систему КонсультантПлюс включен "Правовой календарь на III квартал 2021 года". В нем собраны все значимые изменения законодательства, которые произойдут в июле, августе и сентябре.

Нововведения затронут самые разные сферы: государственный контроль, налоги, ККТ, трудовые отношения, исполнительное производство, закупки и многие другие.

Отметим некоторые наиболее важные из событий.

С 1 июля 2021 года:

- вступает в силу закон, реформирующий систему государственного и муниципального контроля (надзора);

- применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб в отношении определенных видов федерального государственного контроля (надзора);

- устанавливается закрытый перечень обстоятельств, при которых налоговая декларация считается непредставленной;

- изменяется система налогового мониторинга;

- определяются особенности регулирования труда работников государственных органов и органов местного самоуправления;

- уточняются правила внесения информации в реестр недобросовестных поставщиков.

С 1 августа 2021 года:

регламентируется процедура предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении изобретения и полезной модели.

С 1 сентября 2021 года:

- вступает в силу закон о "гаражной амнистии";

- расширяются обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

- вводится возможность обжаловать штрафы с дорожных камер через портал госуслуг или сайт суда.

С 5 сентября 2021 года:

изменяется правовое регулирование института ипотечных ценных бумаг.

Подробнее о каждом из этих событий, а также о правовых событиях в другие даты читайте в "Правовом календаре на III квартал 2021 года". По каждому событию есть описание изменений, ссылка на нормативный акт, а также на дополнительные материалы в системе КонсультантПлюс, которые помогут лучше разобраться в вопросе. Для удобства события в Правовом календаре собраны по датам и тематикам.

Перейти к календарю можно со стартовой страницы профиля "Юрист" или набрав в поисковой строке запрос: правовой календарь.

Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».

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